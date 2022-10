Quatre ans après l’Opération Mains Propres : voici un aperçu chronologique des événements

Il y a exactement quatre ans, l’Opération Mains Propres a éclaté. Comment cela s’est-il passé à l’époque et comment cela a-t-il continué par la suite ? Une chronologie.

10 octobre 2018

Dans le cadre d’une enquête pour fraude financière et match-fixing, la justice procède à 44 perquisitions et à 25 arrestations. Les managers Mogi Bayat et Dejan Veljkovic sont les figures clés de l’Opération Mains Propres.



12 février 2019



Dejan Veljkovic décide d’avouer en échange d’une diminution de peine.



1er juin 2019



Le parquet fédéral exige que le FC Malines ne soit pas promu en D1A et que Waasland-Beveren soit relégué en D1B, en raison de leur rôle dans le volet de match-fixing.

17 juillet 2019



La CBAS (Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport) estime que Malines peut jouer en D1A, mais le club ne peut être aligné en Coupe d’Europe. Waasland-Beveren est acquitté sur toute la ligne.



4 octobre 2019



Le tribunal continue les vérifications des aveux de Veljkovic. Tous les clubs qui ont travaillé avec lui sont interrogés: le Club Bruges, Lokeren, Malines, le KRC Genk, le Standard, Anderlecht et La Gantoise.



1er juillet 2020



La clearing house de l’UB entre en fonction. Désormais, les intermédiaires (les agents de joueurs) ne peuvent percevoir leur indemnité de transfert qu’après autorisation écrite de la Fédération. Le même jour, la Fédération publie une version actualisée du règlement sur les intermédiaires.



1er juillet 2021



La Fédération, les clubs professionnels et les managers sont soumis à la loi anti-blanchiment qui est d’application dans les secteurs de la finance, de l’immobilier et du diamant depuis 2017. Cela signifie que les clubs et les agents soupçonnés d’utiliser de l’argent issu de la criminalité s’exposent à des amendes de plus d’un million d’euros et même à des peines de prison, dans certains cas.

28 septembre 2021

Le documentaire «Milieu du terrain» de la RTBF apporte de nouvelles révélations. L’arbitre Sébastien Delferière aurait fait office de manager pour Felice Mazzù, quand celui-ci entraînait Charleroi, et Mogi Bayat aurait offert des montres de luxe lors de la lutte pour le titre en 2014, afin d’influencer le cours de matches et de régler des transferts. Bayat dépose plainte pour diffamation et violation du secret de l’enquête.



25 novembre 2021



Veljkovic a achevé son travail. Il est passé aux aveux complets. En échange, il écope d’une peine de prison de cinq ans avec sursis et d’une amende de 80.000 euros, avec sursis également. Tout l’argent acquis illégalement est confisqué.



14 décembre 2021



Veljkovic s’exprime pour la première fois, durant une interview accordée à l’émission «Pano» un an et demi plus tôt. Il affirme que Georges Leekens a fait débuter Derrick Tshimanga, un défenseur de Lokeren, en équipe nationale afin d’augmenter sa valeur marchande et de compenser une somme de 200.000 euros qu’il devait au président de Lokeren, Roger Lambrecht.

15 décembre 2021



Le livre «La confession de Dejan Veljkovic» sort. L’agent déclare notamment qu’Herman Van Holsbeeck a fait appel à lui lors de la lutte pour le titre 2017 entre Anderlecht et le Club Bruges, afin de faire pencher la balance en faveur des Bruxellois.

14 janvier 2022



Le parquet fédéral a bouclé l’enquête dans l’Opération Mains Propres. 56 personnes et une société sont inculpés de blanchiment d’argent, de faux en écriture et de falsification de matches.



5 août 2022



Les 57 suspects du dossier Mains Propres reçoivent une convocation. Ils doivent comparaître devant la chambre des mises en accusation le 20 septembre.

20 septembre 2022



Comme on pouvait s’y attendre, plusieurs avocats demandent des examens complémentaires et l’affaire est reportée.