Les voyages réussis de l’Union, Raskin en grande forme et les pénalties brugeois : quelques chiffres à retenir de la 15e journée de Pro League

La saison de Pro League 2022-23 vivait son quinzième épisode ce week-end. Mais que faut-il retenir des rencontres disputées sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Ce lundi, on évoquera aussi les creux de l’Antwerp et de La Gantoise, les « chocs psychologiques » des Sporting, le premier but d’un attaquant carolo, les double-emplois d’Anouar Aït El Hadj, les bonnes formes continues de Vanaken, Trésor et Munoz ainsi que les déboires de Boyata et Storm.

Les mauvaises passes de l’Antwerp et de La Gantoise

Ce dimanche, l’Antwerp a de nouveau mordu la poussière en s’inclinant sur la pelouse d’un Charleroi qui a retrouvé le goût de la victoire. Les hommes de Mark van Bommel, candidats affirmés au titre national, lâchent encore du lest sur Genk puisqu’ils accusent désormais sept points de retard sur l’autoritaire leader de la compétition. Le Great Old voit aussi le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise revenir sur ses talons. Bref, pas besoin de chercher plus loin l’équipe qui a réalisé la plus mauvaise opération du week-end.

Le début de championnat de l’Antwerp fut pourtant brillant puisqu’il avait battu un très vieux record personnel en s’imposant lors de ses 9 premiers duels en Jupiler Pro League. Avec 21 buts marqués (2,33 par match) et 6 concédés (0,66 par match), les secteurs offensif et défensif semblaient bien se porter.

Mais le vent a depuis lors tourné défavorablement. Lors de ses six dernières sorties dans le championnat belge, le matricule 1 a subi 4 revers pour seulement deux succès et un partage. La balance des buts est aussi désormais négative avec 7 buts marqués (1,16 par match) pour 9 encaissés (1,5 par match).

Mark van Bommel a dès lors intérêt à trouver des solutions pour redresser la barre sous peine de voir son anventure anversoise se terminer plus vite que prévue. Car il n’a même pas l’excuse du calendrier alourdi par l’Europe à sortir…

William Pacho Tenorio et Toby Alderweireld ont connu leur quatrième défaite au cours de leurs six dernières rencontres en championnat. (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Un autre entraîneur qui doit aussi se faire du souci est Hein Vanhaezebrouck. On sait que les relations entre ce dernier et sa direction sont un peu froides pour le moment et que les succès communs acquis dans le passé ne compenseront pas tout. Cependant, les Buffalos peuvent toujours évoquer leur lourd calendrier pour justifier en partie leur mauvaise passe.

Mais celui-ci peut-il expliquer à lui seul que les Gantois n’ont la victoire qu’une seule fois depuis 8 matches ? Certainement pas. En effet, lors de leurs huit dernières sorties, toutes compétitions confondues, ils ne l’ont emporté que contre Eupen. La Gantoise a subi quatre défaites et a concédé trois fois le match nul. Et si certains adversaires comme Genk ou l’Union étaient redoutables, d’autres comme Charleroi, Shamrock Rovers ou Louvain n’affichaient pas vraiment leur meilleure forme.

Raskin et Bodart portent le Standard

Le Standard confirme sa forme du moment. Lors de ses deux derniers larges succès contre des cadors (FC Bruges et Antwerp), les Rouches avaient dévissé lors des rencontres suivantes contre Seraing et le FC Malines. Cette fois, ils ont confirmé leur victoire interrompue contre Anderlecht en prenant facilement la mesure de Zulte Waregem en déplacement (0-3). Comme souvent depuis le début de saison et particulièrement ces dernières semaines, les Liégeois ont pu compter sur l’excellente forme de Nicolas Raskin pour obtenir ce bilan de 12 points sur les 15 possibles.

Après un slalom géant au sein de la défense de l’Essevee, le nouveau fer de lance du Standard a offert le troisième but à Stipe Perica, auteur de sa deuxième réalisation en rouche après la première tombée neuf minutes auparavant.

Outre cette passe décisive, Raskin a touché une fois le montant de Louis Bostyn, réussi 84% de ses passes, 50% de ses dribbles et bien sûr 100 % de ses tacles. La bonne agressivité de l’énergique milieu permet au Standard d’étouffer son adversaire. Raskin a aussi remporté 7 duels et récupérer 14 ballons.

