Les derniers conseils en matière de cadeaux et de lecture pour les fêtes : des boissons fortes d’un Diable au système D’Onofrio !

Juste avant Noël, Sport/Foot Magazine vous délivre quelques passes décisives: des idées de cadeaux sport!

MM Antverpia: Toby met sa tournée

Les bouteilles de gin, d’amaretto et de pastis lancées par Toby Alderweireld sont de véritables joyaux. Elles ont la finesse d’une longue balle en profondeur qui arrive pile-poil dans la course d’un coéquipier et regorgent de détails faisant référence à la ville d’Anvers: par exemple, l’horloge centrale des bouteilles affiche 20h00 (le code postal de la Métropole est 2000) et le dôme formant le col de la bouteille est celui de la gare centrale. Le défenseur entend ainsi rendre hommage à sa ville et d’ailleurs, le verre des bouteilles mis à part, tout est «Made in Antwerp»: les trois boissons à base d’alcool de grain sont distillées, embouteillées et distribuées à Anvers. 500 ml.

Prix: à partir de 54 euros mmantverpia.com

© National

Royale Union Saint-Gilloise

Comme la Juventus de Turin, la Royale Union Saint-Gilloise est née le 1er novembre 1897. En pleine bourre en 2022 avec une deuxième place en championnat et un incroyable parcours européen, le club bruxellois ne pouvait manquer l’occasion de célébrer son 125e anniversaire. Il nous offre donc un livre officiel bilingue et richement illustré, retraçant l’histoire glorieuse du matricule 10. Au fil des générations de dirigeants, de joueurs et de supporters, l’ouvrage revient à coup de portraits, de récits ou de chroniques sur les grands moments de ce club haut en couleurs, mais également sur ses périodes de galère et porte une attention toute particulière aux dernières saisons et au retour au premier plan des Saint-Gillois.

Collectif – 256 pages – 34,90 euros Éditions Kennes – kenneseditions.com

© National

La grande encyclopédie des Diables rouges

Le 1er mai 1904, l’équipe nationale belge de football jouait son premier match international, contre la France à Uccle. La longue histoire des Diables rouges, avec plus de 800 matchs officiels auxquels ont participé plus de 700 joueurs différents, est désormais consignée dans une véritable encyclopédie. Un ouvrage auquel ont travaillé pendant deux ans les co-auteurs Geert Lambaerts et Dominique Paquet qui signent un livre de référence unique comprenant l’histoire et les fiches techniques de tous les matches et tous les tournois de 1904 à 2022, ainsi que les portraits de chaque joueur ayant eu l’honneur de porter au moins une fois la tunique des Diables rouges.

Geert Lambaerts et Dominique Paquet – 432 pages – 54,99 euros – Éditions Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

© National

La fureur Delire

«2011. Marc Delire traite de ‘veaux’ des supporters du Standard qui dérapent et envoient des fumigènes sur la pelouse… Je suis peut-être le premier commentateur à être entré dans le dictionnaire du parfait petit supporter. Aujourd’hui, quand les gens évoquent les supporters du Standard, ils parlent de veaux. J’en ai pris plein la tronche, mais je suis entré dans l’inconscient collectif, et j’en suis fier.» Dès les premières lignes de ce livre d’entretien, le ton est donné: l’homme de 58 ans ne s’excuse pas d’être qui il est. «Marc Delire est un furieux qui s’assume» annonce d’ailleurs la quatrième de couverture. Au fil des chapitres déclinés sur le thème des sept péchés capitaux, on retrouve le franc-parler habituel du plus clivant des commentaeurs, qui évoque ses rares amis, ses innombrables emmerdes et sa vision du foot.

Pierre Danvoye – 224 pages – 24,90 euros – Éditions Kennes – kenneseditions.com

© National

Rouche toujours

L’année prochaine, le Standard fêtera ses 125 ans d’existence. Un anniversaire que le club liégeois fêtera en grande pompe tout au long de l’année 2023 au travers de divers événements et qui commence par la sortie de ce livre qui nous replonge dans l’histoire passionnante du club de la Cité Ardente. En plus d’une rétrospective illustrée des différents maillots qui ont émaillé l’histoire des Liégeois et des statistiques complètes des années où le Standard a décroché un trophée, les auteurs se sont penché sur les figures marquantes de Sclessin. Les portraits de héros disparus comme Wilfried Van Moer, Jean Nicolay ou Roger Claesen cotoient les témoignages riches en anecdotes de légendes du club telles que Michel Preud’homme, Axel Witsel, Eric Gerets, Simon Tahamata, Marc Wilmots ou encore Guy Hellers.

