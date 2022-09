Officiel: Jan Vertonghen s’engage pour deux ans avec Anderlecht

Depuis ce jeudi soir, on avait plus de doute sur le transfert. Le joueur le plus sélectionné en équipe nationale va donc découvrir son championnat national à 35 ans. Il portera le numéro 14.

Après Toby Alderweireld (Antwerp) et Dedryck Boyata (Club de Bruges), un troisième défenseur central des Diables Rouges rejoint le championnat belge. Anderlecht a en effet annoncé ce vendredi l’arrivée de Jan Vertonghen en provenance de Benfica. Il portera le numéro 14.

Le Diable Rouge le plus capé de l’histoire (139 rencontres depuis 2007) s’est engagé pour deux ans avec le Sporting d’Anderlecht. Il était arrivé à Bruxelles jeudi et y a passé la traditionnelle visite médicale. « Au RSC Anderlecht, il apportera une bonne dose d’expérience dans un groupe jeune et il constituera un atout très important pour la défense des Mauve et Blanc », précise son nouvel employeur.

Comme Alderweireld et Boyata, Jan Vertonghen va découvrir à 35 ans le championnat de Belgique sur le tard, à quelques mois du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Formé au Germinal Beerschot, Jan Vertonghen avait en effet quitté la Belgique en 2003 à l’âge de 16 ans pour aller terminer sa formation à l’Ajax Amsterdam, où il allait lancer sa carrière professionnelle en 2006. Prêté au RKC Waalwijk en 2007, il a quitté l’Ajax en 2012, après 220 matches deux coupes et deux titres nationaux pour Tottenham.

Le défenseur est resté huit ans chez les Spurs et joué 315 rencontres. Il y était arrivé en fin de contrat en 2020. Il s’était alors engagé au Benfica Lisbonne, où il avait fini par perdre son statut de titulaire après avoir joué 89 rencontres. Il espère désormais recevoir du temps de jeu au Lotto Park avant la Coupe du monde qui débute le 20 novembre au Qatar.

Vertonghen arrive au RSC Anderlecht qui vient de subir deux défaites en Jupiler Pro League (2-1 à l’Union et 0-1 face à La Gantoise). Les Mauves ne sont que 7e au classement avec un bilan de 9 points sur 18. Ils accueillent OHL dimanche à 13h30.