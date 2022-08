Récapitulatif de tous les transferts du mercato d’été en Jupiler Pro League: qui arrive, qui s’en va ?

Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, l’été sera agité pour les 18 clubs de D1A. Retrouvez ici l’intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato estival de 2022.

Mis à jour au 31 août 2022

ANDERLECHT

In: Abdulrazak (Nörrkoping, Suè), Angulo (LDU Quito, Equ), Esposito (Inter Milan, Ita), Fabio Silva (Wolverhampton, Eng), Ndiaye (Barça B, Esp).

Ciao Seba. 🇮🇹 Un nouvel attaquant en Mauve & Blanc. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 4, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Cobbaut (Parma, Ita), Saief (fin de contrat), Bakkali (RKC Waalwijk, Ned), Vlap (FC Twente, Ned), Cullen (Burnley, Eng), Dauda (Ténérife, Esp), Mykhaylichenko (Shakhtar, Ukr), Sergio Gomez (Manchester City, Eng), Wellenreuther (Feyenoord, Ned), Colassin (Heerenveen, Ned).

.

ANTWERP

In: Valencia (Independiente, Equ), Janssen (Monterrey, Mex), Scott (Bayern Munich, Ger), Verhulst (Appolon Smyrnis, Gre), Alderweireld (Al-Duhail, Qat), Avila (Boca Juniors, Arg), Ekkelenkamp (Hertha BSC, All), Muja (FC Drita, Kos), Stengs (OGC Nice, Fra).

Out: Buta (Eintracht Francfort, Ger), Beiranvand (Persepolis, Irn), Coopman (SK Beveren), De Pauw (fin de contrat), Eggestein (St. Pauli, Ger), Dessoleil (Courtrai), Boya (Saint-Trond), Mbenza (Al Ta’ee, Saou), Benson (Burnley, Eng), Emegha (Sturm Graz, Aut), Lamkel Zé (Courtrai), Matijas (Beerschot), Samatta (Genk via Fenerbahçe, Tur).

CERCLE BRUGES

In: Kehrer (Fribourg, Ger), Miangue (transfert définitif Cagliari), Ueda (Kashima Antlers), Torres (Monaco B., Fra), Larade (Monaco B., Fra), Majecki (AS Monaco, Fra), Heitor (Internacional, Bré), Marcelin (AS Monaco, Fra), Francis (Nordsjaelland, Dan), Gboho (Stade Rennais, Fra).

Cercle Brugge en het Franse @staderennais vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van Yann Gboho (21). De Franse aanvaller ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Cercle Brugge. 🟢⚫️



🙏 𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦, 𝐘𝐚𝐧𝐧! — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 19, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Koshi (Beerschot), Kurt (Giresunspor, Tur), Corryn (SK Beveren), Gory (Paris FC), Kanouté (Sochaux, Fra), Cassaert (Virton), Didillon (AS Monaco, Fra), Vitinho (Burnley, Eng).

CHARLEROI

In: Bayo (transfert définitif La Gantoise), Delavallée (Mouscron), Maggiotti (Stade Lavallois, Fra), Heymans (transfert définitif Venezia, Ita), Patron (Le Mans, Fra), Ozornwafor (transfert définitif Galatasaray, Tur), Bager (Union Saint-Gilloise), Marcq (Union Saint-Gilloise), Benbouali (Paradou AC, Alg), Ntelo (Standard U21), Hosseinzadeh (Esteghlal, Ira).

Out: Amani (transfert définitif Union Saint-Gilloise), Ribeiro Costa (SK Beveren), Delfi (Foolad, Ira), Maggiotti (Stade Lavallois, Fra (prêt)), Bayo (Watford, Eng), Ozornwafor (Sochaux, Fra), Goranov (PAS Lamia, Grè), Desprez (Paris 13, Fra), Keita (Ness Ziona, Isr), Zaroury (Burnley, Eng).

FC BRUGES

In: Meijer (FC Groningen, Ned), Ferran Jutglà (FC Barcelone, Esp), Nielsen (Union Saint-Gilloise), Boyata (Hertha BSC, Ger), Larin (Besiktas, Tur), Onyedika (FC Midtjylland, Dan), Yaremchuk (Benfica, Por).

Raphael Onyedika tekent tot 2027 bij Club! ✍🏻

Welcome, Raphael! 😍 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 28, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Our new No.2️⃣8️⃣! 😍 pic.twitter.com/4LHZa3xHOW — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 23, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Officially a Bruges Boy! 🔵⚫

Welcome, Casper! 🙏🏼 pic.twitter.com/M8StDIis79 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 18, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Dost (FC Utrecht, Ned), Izquierdo (fin de contrat), Sagna (Chamois Niortais, Fra), Van den Keybus (Westerlo), De Cuyper (Westerlo), Maouassa (Montpellier, Fra), Mitrovic (Rijeka, Cro), Openda (RC Lens, Fra), Okereke (Cremonese, Ita), Nsoki (Hoffenheim, All), De Ketelaere (AC Milan, Ita), Ricca (OH Louvain), Vlietinck (OH Louvain).

