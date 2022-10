Standard-Anderlecht définitivement arrêté par des fumigènes des fans anderlechtois

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté après 63 minutes de jeu après des jets de fumigènes des supporters anderlechtois alors que le score était de 3-1 pour les Liégeois dimanche à Sclessin lors de la 14e journée de Jupiler Pro League.

La rencontre avait déjà été interrompue une première fois après 56 minutes. Après le troisième but inscrit par le Standard, les supporters d’Anderlecht avaient déjà lancé une première fois des fumigènes et des pétards sur le terrain. Conformément au règlement, Bram Van Driessche, l’arbitre de la rencontre, a définitivement mis un terme à la partie lorsque des fumigènes sont de nouveau apparus sur le terrain. En avril 2019, le Clasico entre le Standard et Anderlecht avait déjà été interrompu à cause de jets de fumigènes de supporters anderlechtois lors d’une rencontre de Playoffs 1. Les ‘Rouches’ menaient 2-0 au moment de l’interruption.

Dimanche, la rencontre avait pourtant bien démarré pour les Bruxellois qui ont fait mouche sur leur première occasion. Depuis le flanc gauche, Lior Refaelov a servi Yari Verschaeren qui a trompé Arnaud Bodart d’une frappe en pleine lucarne (3e). Après un début de match compliqué, le Standard est monté en puissance au fil des minutes. Noë Dussenne a d’abord heurté la barre sur corner (17e) avant que William Balikwisha ne manque son duel face à Hendrik Van Crombrugge (19e).

L’égalisation est finalement venue des pieds de Nicolas Raskin dont la frappe déviée a lobé Van Crombrugge (20e). Poussés par leur public, les ‘Rouches’ ont pris les commandes quelques minutes plus tard. Après un cafouillage dans le rectangle suite à un corner, Marlon Fossey a poussé le cuir au fond (27e). Après le repos, le Standard a poursuivi sur sa lancée et Philip Zinckernagel a inscrit le but du 3-1 avant la première interruption de la rencontre (56e). À cause de l’arrêt définitif de la rencontre, Anderlecht devrait s’incliner sur un score de forfait (5-0).