Où en est la Super League après 3 journées de compétition ?

Le championnat de football féminin qui a repris ses droits depuis trois semaines va connaître une première trêve internationale ce week-end. Quels sont les premiers constats à tirer d’une compétition désormais appelée Lotto Super League ?

Le parcours sans faute pour OHL

Trois victoires en trois rencontres et onze buts marqués pour zéro concédé: OHL a repris la saison en force et affirme ses (grandes) ambitions. Les Universitaires se sont imposées lors de deux déplacements difficiles, à La Gantoise (0-2) et au Standard (0-1), où leur nouvelle gardienne, la Red Flame Nicky Evrard a déjà prouvé toute sa valeur. Pour sa seule rencontre sur ses terres, OHL a corrigé le Fémina White Star sur un cinglant 8-0. Elles devraient enchaîner lors de la quatrième journée puisqu’elles recevront les promues malinoises qui ont déjà remporté leur première victoire parmi l’élite à l’occasion de la journée inaugurale, en déplacement à Charleroi.

« C’est un départ pour lequel tous les entraîneurs signeraient des deux mains. 9 sur 9, pas de buts contre et 11 marqués. Deux attaquantes et trois milieux offensifs ont déjà ouvert leur compteur personnel. Tout cela est positif pour l’esprit de groupe, et ce qui s’est passé au Standard à la mi-temps est ce qu’il nous faut pour aller plus loin. Certaines joueuses osent se lever et porter un groupe qui est très fort sur papier. Mes joueuses étaient euphoriques après coup. Le message après le match était de poursuivre dans cette voie, car nous avons notre sort entre nos mains », estimait l’entraîneur louvaniste Jimmy Coenraets.

Anderlecht ne rate pas ses débuts

Championnes en titre, les Anderlechtoises ont vu partir leur entraîneur Johan Walem et leur star Tessa Wullaert, qui est partie pour le Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Pour l’instant, cela ne se ressent pas en termes de résultats puisqu’elles ont remporté leurs deux premiers duels sur le score de 3-0. Les adversaires, Alost et Malines, ne sont certainement pas les plus redoutables de la série. Il faudra attendre une opposition un peu plus consistante pour voir à quel point les championnes en titre auront digéré les départs. La quatrième journée proposera d’ailleurs un Clasico qui devrait fournir quelques réponses.

« C’est une nouvelle équipe, jeune, avec quelques joueuses d’expérience telles que Laura De Neve et Sarah Wijnants, qui est déjà très mature malgré son jeune âge« , estimait l’ancienne Red Flame Aline Zeler dans une interview à footfeminin.be.

En revanche, le parcours d’Anderlecht en Champions League s’est achevé en tour qualificatif contre les Finlandaises du KuPS Kopio. Le match se disputait sur un terrain neutre, à Lodz en Pologne. Après 120 minutes, le tableau marquoir affichait 2-2 et les Bruxelloises ne se montraient pas aussi inspirées aux onze mètres que leurs homologues masculins lors de leur séance de tirs au but de Conference League contre les Young Boys Berne. Elles s’inclinaient 3-4 et se concentreront désormais sur la reconduction de leur titre de championne et sur une nouvelle victoire en Coupe de Belgique.

Le Standard patine

Pour rester sur les Liégeoises, celles-ci n’ont pas vraiment bien commencé le nouvel exercice puisqu’elles n’ont pris qu’un point sur six. Les deux premiers adversaires étaient aussi des tests intéressants puisqu’il s’agissait de Bruges et d’OHL. Le bilan chiffré peut paraître faible, mais sur le terrain, les filles du Standard ont proposé quelques choses intéressantes. Il faudra désormais engranger des points, même si le prochain déplacement à Anderlecht n’offrira pas de garantie sur ce point.

La saison s’annonce longue pour Charleroi

Charleroi sera l’un des candidats à la descente cette saison. Les Zébrettes ont en tout cas repris la saison avec trois défaites et sept buts encaissés et elles n’ont pas encore trouver la faille.

Les résultats de la 3e journée de Lotto Super League

Charleroi – Genk Ladies 0-4

La Gantoise – Fémina White Star 2-2

Standard -OHL 0-1

Zulte Waregem – Eendracht Alost 2-0

FC Malines – Anderlecht 0-3

Le classement:

OHL 3m – 9 points (+11) Anderlecht 2m – 6 points (+6) Genk Ladies 3m – 6 points (+3) Zulte Waregem 3m – 6 points (+1) Bruges 2m – 4 points (+2) La Gantoise 3m – 4 points (0) Alost 3m – 3 points (-3) Malines 3m – 3 points (-3) Standard 2m – 1 point (-1) Fémina White Star 3m – 1 point (-9) Charleroi 3m – 0 point (-7)