KAS EUPEN

In: Gorenc (NS Mura, Svn), Paeshuyse (FC Malines), Charles-Cook (Ross County, Eco), Christie-Davis (Barnsley, Eng), Moser (Union Berlin, Ger), Davidson (Melbourne Victory, Aus), Kral (Hradec Kralove, Tch), Van Genechten (Genk), Bitumizala (PSG), Soumano (Lorient, Fra).

Out: Ngaka (Magdeburg, Ger), Koné (KMSK Deinze), Amat (fin de contrat), Ngoy (FC Malines), Mathys(fin de contrat), Cools (fin de contrat), Heris (RWDM), Rocha (Lierse), Himmelmann (fin de contrat), Embalo (Cittadela, Ita), Beck (fin de contrat), Poulain (Nîmes, Fra), E. Sowah (fin de contrat), Agbadou (Stade Reims, Fra), Aziz (Afturelding, Isl).

GENK

In: Castro (Newell’s Old Boys, Arg), Carstensen (Silkeborg, Den), Galarza (Argentinos Juniors, Arg), Samatta (Fenerbahçe, Tur via Antwerp).

Out: Odey (Randers, Eco), Thorstvedt (Sassuolo, Ita), Ito (Stade Reims, Fra), Ugbo (Troyes, Fra), Dessers (Cremonese, ita), Lucumi (Bologne, Ita), Bongonda (Cadix, Esp), Jukleröd (Valerenga, Nor).

LA GANTOISE

In: Cuypers (FC Malines), Torunarigha (transfert définitif Hertha BSC, All), Hyun-seok Hong (LASK, Aut), Hauge (Eintracht Francfort, All).

Out: Bolat (Westerlo), Bezus (Omonia Nicosie, Chy), Bayo (définitif vers Charleroi), Bukari (Etoile Rouge Belgrade, Ser), Operi (fin de contrat), Chakvetadze (Slovan Bratislava, Svq), Oladoye (AS Trencin, Svq), George (OH Louvain), G. Bruno (Saint-Trond), Botaka (Hapoel Jérusalem, Isr).

COURTRAI

In: De Neve (Zulte Waregem), Messaoudi (JS Saoura, Alg), Vandenberghe (KMSK Deinze), Challouk (KMSK Deinze), Tabidze (Ufa, Rus), H. Keita (Lyon, Fra), M. Bruno (Bursaspor, Tur), Dessoleil (Antwerp), Joao Silva (Deportivo Alaves, Esp), Avenatti (Standard), Lamkel Zé (Antwerp), Tanaka (Shonan Bellmare, Jap).

Dorian Dessoleil wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan KV Kortrijk. Veel succes, Dorian! 🤝 #RAFC pic.twitter.com/3wu8pe7JDl — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 27, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Sainsbury (Al Wakrah, Qat), Jonckheere (Bredene), Rougeaux (fin de contrat), Reynolds (Westerlo via AS Roma, Ita), Badamossi (Cucaricki, Ser), Tabidze (Dinamo Tbilisi, Geo), Herrmann (NAC Breda, Ned).

OH LOUVAIN

In: Jackers (SK Beveren), Dom (Beerschot), Holzhauser (Beerschot), Pletinckx (Zulte Waregem), Cojocaru (Dnipro, Ukr), Thorsteinsson (Arhus, Dan), Mendyl (Schalke 04, All), Gamboa (Estoril Praia, Por), George (La Gantoise), Ramos Mingo (FC Barcelone B., Esp), Kukharevych (prêt prolongé de Troyes, Fra), Ricca (FC Bruges), Vlietinck (OH Louvain), Mario Gonzalez (Braga, Por), Buksa (Genoa, Ita).

Transfernieuws!🔥

Welkom, Ewoud!



Ewoud Pletinckx komt over van Zulte Waregem en tekent een contract bij onze club voor vier seizoenen💪



Lees meer over onze nieuwste aanwinst 👉 https://t.co/6TRljpPbA9 pic.twitter.com/lROj1JmBHs — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) June 17, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Romo (DC United, Usa), Raemaekers (FC Malines), Mercier (Ferencvaros, Hon), Vekemans (Lierse K), Aguemon (Virton), Rezaei (Tractor, Ira), Asante (fin de contrat), Allemeersch (Top Oss, Ned), Thamsatchanan (Muangthong United, Tha), Shengelia (Panetolikos, Gre).

FC MALINES

In: Hernandez (Tsjornomorets Odessa, Ukr), Raemaekers (OH Leuven), Lavalée (Saint-Trond via Mayence), Ngoy (Eupen), Bolingoli (Celtic, Eco), Da Cruz (Parme, Ita).

Out: Cuypers (La Gantoise), Paeshuyse (KAS Eupen), De Bie (Lierse K), Kaya (Kosova Schaerbeek), Togui (Hapoel Jérusalem, Isr), Engvall (Sarpsborg 08, Nor).

