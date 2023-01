L’Union belge cherche 18 jeunes entraîneurs pour ses premiers « Belgian Red Courts »

Le projet des « Belgian Red Courts » de l’Union Belge de Football consiste à transformer d’anciens mini-terrains pour les moderniser.

L’Union belge de football (URBSFA) cherche 18 « Court coaches » âgés de 16 à 26 ans pour organiser des activités footballistiques sur le « Belgian Red Court » de leur ville ou commune. L’URBSFA l’a annoncé lundi dans un communiqué.

« Le football est de la sorte utilisé pour renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté », souligne l'Union belge dans un communiqué.

Trois mini-terrains ont déjà été inaugurés, à Saint-Nicolas, Lierre et Hasselt. Six autres seront inaugurés en 2023, à Bilzen, Genk, Waregem, Vilvorde, Halle et Lokeren. Chacun de ces espaces aura droit à deux « Court Coaches », un garçon et une fille âgés de 16 à 26 ans, ainsi qu’à un coordinateur pour organiser des activités visant au développement général des participants et à leur progression sur le plan technique. « Nous cherchons des passionnés de football qui ont envie de travailler avec des jeunes et sont tentés par le bénévolat », a expliqué Robin Cnops, spécialiste Football et Responsabilité sociale au sein de l’URBSFA. « Les ‘Court Coaches’ établiront un programme hebdomadaire pour donner forme à ce travail de proximité. Le football sera aussi le fil conducteur de programmes éducatifs portant par exemple sur l’inclusion, l’éthique, la santé et l’environnement. »

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur lettre de candidature à l’URBSFA jusqu’à la fin février. L’Union belge choisira neuf duos, soit un par ville. Les personnes choisies recevront, en même temps que les coordinateurs, une formation intensive qui se concentrera à la fois sur le volet sportif et l’aspect social. Le projet des « Belgian Red Courts » avait été lancé en 2020 dans le cadre du 125e anniversaire de l’Union belge. Quarante mini-terrains construits entre 2005 et 2006 doivent être rénovés.