🤖 Encore et toujours RASKINATOR ! #ZWASTA



🎯 1 assist

🥅 1 montant touché

👟 95 touches de balles

👣 84% passes réussies (62/74)

🎨 4 dribbles tentés (2/4)

💪 100% tacles réussis

💣 7 duels gagnés

✋ 14 récupérations

🌟 Note Whoscored : 8.17/10 pic.twitter.com/EnOpD4iwSY — Ma Pro League (@MaProLeague) October 29, 2022

De quoi en faire l’une des surprises de Roberto Martinez pour la Coupe du monde ? Peut-être pas. Le Liégeois a sûrement sa place dans la pré-sélection de 55 joueurs mais de là à prendre la place de Youri Tielemans, Amadou Onana, Youri Tielemans, Hans Vanaken ou… Kevin De Bruyne, il ne faut pas exagérer. Et pas question de sortir l’argument d’autres jeunes joueurs de Pro League qui ont reçu plus vite leur chance dernièrement. Les Toby Alderweireld, Brandon Mechele, Jan Vertonghen, Wout Faes ou Arthur Theate n’ont certainement pas fini sur le podium du Ballon d’or ou remporté le Soulier d’or à deux reprises dans un passé récent… Mais l’avenir de la Belgique ne s’arrête pas en 2022 et Raskin fera sûrement un jour partie des meubles diaboliques s’il poursuit sur cette lancée.

🍃 | Nicolas Raskin se balade dans les défenses de #JPL chaque week-end. 😎⚡ #ZWASTA pic.twitter.com/cPs4ZA06Ry — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 29, 2022

Derrière aussi, le Standard commence à prendre de l’assurance. Avec 17 pions concédés, il est la quatrième arrière garde la plus solide du pays, à égalité avec Saint-Trond, mais juste derrière le FC Bruges (16 buts), Antwerp (15 buts) et Genk (14 buts). Contre l’Essevee, Arnaud Bodart a préservé ses filets inviolés pour la septième fois de la saison. C’est le nombre de clean sheets réalisées par Arnaud Bodart depuis le début de la saison. C’est par exemple aussi bien que Jean Butez (Antwerp) mais mieux que Simon Mignolet (FC Bruges) et Maarten Vandevoordt (Genk) qui n’en a obtenu respectivement que six et quatre.

Choc psychologique aux Sporting

Le week-end dernier a été fatal à trois entraîneurs. L’occasion de vérifier si le fameux choc pyschologique a fonctionné. A Charleroi, la réponse est plutôt oui pour le retour dans le training de T1 d’un Frank Defays qui a bien compris qu’il serait sans doute trop grand pour lui à long terme. L’ancien capitaine zébré a apporté son caractère à son équipe qui a surpris l’Antwerp et a ainsi mis fin à une série de quatre matches sans victoire.

🥳 Charleroi renoue avec la victoire #CHAANT



❌ vs Standard

❌ vs St-Trond

➖ vs Courtrai

❌ vs Cercle Brugge

✅ vs Antwerp pic.twitter.com/IbUuuVOzfu — Ma Pro League (@MaProLeague) October 30, 2022

Le choc pyschologique a semble-t-il aussi fonctionné pour Nadir Benbouali, auteur de l’unique réalisation de la rencontre. L’attaquant algérien, muet depuis son arrivée dans le pays noir, s’est libéré en faisant trembler les filets de Jean Butez. C’est tout un club qui espère que sa période d’adaptation est enfin terminée et sa saison enfin lancée. De quoi regretter la pause mondiale qui va arriver prochainement.

Peu en verve en début de saison, Hervé Koffi avait fini par céder sa place (sur blessure) à Pierre Patron qui avait assuré l’interim de belle manière malgré les revers. Le dernier rempart burkinabé était cependant de retour entre les perches pour la réception du Great Old et a montré qu’il avait retrouvé de meilleures sensations. Il a signé quelques belles interventions dont celle ci-dessous.

