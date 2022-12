Le football va reprendre ses droits en Belgique avec deux affiches de Coupe de Belgique

La Coupe de Belgique proposera un choc entre l’Antwerp et le Standard ce mardi avant un autre ce mercredi entre Genk et Anderlecht. Comment les clubs du Royaume auront pu gérer cette période d’un mois sans compétition ?

Deux jours à peine après l’apothéose de la finale du Mondial, le football reprend ses droits en Belgique avec les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique mardi et mercredi. Deux affiches dominent le programme : Antwerp-Standard mardi et Genk-Anderlecht mercredi.

Cinq semaines d’interruption ont-elles rebattu les cartes du foot belge ? On en aura une première idée mardi dès 20 heures avec l’Union qui accueille Ostende. Les vice-champions ont confirmé cette saison leurs nouvelles ambitions. Les hommes de Karel Geraerts, actuels deuxièmes en championnat, partiront favori face à Ostende. Seraing, qui reste sur six revers consécutifs en Jupiler Pro League, synonyme de lanterne rouge, devra se surpasser à Malines.

Les joueurs du Standard se sont préparés en Espagne. (Photo by JOMA GARCIA I GISBERT/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le tenant du trophée, La Gantoise, devra se méfier du Cercle Bruges qui surfe sur sept rencontres consécutives sans défaite toutes compétitions confondues et qui n’aura rien à perdre. Oud Heverlee Louvain, après une belle entame de campagne, a commencé à montrer des signes d’essoufflements. La pause internationale et la venue de Courtrai, désormais aux mains de Bernd Storck, sans doute plus préoccupé par sa situation en championnat que par la Coupe, devraient redonner un second souffle à OHL. A 20h45, le Bosuil accueille l’affiche de cette soirée de reprise. Les Anversois reçoivent des Standardmen qui leur avaient infligé un 3-0 en championnat le 16 octobre. Les deux clubs ont plutôt mal terminé la première partie de saison avec deux défaites côté Rouche et deux points sur douze pour le Great Old. Un bon redémarrage est important pour les deux clubs ambitieux.

Anderlecht a choisi la Grèce pour découvrir les nouveaux principes de jeu de son troisième coach de la saison, le Danois Brian Riemer (Photo by STEFANOS RAPANIS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le Club de Bruges, qui a été très occupé par sa belle campagne européenne très surchargée et une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, va pouvoir se consacrer uniquement aux pelouses belges jusqu’à la mi-février. Mercredi, les joueurs de Carl Hoefkens reçoivent Saint-Trond à 20h00. À la même heure, le dernier rescapé de la Challenger Pro League, Deinze aura sa chance face à Zulte Waregem. Le rideau de ces huitièmes de finale tombera à partir de 20h45. Genk attend la venue d’Anderlecht, désormais confié à Brian Riemer, son 3e coach de la saison. Le Danois ne pouvait sans doute pas craindre pire début: venir défier l’équipe qui survole la compétition belge où son bilan de 46 points sur 51 parle de lui-même. Les Genkois s’étaient imposés au Lotto Park 0-2 juste avant le Mondial. Autant dire que les Mauves, anonymes 11e en championnat, devront réaliser un exploit pour infliger leur 2e défaite de la saison aux Limbourgeois. Mais n’est-ce pas après tout le charme de la Coupe que d’assister à des surprises ?