Les Diables rouges évolueront avec leur nouveau maillot ce jeudi contre le pays de Galles

La nouvelle tunique a été présentée ce lundi à la fédération belge de football.

La fédération belge de football a dévoilé lundi le nouveau maillot domicile des équipes nationales, celui avec lequel la Belgique jouera la Coupe du monde au Qatar à la fin de l’année. Rouge avec des flammes sur les manches, il sera étrenné par les Diables Rouges lors du match contre le pays de Galles en Ligue des Nations, jeudi au stade Roi Baudouin.

Meet our new @adidasfootball #WorldCup shirts! 👕😍 #DEVILTIME #FLAMETIME pic.twitter.com/OOvBLNJAGt — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 19, 2022

Présentée par les Diables et les Flames, cette tenue sera aussi celle de toutes les autres équipes nationales belges. L’ensemble est constitué de chaussettes noires, ornées également de flammes, d’un short noir et d’un maillot aux dominances rouges. Les manches aux motifs enflammés sont décrites par l’Union belge comme « un rappel adressé aux adversaires de ce à quoi ils doivent s’attendre lorsqu’ils jouent un match face à une équipe belge ». Les noms et les numéros seront floqués en jaune, a précisé l’Union belge.