❌ | Quel arrêt décisif d'Hervé Koffi ! 😮👏 #CHAANT pic.twitter.com/vIdKrdZ0s3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 30, 2022

Anderlecht et Eupen étaient les deux autres équipes concernées par un changement d’entraîneur. Forcément, l’une des deux risquait d’être déçue au coup de sifflet final. C’est finalement les Germanophones qui repartent déçus, même si les Bruxellois n’ont pas non plus rassuré avec leur victoire. Défensivement, les Wesley Hoedt et Hendrik van Crombrugge ne rassurent toujours pas, le Néerlandais ayant d’ailleurs marqué dans ses propres filets. Offensivement, ce fut un peu mieux avec un superbe coup franc de Lior Refaelov et aussi un but d’Anouar Aït El Hadj.

Souvent à l’oeuvre avec les U23 en Challenger Pro League, le jeune bruxellois effectuait un double-emploi ce week-end. Il aura été récompensé par deux buts, l’un contre le Beerschot samedi et donc ce dimanche devant son public, contre Eupen. Robin Veldman, le coach intérimaire va-t-il réussir à le relancer en équipe première, lui qui a aussi offert à Theo Leoni ses premières minutes avec l’équipe première.

😍 | Anouar Ait El Hadj est de retour ! 💫 #ANDEUP pic.twitter.com/NDBmLPFlZd — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 30, 2022

A noter que pour Eupen, le déplacement au Parc Astrid semble toujours aussi compliqué. Lors de leurs dix dernières venues à l’ombre de Saint-Guidon depuis qu’ils évoluent parmi l’élite, les Pandas ont concédé la défaite à neuf reprises. Ils ont obtenu un partage le 27 septembre 2020 (1-1), Julien Ngoy ayant répondu à l’ouverture du score d’Albert Sambi Lokonga. Il faudra donc attendre encore un peu avant de faire tomber la forteresse bruxelloise.

😥 Eupen n'a plus gagné à Anderlecht depuis un long moment #ANDEUP



📅 10 dernières confrontations au Lotto Park

✅ 9 victoires d'Anderlecht

➖ 1 nul pic.twitter.com/KNP2NLqzoo — Ma Pro League (@MaProLeague) October 30, 2022

L’Union aime toujours autant voyager

Calendrier alourdi ou pas, c’est une constante depuis que l’Union Saint-Gilloise est revenue en D1, elle aime les déplacements. La saison passée, les vice-champions de Belgique avaient remporté la phase classique notamment grâce à leur bilan à l’extérieur où s’étaient imposés à 14 reprises en 17 sorties. Cette saison, malgré l’Europe, les 8 derniers matches disputés hors du Parc Duden ont été victorieux. On y retrouve d’ailleurs les trois déplacements européens conclus par autant de victoires.

Les ouailles de Karel Geraerts n’ont d’ailleurs plus perdu depuis 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n’ont partagé que deux fois, chaque fois sur leurs terres et leur dernier revers avait aussi eu lieu au Duden contre le leader Genk. La dernière défaite en déplacement remontant au match de championnat contre l’Antwerp disputé le 31 août.

🤯 L'Union a remporté ses 8 derniers matches à l'extérieur #SERUSG



✅ vs Zulte-Waregem

✅ vs Union Berlin

✅ vs Eupen

✅ vs Louvain

✅ vs Braga

✅ vs Ostende

✅ vs Malmo

✅ vs Seraing pic.twitter.com/dHqqK2EXjJ — Ma Pro League (@MaProLeague) October 30, 2022

Le capitaine Teddy Teuma symbolise certainement cette belle forme, lui dont l’importance a encore grandi avec le départ de Casper Nielsen. L’international maltais avait déjà marqué à Malmö, il en a fait de même au Pairay. Il en est à sept buts et 8 assists sur les 21 rencontres jouées par les Unionistes cette saison. Vital.

Le FC Bruges, le Manchester City belge sur les pénalties ?

En faisant notre bilan de la C1 cette semaine, nous évoquions les difficultés de Manchester City aux onze mètres. Cette semaine, le FC Bruges en a raté deux contre Porto (Noa Lang) et Ostende (Ferran Jutgla) et même quatre si l’on prend en compte que Casper Nielsen a réussi le sien en deux temps contre les Côtiers et qu’Hans Vanaken en avait loupé un contre Diogo Costa avant qu’il soit retiré avec le même résultat par Noa Lang.

