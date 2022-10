Marc Grosjean reprend du service à Deinze

Marc Grosjean retrouve le football professionnel après son départ de Seraing en janvier 2022. Il aura pour mission de relancer un club qui occupe désormais la lanterne rouge de la Challenger Pro League.

Marc Grosjean a été nommé entraîneur de Deinze, a indiqué lundi le club de Challenger Pro League. Le technicien liégeois de 64 ans remplace Antonio Calderon qui assurait l’interim depuis trois semaines et le départ de Takahisa Shiraishi. Le Japonais, arrivé en début de saison, avait quitté son poste fin septembre, alors que Deinze était 11e et avant-dernier de l’antichambre de l’élite.

La situation a encore empiré depuis. Battu vendredi par les U23 du FC Bruges, Deinze est désormais lanterne rouge de la Challenger Pro League avec 8 points en 10 matches. La direction des orange et noir a décidé de confier l’équipe à Marc Grosjean, qui retrouve le football professionnel après son départ de Seraing, où il était T2, en janvier 2022.

Ancien défenseur du Standard et, surtout, de Seraing, Marc Grosjean a notamment coaché La Louvière, Mons, l’Antwerp, Eupen, Seraing, le Brussels, Visé et l’Union Saint-Gilloise. A l’étranger, il a été en poste à Dudelange, avec qui il a été champion du Luxembourg en 2011, et a été l’adjoint de Michel Preud’homme à Al-Shabab Riyad, en Arabie Saoudite. A Deinze, Grosjean sera assisté de Fréderic De Meyer, qui avait déjà été son adjoint à l’Union.