Sébastien Stassin, quatre ans après l’Opération Mains Propres: «Les agents sont plus transparents»

En octobre 2018, le football belge a tremblé jusqu’à ses fondations. Les contrecoups sont encore perceptibles aujourd’hui. Mais l’opération « Mains propres » a-t-elle vraiment changé quelque chose dans le monde du football ? Nous avons interrogé quelques acteurs clés. Aujourd’hui : Sébastien Stassin, représentant au syndicat des joueurs United Athletes.

«Jadis, les joueurs ne savaient généralement pas combien leur manager gagnait. Depuis l’Opération Mains Propres, ils promettent de plus en plus souvent d’être transparents. Ils montrent toutes les transactions et sont francs par rapport aux commissions qu’ils percevront en cas de transfert ou de nouveau contrat. Selon un nouveau règlement, les clubs devraient payer la commission aux joueurs et non plus aux managers. Ces commissions diminueront si ça devient la nouvelle règle. Pas pour les tout grands footballeurs car là, c’est la loi de l’offre et de la demande, mais un cran en-dessous, pour les joueurs qui ont un salaire plus modeste ou moyen. Les joueurs sentent ainsi dans leur portefeuille ce que gagne un agent.

Les managers gagnent-ils trop? Il y a une différence entre les agents qui aident aussi à régler la paperasserie et à trouver un appartement et les managers qui règlent un transfert puis disparaissent. Celui qui règle tout de A à Z pour un joueur peut gagner davantage.

« Le football est une proie facile pour les politiciens, compte tenu de l’opinion publique » Sébastien Stassin

L’Opération Mains Propres a fait bouger les choses et c’est une bonne chose, mais le monde politique s’en prend trop au football. On pourrait croire que tout se déroule dans les règles dans les autres sports. Le football est une proie facile, grâce à sa réputation dans l’opinion publique. Prenez la discussion sur les cotisations sociales: oui, les footballeurs émargent à une catégorie particulière. Et on établit des comparaisons: Simon Mignolet paie moins de cotisations sociales qu’un infirmier… Mais le salaire élevé de Mignolet est imposé à 50%, soit plusieurs fois plus que ce que paie l’infirmier. Et depuis l’introduction du nouveau règlement, le Club Bruges paie aussi plusieurs fois plus que ce qu’il devait auparavant.»