Le problème ne date cependant pas que cette semaine et avait commencé dès la première journée de Pro League avec l’échec de Cyle Larin devant Maarten Vandevoordt. Hans Vanaken s’était aussi manqué devant Valentin Cojocaru d’OHL et l’on a évoqué les cas de Lang et Jutgla un peu plus haut. Le bilan sans compter la tentative ratée et retirée de Vanaken contre le FC Porto n’est que 37,5% de réussite. Un point de travail en vue pour Carl Hoefkens dans les prochaines semaines.

😪 Jamais 2 sans 3… #CLUKVO https://t.co/u7wcQYZEQq — Ma Pro League (@MaProLeague) October 29, 2022

Hans Vanaken, décisif en championnat pour la troisième fois avec un goal en autant de sorties (sans compter sa passe décisive d’il y a quatre rencontres), a permis aux Brugeois de remporter leur 13e « Crevetico » (le classique des crevettes) au Jan Breydel Stadion en 14 confrontations. Les Ostendais n’ont obtenu qu’une fois le partage lors de ces très courts déplacements en Venise du Nord.

🤯 Le Club Brugge est le némésis d'Ostende #CLUKVO



📅 14 dernières confrontations au Jan Breydel

✅ 13 victoires du Club Brugge

➖ 1 nul pic.twitter.com/KPoVuFtQah — Ma Pro League (@MaProLeague) October 29, 2022

Les malheurs de Boyata et de Storm

Le FC Bruges a concédé deux buts contre les modestes ostendais et l’invincible Simon Mignolet des dernières semaines a été repêché six fois le cuir au fond de ses filets lors de ses deux derniers matches, alors qu’il l’avait fait autant de fois au cours de ses 8 dernières apparitions entre les perches Blauw en Zwart. Ce samedi, la doublure diabolique de Thibaut Courtois n’a pas été aidée par la prestation catastrophique d’un autre Diable dans le dur: Dedryck Boyata.

Pas toujours à son affaire en équipe nationale, indésirable au Hertha BSC qu’il avait pourtant aidé à se maintenir en Bundesliga, le défenseur a débarqué au FC Bruges cet été avec la ferme intention de se relancer. Cantonné au banc la plupart du temps, il devait profiter de l’absence d’Aboubakar Sylla ce week-end pour montrer à Roberto Martinez qu’il était toujours dans le coup.

Dedryck Boyata essaie de convaincre l’arbitre qu’il n’a pas commis de faute sur le pénalty attribué aux Ostendais. C’est raté, tout comme sa prestation d’ensemble. (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

C’est raté puisqu’il a commis une erreur sur le premier but du KVO avant de commettre le pénalty qui offrira la deuxième réalisations des Côtiers. Cette très faible prestation ne va peut-être pas l’exclure de la liste des 26 Belges pour le Qatar, mais n’a pas remonté sa cote auprès de son employeur actuel.

Un autre joueur traverse aussi une passe difficile ces derniers temps: Nikola Storm. L’ailier n’a-t-il toujours pas digéré son transfert estival avorté ? Toujours est-il qu’il n’est plus décisif pour le compte du FC Malines et que cette disette s’éternise. Contre Genk, il a signé sa 25e rencontre consécutive sans marquer et sans donner une passe décisive. L’avis de tempête n’a plus été déclenché depuis un bon moment derrière les casernes.

Trésor et Munoz

En lever de rideau de cette 15e journée, Genk recevait le FC Malines, l’occasion de retrouvailles entre Wouter Vrancken et son ancienne formation. Il était aussi question d’un retour pour le nouveau T1 des Sang et Or, Steven Defour, puisqu’il a évolué pendant deux saisons dans le Limbourg entre 2004 et 2006.

Joseph Paintsil a encore été déterminant contre le FC Malines. (Photo by JOHAN EYCKENS/BELGA/AFP via Getty Images)

L’autoritaire leader de la compétition ne s’est pas privé de signer son treizième succès de la saison. Et pour ne pas changer les vieilles habitudes, ce sont encore les mêmes joueurs qui se sont illustrés. Mike Trésor a offert son douzième caviar de la saison et Daniel Munoz a signé son cinquième but (il a aussi 5 assists à son compteur). Si ni Paul Onuachu ni Ally Mbwana Samatta (qui disputait son 200e match sous les couleurs genkoises) n’ont trouvé la faille, les Limbourgeois ont à nouveau pu compter sur leur réussite tardive en matière de transfert. Joseph Paintsil a encore signé un but et une passe décisive, portant son total de la saison à 6 et 8.