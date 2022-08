Foot national Les news de D1A: Mazzu sur les traces de Boskamp et Goethals, Vanaken courtisé par le coach de West Ham et un Stayen qui veut retrouver du public

Anderlecht head coach Felice Mazzu gestures during a soccer match between Belgian team RSC Anderlecht and Estonian team Paide Linnameeskond, Thursday 11 August 2022 in Brussels, the return leg in the third qualifying round of the UEFA Conference League competition. The first leg was won by Anderlecht 2-0. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images) © Getty