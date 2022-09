Pas de qualification directe pour les Red Flames, battues 0-1 par le Norvège

Les joueuses belges doivent désormais se concentrer sur la 2e place de leur groupe pour disputer les barrages qui leur permettront peut-être de participer à la Coupe du monde.

La Belgique s’est inclinée 0-1 face à la Norvège, vendredi, dans son neuvième et avant-dernier match de qualification à la Coupe du monde féminine 2023, vendredi à Louvain. Le but de Tuva Hansen (61e) assure la première place et la qualification directe à la Norvège, tandis que les Red Flames devront terminer deuxièmes pour accéder aux barrages.

Obligées de s’imposer largement après la défaite 4-0 concédée à l’aller pour ravir la première place à leurs adversaires du jour, les Flames commençaient la rencontre de manière offensive. Il fallait cependant attendre la 19e minute pour voir le premier tir cadré, des œuvres d’Elena Dhont.

Face au bloc norvégien bien en place, les joueuses d’Ives Serneels devenaient de plus en plus dangereuses au fil des minutes. Julie Biesmans manquait le cadre de loin de l’extérieur du rectangle (38e) puis Tessa Wullaert alertait la gardienne Aurora Mikalsen (41e). La plus belle occasion survenait en fin de période: Mikalsen repoussait une première tentative de Marie Minnaert, au rebond Justine Vanhaevermaet ne parvenait pas à cadrer (45e+1).

La Norvège commençait bien la seconde période et trouvait l’ouverture à l’heure de jeu: Tuva Hansen récupérait une passe pas assez appuyée de Sari Kees et décochait une frappe tendue des 25 mètres qui se logeait dans la lucarne de Nicky Evrard (61e).

Les Flames réagissaient immédiatement, avec une occasion pour Hannah Eurlings, trouvait le filet latéral (63e). Mikalsen repoussait sa tentative suivante (74e). Entre ces deux occasions, Guro Bergsvand se montrait à son tour menaçante (72e). Le forcing belge débouchait sur une frappe non cadrée de Davinia Vanmechelen au-dessus (80e). A trois minutes de la fin, la transversale repoussait une reprise de Jill Janssens.

Avec 25 points, la Norvège valide sa première place et son ticket pour le Mondial. La Belgique suit avec 19 points, juste devant la Pologne (17), victorieuse 1-2 en Albanie jeudi. L’Albanie (10), le Kosovo (7) et l’Arménie (0) n’ont plus rien à espérer

Les Flames termineront leur parcours qualificatif mardi (18h30) en Arménie tandis que la Norvège recevra l’Albanie et la Pologne accueillera le Kosovo.

Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour le Mondial 2023, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande, tandis que les deuxièmes devront passer par des barrages.