KV OSTENDE

In: Sakamoto (Osaka, Jpn), Urhoghide (Celtic Glasgow, Eco), Katelaris (Apollon Limassol, Chy), D. Philips (Cardiff, Eng), Hornby (Stade Reims, Fra).

Out: Thiam (fin de contrat), Biron (RWDM), Duncan (New York Red Bulls, Usa).

RFC SERAING

In: Lepoint (Mouscron), Guillaume (Virton), Tshibuabua (Saint-Etienne, Fra), Conçeicao (Estrela Amadora, Por), Trémoulet (FC Sète, Fra), Elisor (Ajaccio, Fra), Ejaita (Black Bulls, Moz), Lahssaini (Metz, Fra), Sylla (Nantes, Fra), Abanda (AC Milan, Ita), Martin (Virton), Perrey (FC Metz B, Fra).

🔴⚫️ 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 🔥🔥



💪 Bienvenue à Sérgio Conceiçao ! pic.twitter.com/7efMbB1TCp — RFC Seraing (@RfcSeraing167) June 29, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Boulenger (Francs Borains), Kakudji (Eendracht Alost), Dyrestam (Al-Adalah, Ara), Faye (La Louvière), Mignon (Visé), Spago (Virton).

STANDARD

In: Ohio (RB Leipzig, All), Barrett Laursen (Arminia Bielefeld, Ger), Davida (Hapoel Tel Aviv, Isr).

Out: Carcela (fin de contrat), Sylvestre (Pau, Fra), Bastien (Burnley, Eng), Muleka (Besiktas, Tur), Cafaro (Saint-Etienne, Fra), Van Damme (SK Beveren), Avenatti (Courtrai).

SAINT-TROND

In: Kaya (Ingolstadt, Ger), Dumont (Standard), Coppens (MSV Duisbourg, Ger), G. Bruno (Saint-Trond), Okazaki (Cartagena, Esp).

Out: Cacace (Empoli, Ita), Matsbubara (Jubilo Iwata), Balongo (fin de contrat), Vanmarsenille (fin de contrat), Lavalée (FC Malines via Mayence), Fabino (Benfica B, Por), Steuckers (MVV, Ned).

UNION SAINT-GILLOISE

In: Amani (definitif de Charleroi), Boone (KMSK Deinze), Dony (Saint-Trond), Eckert Ayensa (Ingolstadt, Ger), Sykes (Accrington Stanley, Eng), Adingra (Brighton, Eng), Nilsson (Wehen Wiesbaden, Ger), El Azzouzi (FC Emmen, Ned), Boniface (Bodo/Glimt, Nor), José Rodriguez (Maccabi Haïfa, Isr).

🔥 𝑫𝒆𝒏𝒏𝒊𝒔 𝑬𝒄𝒌𝒆𝒓𝒕 𝑨𝒚𝒆𝒏𝒔𝒂



📍 Striker

🇩🇪 German

📆 25 years



🟨🟦 pic.twitter.com/DNEGMVwJjY — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 24, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Out: Undav (Brighton, Eng), Sorinola (Swansea, Eng), Marcq (Charleroi), Herbots (Tirlemont), Bager (Charleroi), Nielsen (FC Bruges), Hamzaoui (La Louvière), Lubamba (Mirandes, Esp), Ziani (Standard U21), Paolucci (Ancona, Ita).

KVC WESTERLO

In: Gillekens (Mouscron), Bernat (MSK Zilina, Svk), Foster (Guimaraes, Por), Bolat (La Gantoise), Van den Keybus (FC Bruges), De Cuyper (FC Bruges), Reynolds (AS Roma via Courtrai), Tagir (Istanbul Basaksehir, Tur), Nene (RB Salzbourg, Aut), Yow (D.C. United, USA), Akbunar (Göztepe, Tur), Madsen (FC Midtjylland, Dan), Gümüskaya (Fenerbahçe, Tur).

Out: Van Hout (Lommel), Remmer (Sønderjysk, Dan), Dieudhiou (KSK Heist), Soumah (fin de contrat), Caubergh (fin de contrat), Mathei (Bocholt), Smolders (Dessel Sport), Ephestion (RWDM), El Attabi (fin de contrat), Paulet (Virton), Güctekin (Bandirmaspor, Tur), Seydoux (Beerschot), Mossi (Käerjeng, Lux), Gouré (Ujpest, Hon), K. Keita (Sivasspor, Tur).

ZULTE WAREGEM

In: Borja Lopez (Sporting Gijon, Esp), Sangaré (RB Salzbourg, Aut), Miroshi (Maccabi Tel Aviv, Isr), Tsouka (Helsinborg, Suè), Ramirez (Lech Poznan, Pol).

Out: De Neve (Courtrai), Govea (fin de contrat), Humphreys (fin de contrat), Seck (fin de contrat), De Poorter (KMSK Deinze), Pletinckx (OH Louvain), De Smet (HSV Hoek, Ned), De Bock (Atromitos, Gre), Lloci (Virton), Hubert (RSCA Futures), Dompé (Hambourg, All).