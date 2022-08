Les news de D1A: Bongonda séduit par la belle de Cadix, Zirkzee va-t-il préférer la Serie A, Amuzu revalorisé et De Roeck revient sur les raisons de son départ d’Anderlecht

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues de Genk, Anderlecht et Westerlo.

Bongonda retourne en Liga

Theo Bongonda quitte Genk et retourne en Espagne, un pays dans lequel il avait déjà évolué au Celta Vigo entre 2015 et 2018, à l’exception de six mois en prêt à Trabzonspor. Cette fois, c’est dans le sud de la péninsule, à Cadix, qu’il devrait poser ses bagages pour la prochaine étape de sa carrière. Son nouveau club avait terminé 17e de la Liga la saison dernière.

L’international congolais tente donc à nouveau sa chance dans l’une des cinq compétitions européennes majeures, alors qu’au début du mois de juillet, on pensait qu’il rejoindrait un club du Moyen-Orient, de Turquie ou d’Ecosse.

Bongonda entrait dans sa dernière année de contrat à Genk qui recevra 2 millions d’euros dans l’aventure et conservera un pourcentage de 25% en cas de revente future du natif de Charleroi. Le joueur a signé un contrat de 4 ans.

A bientôt 27 ans, l’ailier restait sur une saison plus compliquée dans le Limbourg où il n’avait pas été en mesure de confirmer son excellent exercice 2020-21. Son bilan demeurait pourtant honorable avec 34 matches (Playoffs 2 compris), 12 buts et 3 assists.

C’était cependant en-dessous des 16 réalisations et 9 passes décisives en 35 rencontres réalisées douze mois auparavant au cours d’une saison où Genk avait pris la deuxième place du championnat et remporté une Coupe de Belgique lors de laquelle il avait été l’un des grands artisans de la victoire en finale avec 1 but et une passe décisive.

Arrivé en 2019 dans le Limbourg pour prendre la relève d’un Leandro Trossard parti à Brighton, Theo Bongonda aura rapporté 7 millions d’euros à Zulte Waregem d’où il arrivait. L’ailier quitte donc le Royaume avec un bilan de 111 rencontres, 36 buts et 20 assists sous le maillot de Genk. Avec toujours ce sentiment qu’il aurait pu faire mieux avec plus de constance et une meilleure mentalité.

Zirkzee va-t-il faire faux bond à Anderlecht ? Amuzu bientôt blindé ?

Il y a quelques jours encore l’optimisme était de mise dans le dossier du retour de Joshua Zirkzee à Anderlecht. Mais si le temps était un élément qui pouvait jouer en faveur du Sporting, il l’est aussi pour les autres clubs intéressés par les services de l’attaquant néerlandais.

Ces dernières heures, Stuttgart et Bologne sont venus aux nouvelles et l’ancien club d’Arthur Theate pourrait finalement devancer le RSCA pour ce transfert.

Selon les médias italiens, les Rossoblù auraient proposé un montant de 8,5 millions d’euros au Batern Munich, mais aussi un pourcentage de 50% à la revente ainsi qu’une clause de rachat. Des arguments financiers qu’Anderlecht ne serait pas en mesure d’assurer au Rekordmeister allemand.

De son côté, Joshua Zirkzee se montrerait intéressé par cette possibilité de retourner dans un pays (et une région) où il fut prêté lors de la saison 2020-21 (à Parme), sans parvenir à convaincre en raison d’une grave blessure qui l’avait tenu éloigné des terrains toute la saison. Il n’a d’ailleurs pu prendre part qu’à quatre petits matches sous les couleurs de Parme.

Un salaire élevé et un contrat jusqu’en 2026 attendraient l’international espoir néerlandais en Emilie-Romagne. L’accord sera-t-il officialisé prochainement où est-ce que la qualification d’Anderlecht pour les phases de groupe de la Conference League pourrait changer la donne ? Ce jeudi, contre les Young Boys, l’animation offensive mauve n’a pas toujours excellé malgré les présences de joueurs de qualité comme Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Lior Refaelov, Mario Stroeykens et Benito Raman. Un retour de Zirkzee pourrait dès lors apporter un vrai plus à ce secteur.

Dans le dossier Francis Amuzu, on s’oriente toujours plus vers une prolongation de contrat. Anderlecht a de nouveau refusé une offre de 10 millions d’euros de l’OGC Nice et souhaiterait prolonger le contrat de son ailier qui court actuellement jusqu’en 2024. Un contrat qui serait évidemment bien revu à la hausse histoire que le joueur formé à Neerpede comprenne bien la nouvelle importance que le club souhaite lui donner à l’avenir.

De Roeck n’était pas satisfait des tâches qui lui étaient attribuées à Anderlecht

Westerlo réalise un assez bon départ en championnat pour son retour parmi l’élite. Les Campinois affichent un bilan de 6 sur 15 avec deux victoires dans leur Kuipje, dont une assez nette contre le Standard. Sur le banc, l’on retrouve un certain Jonas De Roeck, qui avait quitté son rôle d’adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht, pour prendre la destinée d’un club qui évoluait encore en D1B voici douze mois.

De Roeck est directement devenu champion et a permis à l’ambitieuse formation, désormais aux mains d’investisseurs turcs, de retrouver rapidement la Jupiler Pro League. Un choix que le technicien ne regrette forcément pas.

« Je n’étais pas entièrement d’accord avec l’ensemble des tâches qui m’étaient dévolues à Anderlecht », raconte Jonas De Roeck à Extra Time. « Je ne voulais pas rester dans un grand club simplement pour le plaisir d’y rester. Alors, nous nous sommes séparés de manière très ouverte et correcte », poursuit-il .

« Après mon passage à Anderlecht, il était important que je retrouve un projet où il y avait de l’ambition et qui me permettrait de travailler selon mes principe. Tous ces éléments étaient réunis à Westerlo », affirme un Jonas De Roeck qui est sous contrat en Campine jusqu’en 2025.