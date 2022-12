Nos photos marquantes de l’année foot 2022: le regard dans le vide de Vertonghen et une Vanhaevermaet effondrée

Pour refermer le chapitre de 2022, la rédaction de Sport/Foot Magazine vous proposera chaque jour deux de ses choix de photos marquantes de l’année foot écoulée. Aujourd’hui, c’est le regard dans le vide de l’homme le plus capé des Diables rouges lors du Clasico et une Red Flame au tapis après un beau combat qui sont les clichés mis à l’honneur.

Le regard de Jan

Dimanche 23 octobre 2022. Pendant plusieurs minutes, Jan Vertonghen est dépité et regarde ses propres supporters dans les tribunes de Sclessin. Ils viennent de jeter des feux de Bengale sur le terrain et cassent les sièges de leur section. Tout pour arrêter le match, dans lequel les Mauve et Blanc sont alors menés 3-1. Le marasme est complet à Anderlecht. Tant de thèmes en une photo. La crise du RSCA, autrefois fier et souverain, la flambée de hooliganisme – vaste symptôme d’une société qui se durcit -, la génération dorée des Diables Rouges qui est en train de tirer sa révérence et dont plusieurs joueurs sont de retour au pays, … mais aussi et surtout l’aspect humain du football de haut niveau. Jan Vertonghen – un joueur pour lequel on a toujours eu un faible en raison de son humour, de son intelligence et de sa vision ouverte du monde – est dans le brouillard. Quelques semaines auparavant, le Diable rouge avait donné une interview émouvante dans laquelle il expliquait, presque en larmes, qu’il se sentait coupable envers sa famille de son transfert soudain de la chaude Lisbonne à la morne Anderlecht. Un choix égoïste, pensait-il. Alors, lorsque ce choix semble être le mauvais, on ne peut s’empêcher de ressentir de la sympathie. Après tout, le football professionnel, ce n’est pas que du bling-bling. Les doutes et les mauvais choix font aussi partie de leur existence. Ce ne sont que des humains, eux aussi.

(Matthias Stockmans, journaliste)

Le regard de Jan, Jan Vertonghen © belgaimage

Justine s’effondre

Justine Vanhaevermaet s’effondre après le match contre la Suède lors de l’EURO l’été dernier. L’entraîneur adjoint Kris Van Der Haegen vient la consoler. L’équipe nationale féminine peut quitter l’Angleterre la tête haute. Les Red Flames ont atteint les quarts de finale, entrant ainsi dans l’histoire. Dans leur sillage, de nombreuses jeunes filles ont commencé à jouer au football ces dernières années. L’avenir est, espérons-le, assuré.

(Lien Cauwenbergh, art director)