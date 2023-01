Proposez vos candidats pour l’élection du parent de foot 2023 !

En collaboration avec l’Association des Clubs Francophones de Football, Sport/Foot Magazine part à la recherche du Parent de Foot de l’Année. L’objectif est de mettre en lumière les parents qui se consacrent de manière désintéressée à une équipe de jeunes dans le football amateur. Proposez-nous vos candidats!

Vous les connaissez bien: les mères et les pères de jeunes joueurs qui donnent un coup de main – voire se dévouent corps et âme – au sein du club de football de leur fille ou de leur fils. Prendre en charge la buvette, faire la lessive, dispenser une séance d’entraînement, arbitrer un match, organiser une fête de Saint-Nicolas…. Ils le font souvent sans rien attendre en retour, mais Sport/Foot Magazine souhaite pour une fois les mettre sous les projecteurs.

Car sans eux et de nombreux autres bénévoles, beaucoup de clubs ne pourraient pas survivre, éliminant ainsi une source de divertissement pour de nombreux enfants. C’est pourquoi nous recherchons le Parent de Foot 2023!

Vous connaissez quelqu’un qui pourrait prétendre à ce prix? Envoyez le nom de votre candidat à parentdefoot@roularta.be en motivant votre choix en quelques lignes. Mentionnez également le club où la personne est active et laissez-nous vos coordonnées.

Chez Sport/Foot Magazine, nous opérerons alors une sélection des cinq meilleurs candidats. Ensuite, ces cinq candidats devront nous envoyer une vidéo de présentation. Nous les contacterons également pour en apprendre un peu plus sur le club dans lequel ils sont actifs et leur engagement.

Nous proposerons alors les différentes histoires et vidéos sur notre site sportmagazine.be, et chacun pourra voter pour son candidat préféré. Le Parent de foot de l’Année remportera de nombreux prix, pour lui-même ainsi que pour son club, et un reportage lui sera consacré dans Sport/Foot Magazine.