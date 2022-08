Le Standard plie 1-3 face à OHL pourtant réduit à dix après 52 minutes

Battu 1-3 par Oud Heverlee Louvain, le Standard a connu une nouvelle déconvenue dimanche lors de la cinquième journée de championnat. Alors qu’ils menaient 0-2 grâce à Jon Dagur Thorsteinsson (35e) et Nachon Nsingi (45e), les Louvanistes se sont retrouvés à dix à la suite de l’exclusion de leur deuxième buteur (52e). Cela n’a pas empêché Mousa Al-Tamari d’alourdir le score (75e) avant que Emond ne sauve l’honneur sur penalty (90e+2).

Au classement, OHL se retrouve en 5e position avec 9 points, tout comme Anderlecht (4e), dont le duel avec La Gantoise a été reporté, et Charleroi (6e) vainqueur à Zulte Waregem 1-3. Le Standard se retrouve 16e (4 points)

Surprise au Standard où William Balikwisha a eu droit à sa première titularisation de la saison avec la mission de remplacer Selim Amallah, suspendu. Ronny Della a aussi préféré Merveille Bokadi à Gilles Dewaele. A OHL, Marc Brys a lancé d’emblée Federico Ricca, qui est arrivé cette semaine du Club de Bruges, et a étonnamment laissé Raphael Holzhauser sur le banc. Fêté pour son centième match avec les Rouches, Bokadi a voulu montrer sa gratitude en fonçant dans l’axe mais le Congolais a croqué sa frappe (2e). Les Rouches ont bien démarré la rencontre mais une volée d’Emond a été sauvée sur sa ligne par Valentin Cojocaru (7e). Le Roumain a également capté facilement une frappe d’Aron Donnum (25e).

Après la demi-heure, le Standard commençait à moins bien faire circuler le ballon et les Louvanistes ont pu placer plusieurs contres. Sur une attaque rapide, Kristiyan Malinov a trouvé Mathieu Maertens dans la profondeur, qui a cédé le ballon à Thorsteinsson totalement démarqué devant Arnaud Bodart (35e, 0-1). Au rayon de l’efficacité, il n’y avait pas photo puisque sur une autre combinaison rondement menée par Al-Tamari, Maertens et Louis Patris, Nsingi s’est retrouvé à son aise au premier poteau (45e, 0-2).

Le Standard gisait dans les problèmes. Pour s’en sortir, Della a effectué un triple changement à la mi-temps avec Abdoul Tapsoba, Eden Shamir et Cihan Canak à la place de Denis Dragus, Nicolas Raskin et Donnum (46e). Malgré l’exclusion de Nsingi (52e), le Standard n’a pas déclenché une vague d’offensives. Après qu’Emond a manqué une nouvelle reprise de la tête (0-3), le Standard a bu le calice jusqu’à la lie: Shamir a remis le ballon à Al-Tamari, qui a filé seul vers Bodart (75e, 0-3). Le but d’Emond sur penalty accordé pour une faute d’Ewoud Plietinck sur Aleksandar Boljevic ne comptera que pour les statistiques. L’attaquant liégeois a manqué sa première tentative mais a pu retenter sa chance et a battu finalement Cojocaru (90e+2, 1-3).