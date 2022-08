Les news de D1A: offre insuffisante de West Ham pour Vanaken, El Hadj en difficulté à Anderlecht et un Israélien pour le Standard

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues du FC Bruges, d’Anderlecht et du Standard.

West Ham augmente légèrement son offre



Après avoir jugé inacceptable une première offre de 10 millions d’euros de la part de West Ham pour s’attacher les services d’Hans Vanaken, le FC Bruges en a reçu une seconde à peine plus élevée. On évoque une somme de 11 millions d’euros +2 millions de primes. Une augmentation peu convaincante de la part des Londoniens. Les champions de Belgique avaient sans doute espéré plus d’argent de la part de l’actuelle lanterne rouge de la Premier League. Alors, au stade Jan Breydel, on continue à travailler sur une autre solution. Les Blauw en Zwart veulent proposer un contrat revalorisé à leur stratège pour qu’il soit tenté par l’idée de rester plus longtemps en Venise du Nord.

Selon HLN, il n’est pas rare qu’une équipe de Premier League soit réticente à dépenser des sommes folles pour des joueurs âgés de 30 ans et plus. Pour prouver le contraire, cet été, les trentenaires Casemiro et Kalidou Koulibaly ont traversé la Manche pour un gros montant de transferts, mais ce sont des joueurs d’un autre calibre que Hans Vanaken, avec tout le respect qu’on lui doit. West Ham n’a d’ailleurs dans son histoire jamais payé plus de 9 millions pour un joueur de cet âge. Pendant ce temps, le Diable rouge continue de s’entraîner avec les champions de Belgique et se concentre sur la préparation du match contre Charleroi de ce week-end.

Frictions entre Anderlecht et Anouar El Hadj



Anouar Ait El Hadj éprouve des difficultés à convaincre son nouvel entraîneur Felice Mazzu. Le jeune meneur de jeu ne trouve pas sa place dans le nouveau système disposé en 3-5-2. Il n’évolue pas à sa meilleure place sur les ailes et les rares minutes où il est entré en action cette saison, c’était dans une position centrale où il n’a pas laissé une grande impression. Contre le modeste Paide, en Conference League, il a joué 80 minutes mais n’a pas enchaîné en championnat. Pour lui donner du temps de jeu, il a été convoqué avec les U23 (RSCA Futures) pour le match de Challenger Pro League contre Lommel. El Hadj ne s’est pas présenté au rendez-vous, ce qui a fâché la direction bruxelloise.

Paide’s Ebrima Singhateh and Anderlecht’s Anouar Ait El-Hadj fight for the ball during the match between Belgian soccer team RSCA Anderlecht and Estonian team Paide Linnameeskond, Thursday 04 August 2022 in Tallinn, Estonia, the first leg in the third qualifying round of the UEFA Conference League competition. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)



Depuis ce lundi, le jeune Belge s’entraîne à part. Son père a plaidé en sa faveur dans divers médias, affirmant que son fils remplira désormais ses obligations. « Il est sous contrat avec Anderlecht et respectera les obligations auxquelles il sera soumis. Anouar n’est pas un garçon difficile. Il ne veut pas causer de problèmes dans le groupe, mais il veut jouer. Il dit qu’il s’entraîne bien et que ses résultats physiques sont bons. Il n’est pas en grande forme certes, mais sans temps de jeu, il est difficile d’être en bonne forme », a précisé le père du joueur formé à Neerpede.

Anouar El Hadj a effectué ses débuts sous la direction de Vincent Kompany il y a deux ans et, malgré des performances prometteuses, il n’a jamais vraiment confirmé et n’est jamais devenu un titulaire régulier. Sous Mazzu, il semble perdre la bataille pour les places au milieu de terrain. Sa situation doit être résolue rapidement et un transfert n’est pas à exclure. Le père d’El Hadj affirme que son fils « semble un peu oublié » par le club. « Le mercato estival va encore durer deux semaines et c’est aux agents d’Anouar et au club de trouver une solution ensemble », conclut le père du jeune talent bruxellois.



Un renfort israélien au Standard

Nouvelle saison et déjà nouvelle crise sur les bords de la Meuse. L’optimisme prudent des supporters rouches après les débuts prometteurs de leurs favoris sous l’égide des propriétaires américains semble appartenir au passé depuis la désillusion subie à Sclessin contre OH Louvain le week-end dernier. « On veut des transferts » ont chanté les spectateurs présents dans les tribunes encore bien remplies jusque dans les dernières minutes. Les supporters du Standard attendaient davantage de ce premier mercato sous la houlette de 777 partners. Le concert de sifflets à la fin de la rencontre était à la hauteur de la déception.



Le directeur technique Fergal Harkin, dont on attendait beaucoup, n’a pris ses fonctions qu’au début du mois d’août. C’est une des explications avancées pour expliquer l’inactivité des Rouches sur le marché des transferts. Maintenant que l’ex-scout de Manchester City est là, le Standard espère attirer quelques recrues bien nécessaires. Mardi, le Standard a officialisé le transfert de l’Israélien Osher Davida. Ce joueur de 20 ans est international espoir et débarque de l’Hapoel Tel-Aviv dans la compétition locale. Il a coûté environ un million d’euros et demi.

BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND – MAY 10: Osher Davida of Israel and Emmanuel Gyabuaa of Italy in action during the UEFA European Under-17 Championship match between Israel and of Italy at St Georges Park on May 10, 2018 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Nathan Stirk/Getty Images)

Guy Luzon, ancien entraîneur du Standard et maintenant sélectionneur des U21 israéliens, se montre enthousiaste au moment d’évoquer le nouveau renfort des Liégeois. « Il reste sur une grande saison avec l’Hapoel et c’est un joueur important dans mon équipe. C’est un garçon qui a du talent et beaucoup de potentiel, mais il faudra être patient et voir à quelle vitesse il va s’adaptee à son nouvel environnement », a-t-il déclaré au Het Belang van Limburg. L’Israélien était également suivi par les Glasgow Rangers et le Maccabi Haifa, mais c’est finalement le Standard qui a raflé la mise.