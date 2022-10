Le Standard s’impose à Charleroi et s’adjuge le choc wallon

Le Standard a remporté 0-1 le choc wallon face à Charleroi grâce à un autogoal de Jackson Tchatchoua (45e+2) Les deux équipes n’ont pas fini le match au complet: chez les Zèbres, Adem Zorgane a été exclu à la 67e tandis que chez les Rouches, Jacob Barrett Laursen et Philip Zinckernagel ont rejoint le vestiaire à la 90e+1. Au classement, le Standard se hisse en 6e position avec 19 points et Charleroi occupe le 10e rang (15 points).

Chez les Carolos, Youssouph Badji a fait son retour dans le onze de base à la place d’Amirhossein Hosseinzadeh. Par contre Ronny Deila a causé une grosse surprise en laissant Selim Amallah de côté et en titularisant Steven Alzate à sa place. Dès le coup d’envoi, les deux formations ont assuré un rythme rapide et les Zèbres ont hérité de la première occasion par Tchatchoua (6e). De l’autre côté, Zinckernagel ne s’est pas montré plus efficace en dévissant son tir sur un centre de Gilles Dewaele (8e). Avec Ken Nkuba et Badji, Charleroi se montrait plus entreprenant mais c’est le Standard qui est passé près du but d’ouverture. D’abord, par Zinckernagel, qui a ponctué d’une frappe des vingt mètres une combinaison orchestrée par Alzate et Stipe Perica (18e). Puis, par Aron Donnum dont la volée a été déviée par Jonas Bager (22e).

Le Sporting a tenu à rendre coup pour coup et sur une reconversion lancée par Zorgane, Isaac Mbenza a frappé sur le poteau droit d’Arnaud Bodart (24e). L’heure était à l’accalmie quand sur un centre devant le but de Donnum, le ballon a atterri sur la jambe de Tchatchoua, qui l’a détourné dans son propre but (45e+2, 0-1).

Après la pause, Charleroi espérait bousculer le Standard mais Bodart n’a pas eu de ballon difficile à négocier jusqu’à ce qu’au moment de sortir d’une claquette une frappe de Badji (59e). Juste avant, Edward Still avait sorti Tchatchoua pour Hosseinzadeh, l’associant en attaque à Mbenza (57e).Ce nouveau dispositif n’aura pas pu tourner à plein régime à la suite de l’expulsion de Zorgane pour une faute sur Nicolas Raskin (67e). Après que Pierre Patron l’a gardé dans le match en contrant un tir de Denis Dragus (84e), Charleroi a continué à courir derrière l’égalisation que Daan Heymans aurait pu arracher s’il avait cadré sa reprise de la tête sur un centre millimétré d’Ali Gholizadeh (84e). La fin de rencontre a été un peu chaotique puisque Nathan Verboomen a exclu Barret pour une faute sur Nkuba (90e) et a donné une seconde jaune à Zinkernagel pour l’avoir bousculé (90e+1).