Nicky Evrard et Sari Kees reviennent sur l’Euro historique des Red Flames: « On a pu voir à quel point les Françaises et les Suédoises étaient heureuses de gagner contre nous et on peut être fières »

Nicky Evrard (28 ans) et Sari Kees (21 ans), respectivement joueuse et révélation de l’année chez les Red Flames, ont permis à la sélection belge d’atteindre les quarts de finale d’un grand tournoi international pour la première fois de son histoire. Cela valait bien un grand entretien avec Sport/Foot Magazine pour clore la belle année 2022 du duo louvaniste, qui s’avère rapidement complémen-taire sur et en dehors du terrain.

Après cinq ans de domination anderlechtoise, OHL est en train d’inverser la tendance en championnat. Dans quelle mesure les nouvelles arrivantes, Nicky Evrard et Ella Van Kerkhoven, contribuent à cela?

SARI KEES: Elles apportent leur expérience. La saison dernière, on a aussi été championnes d’automne, mais en play-offs, on a manqué de ce vécu qui nous aurait aidées à garder la tête froide. Nicky et Ella (arrivée d’Anderlecht cet été, ndlr) peuvent guider les nombreuses jeunes et nous permettre de garder les pieds sur terre.

NICKY EVRARD : C’est notamment pour ça qu’on nous a transférées. Ça crée naturellement des attentes par rapport nous, mais j’aime bien avoir un peu de pression, sinon on s’ennuie vite… L’avantage, c’est que je connaissais déjà la plupart des joueuses de l’équipe grâce à leur présence chez les Flames et au fait que je les ai déjà affrontées en Belgique. OHL dispose d’un groupe jeune et motivé, qui peut parfois avoir besoin d’être un peu ajusté, mais ça, ça fonctionne dans les deux sens. C’est vraiment bien que nous puissions être ouvertes et honnêtes les unes envers les autres.

Ça fait environ six mois maintenant que les Red Flames ont réalisé cet EURO historique. Quel sentiment en gardez-vous?

EVRARD: On a atteint les quarts de finale avec une sélection composée en grande partie de semi-pros, atteignant ainsi notre objectif. On a rendu la tâche très difficile à des pays comme la France et la Suède, qui ne comptent que des joueuses pros. On a pu voir à quel point elles étaient heureuses de gagner contre nous et on peut être fières. Bien qu’une question me taraude toujours: «Et si nous avions toutes été pros?»

Pour vous deux, à titre individuel, ce tournoi est une vraie réussite. Sari, tu as été élue «Joueuse du Match» après la victoire contre l’Italie. Nicky, tu as été élue «Flame of the Game» à plusieurs reprises et «Joueuse du Match» après Suède-Belgique. Le genre de choses qui fait plaisir!

EVRARD: Pour moi, c’est une belle récompense après des années de patience. Lors du précédent EURO, en 2017, j’étais sur le banc. Ici, j’avais l’occasion de me montrer.

KEES: C’est vrai que les récompenses individuelles vont généralement aux attaquantes ou aux milieux de terrain. Une défenseuse ou une gardienne n’attire vraiment l’attention que lorsque les choses ne tournent pas. Certains joueurs font l’objet d’une attention constante, comme Messi ou Ronaldo, alors que derrière eux, il y a souvent des défenseurs qui abattent un énorme boulot.

Lors de cet EURO, le niveau des gardiennes de but était plus élevé que jamais. C’était nécessaire, après les performances décevantes des tournois précédents.

EVRARD: Les commentaires sur les réseaux sociaux peuvent parfois être durs. Je ne vais pas commenter ce qui a pu se passer lors des tournois précédents, mais je peux dire qu’ici, c’était du haut niveau. J’entends souvent les gens dire qu’un homme aurait arrêté tel ou tel ballon. Mais cet été, je n’ai pas vu de buts de ce genre.

Ne sous-estime-t-on pas parfois le fait que les gardiennes sont généralement plus petites tout en devant garder des buts qui sont de la même taille que ceux des hommes?

EVRARD: Je fais un 1,76 mètre, Thibaut Courtois mesure deux mètres. Ça fait évidemment une différence. Un bon positionnement est encore plus crucial chez les gardiennes. Je ne peux pas compenser avec une grande envergure.