David De Myttenaere et Michel Dubois – 188 pages – 39,90 euros – Éditions Chronica – chronica.be

© National

Roberto Martínez – Portrait et confessions

«Dès le premier jour, Roberto Martínez s’est efforcé de laisser un héritage, de construire une organisation qui continue à fonctionner même sans lui». Voilà une citation typique à propos l’entraîneur national, de l’ancien président de la Fédé belge Mehdi Bayat. Quel peut donc être cet héritage? «Il a ressuscité le football belge», avance Bart Verhaeghe. «Nous ne nous retrouverons plus jamais dans les derniers rangs du classement de la FIFA, comme nous l’avons été dans les années 2000». L’auteur, Benoît Delhauteur, permet non seulement aux autres de parler de Martínez, mais donne aussi la parole au sélectionneur national lui-même, qui évoque en toute franchise sa carrière de joueur et d’entraîneur.

Benoît Delhauteur – 192 pages – 22,99 euros -Éditions Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

© National

Le système D’Onofrio

Écrite dans le cadre d’un projet avec l’émission #investigation de la RTBF, cette biographie non autorisée retrace le parcours passionnant de l’un des personnages clé du football belge et international de ces dernières décennies. De ses débuts méconnus il y a une quarantaine d’années à son rôle plus récent dans l’arrivée d’investisseurs étrangers dans notre championnat, l’histoire de l’ancien vice-président du Standard est un symbole du foot- business: il raconte comment le foot s’est développé jusqu’à l’arrêt Bosman, corruption et dessous de table compris, la flamboyance des années nonante auprès des Zidane, Deschamps, Henry & co ou encore l’évolution du métier d’agent qu’il a contribué à créer. Une enquête de longue haleine rehaussée par la plume de notre collaborateur Nicolas Taiana.

Nicolas Taiana – 264 pages – 24,90 euros – Éditions Kennes – kenneseditions.com

© National

«The Bench» is back

Eleven Sports est de retour avec une nouvelle série d’interviews de grands noms du football belge. Steven Defour donne le coup d’envoi de «The Bench». Il livre sa première interview approfondie en tant qu’entraîneur principal du KV Malines. «Il ne s’agit pas d’un bilan de sa carrière, mais d’une conversation sur son approche et sa vision de coach», explique Peter Morren, journaliste à Eleven. Dans les mois à venir, le petit banc d’Eleven se déplacera dans différents stades du pays pour encore plus de discussions footballistiques.Première diffusion de l’entretien avec Steven Defour: avant et après KAA Gand -Standard le vendredi 23 décembre. À découvrir également sur elevensports.be. Scannez ce QR-code pour découvrir l’interview dès le 23/12.

© National

FIFA Uncovered: la série Netflix qui met la Fédé mondiale à nu

Cette série documentaire dévoile de façon douloureuse tous les travers de la FIFA ces dernières années: blanchiment d’argent, comptes cachés, pots-de-vin, chantage, accords et enjeux géopolitiques, racket… Comme c’est souvent le cas avec les séries diffusées sur cette plateforme de streaming, les auteurs ont réussi à rassembler des images fortes et à faire parler un grand nombre de témoins de première main. Segmentée en quatre épisodes, la série revient évidemment aussi sur l’attribution de la Coupe du monde au Qatar et sur l’enquête du ministère américain de la Justice en 2015. Même l’ex-président discrédité de la FIFA, Sepp Blatter, figure dans le documentaire. Un must pour tout footeux à l’esprit critique.

© National



Le ballon officiel de la Coupe du monde, plus respectueux que la FIFA elle-même

Respect, fair-play, responsabilité, passion, travail d’équipe. Ces mots sont écrits en espéranto sur le ballon officiel avec lequel a été disputée la Coupe du monde au Qatar. La FIFA vend ce ballon à 150 euros. Après que la fédération mondiale de football ait vendu au Qatar le peu d’amour-propre qui lui restait. Entre autres, en cédant aux exigences des dirigeants qataris et en interdisant le brassard de capitaine OneLove, en interdisant la consommation d’alcool à la dernière minute et en sacrifiant ce qui restait de crédibilité à la FIFA dans un discours d’ouverture hallucinant du président Gianni Infantino. Pour ceux qui souhaitent toutefois encore acheter le ballon Al Rihla, il est toujours en vente. «Ça ne va pas améliorer le monde», peut-on lire dans le communiqué de presse de la FIFA et d’Adidas. «Mais le ballon est néanmoins un symbole de cosmopolitisme, d’égalité et de tolérance». Il fallait oser.

© National

Football Manager 2023: on ne change pas une équipe qui gagne

Le meilleur des entraîneurs coache peut-être depuis son canapé et pour ceux qui veulent le prouver, il y a Football Manager. Si le jeu reste incontestablement la référence en matière de simulation footballistique, aucune nouveauté majeure n’est apparue dans la version sortie il y a un mois. La base de données de plusieurs centaines de milliers de joueurs reste le gros point fort du jeu, mais malheureusement la modélisation des matches reste assez pauvre. Le centre d’analyse des données a été profondément revu tout comme le centre de recrutement qui a été nettement amélioré. Les briefings des recruteurs sont plus poussés et le mercato gagne en réalisme tout comme la place accordée à la relation avec les supporters. FM23 est donc toujours aussi chronophage. Gare aux nuits blanches!

Football Manager est disponible sur Steam.

footballmanager.com