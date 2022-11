Foot national L’Union inflige une troisième défaite à domicile au Standard (2-3) et prend la 2e place

Union's Christian Burgess scores the 1-2 goal during a soccer match between Standard de Liege and Union Saint-Gilloise, Sunday 13 November 2022 in Liege, on day 17 of the 2022-2023 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JOHN THYS