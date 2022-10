Le dessert tactique : la passe de Toby, le corner de Bruges et les ennuis de Courtrai

Retour en trois bouchées sur les tendances du jeu de la onzième journée de Jupiler Pro League.

L’infiltration de Gerkens face au marquage individuel

Au milieu de terrain, Bernd Hollerbach sait être flexible pour rester intransigeant. Souvent, le coach allemand dispose ses Canaris en fonction de l’animation adverse, pour qu’ils puissent le plus naturellement possible se poser sur l’épaule des opposants et leur chatouiller les pieds pour diminuer leur créativité potentielle. Une particularité qui, surtout quand elle est jouée par des profils dynamiques et agressifs sans ballon, explique en grande partie la faculté des Trudonnaires à se classer parmi les défenses les plus imperméables du pays. Sur la pelouse du Bosuil, pourtant, il a fallu moins de dix minutes aux hommes de Mark van Bommel pour trouver la parade.

Roi de l’infiltration, pas assez mis en évidence pour son jeu sans ballon, Pieter Gerkens profite d’une brèche ouverte dans la défense adverse pour déclencher sa course verticale. Le pied droit de velours de Toby Alderweireld fait le reste, déposant une passe téléguidée dans la course d’un ancien Trudonnaire sans pitié pour ses anciennes couleurs. Une démonstration que face au marquage individuel, l’effet de surprise et les déplacements sans ballon qui ouvrent le chemin vers le but font toujours de gros dégâts.

(Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Bruges et le danger du corner offensif

Eduard Sobol aux côtés de Casper Nielsen, pour s’ouvrir un angle de centre supplémentaire. Noa Lang et Andreas Skov Olsen aux abords de la surface, pour dégainer en cas de deuxième ballon. Cinq autres joueurs disséminés autour du point de penalty. Mathématiques obligent, il ne reste que Clinton Mata pour couvrir une éventuelle transition défensive quand Bruges s’apprête à botter un coup de coin offensif face à Westerlo.

Maîtres de la reconversion rapide, les Campinois en profitent pour se retrouver face au seul Simon Mignolet en deux touches de balle à peine, quand le duel aérien est gagné dans la surface puis que le pied de Nene Dorgeles devance l’intervention défensive de Mata. Si la finition se fait en deux temps, et finalement via Lyle Foster, le promu rappelle indirectement au triple champion en titre une loi majeure du football : un corner offensif mal protégé peut être tout aussi dangereux pour votre gardien que pour les filets adverses.

(Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Courtrai, sans plan et sans planche

Toujours en grande difficulté malgré le départ de Karim Belhocine, les Kerels ont logiquement fini par craquer sur la pelouse d’un Genk ronronnant, mais suffisamment dangereux pour multiplier les opportunités devant le but et finalement planter deux fois via Paul Onuachu. S’ils ont fait preuve de courage défensif, c’est surtout une fois le ballon récupéré que les hommes d’Adnan Custovic n’ont pas trouvé les ressources suffisantes pour garder le ballon et respirer loin de leurs filets. À onze reprises seulement, au cours des 90 minutes, les Courtraisiens sont parvenus à garder le ballon pendant plus de 20 secondes. Cible principale des longs ballons, Felipe Avenatti n’y est pas étranger.

Le mètre 97 de l’Uruguayen abrite un encombrant malentendu. Malgré un gabarit qu’on pourrait imaginer sur un parquet de basket, l’ancien du Standard est incapable de conserver le ballon dos au but en pivot. Un corps tantôt mal orienté, tantôt mal utilisé, pour un duel presque systématiquement perdu face au défenseur adverse à la chute de la balle. Le constat est si criant que les Kerels se sont, à un moment, mis à cibler un Didier Lamkel Zé moins imposant physiquement, mais bien plus à l’aise dans le registre. Le problème, c’est alors que le Camerounais semble dézoner au gré de ses envies, allant d’un flanc à l’autre ou décrochant parfois devant la défense, voire carrément entre les centraux. Les cibles mouvantes sont toujours plus difficiles à atteindre.