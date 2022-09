« L’Antwerp aurait pu être le numéro 1 en Belgique depuis longtemps »

Jacques Sys, rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, revient sur l’actualité footballistique du week-end et s’attarde sur les rencontres de l’Antwerp, du FC Bruges, Cercle Bruges et Zulte Waregem.

21 sur 21 : l’Antwerp continue son sans-faute.

JACQUES SYS : « Oui, même s’ils ne proposent pas toujours un football dominateur. Mais ils sont très efficaces. Et il y a des moments dans un match où ils jouent du très bon football avec de la vitesse et de la technique. À cet égard, vous pouvez voir l’empreinte de l’entraîneur néerlandais, même si au départ, on avait émis quelques doutes à son sujet. J’ai cependant l’impression que Mark van Bommel est très clair dans sa communication et que les joueurs adhèrent à son message. Il est aussi très flexible dans son approche. Ce ne serait pas une mauvaise chose pour le football belge si l’Antwerp parvenait à conquérir les lauriers nationaux à la fin de la saison. C’est un club avec beaucoup de potentiel, mais dans le passé, trop de mauvaises décisions ont été prises. Il n’y a pas toujours eu de stabilité dans leur politique. Quinze entraîneurs ont été nommés au cours des douze dernières années, ça en dit long. Le club est toujours en train de détruire ses fondations et de reposer de nouvelles pierres pour les reconstruire. Cela me rappelle une anecdote d’il y a longtemps, lorsque l’éminent George Kessler était entraîneur du Great Old pour la deuxième fois. C’était dans la seconde moitié des années 1990. Il voulait y construire un nouveau stade sur le modèle de l’Amsterdam Arena, avec une capacité de 32 000 places. Le terrain que le club possédait était alors suffisant comme contrepoids financier. Kessler avait tout bien calculé, il a parlé d’un projet novateur, mais le président de l’époque, Eddy Wauters, n’a pas osé l’entreprendre. Sinon, disait toujours Kessler, « l’Antwerp serait aujourd’hui le numéro 1 en Belgique et le club le plus riche du pays ».«

Le FC Bruges semble prêt pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions et le match contre le Bayer Leverkusen. Les champions de Belgique ont largement dominé le voisin du Cercle sur un 4-0 bien tassé.

SYS : ‘Le score final est fortement exagéré au vu de la physionomie du match. Pendant une heure, les Blauw en Zwart ont éprouvé des difficultés à répondre au pressing du Cercle. Ce dernier n’a pas été capable de conserver son intensité. Notamment parce que, avec le départ de Rabbi Matondo pour les Glasgow Rangers, il manque un maillon important dans le jeu. C’est le problème du Cercle en ce moment.

Club’s Roman Yaremchuk celebrates after scoring during a soccer match between Club Brugge KV and Cercle Brugge, Friday 02 September 2022 in Brugge, on day 7 of the 2022-2023 ‘Jupiler Pro League’ first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO BRUNO FAHY (Photo by BRUNO FAHY / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le match contre le Bayer Leverkusen devra être une référence pour le reste de la saison. Le Bayer est en crise après un départ raté en Budesliga (trois sur quinze), qui est bien en deçà des grandes attentes. Leverkusen reste cependant une bonne équipe, avec beaucoup de vitesse dans son secteur offensif. D’ailleurs, le Club Brugeois ne joue pas encore le football que Carl Hoefkens aimerait mettre en place. Mais cela viendra peut-être plus tard, surtout quand on voit le potentiel. Il s’agit juste de trouver la bonne équipe et le bon équilibre. Et tout le monde sera content. »

Zulte Waregem ne semble pas faire de progrès malgré l’arrivée cet été de Mbaye Leye. Le club occupe l’avant-dernière place du classement. Qu’est-ce qui ne va pas ?

SYS : « En comparaison avec la saison dernière, on voit pourtant un bloc équipe sur le terrain. Et il y a du répondant physique. Le football proposé n’est pas mauvais, mais le Essevee rencontre le même problème que Cercle Bruges : ils ne concrétisent pas assez leurs nombreuses occasions. Le groupe soutient Leye, qui est très exigeant. La question est de savoir si Zulte Waregem continuera à lui maintenir sa confiance si les résultats ne suivent pas. Peut-être que l’un ou l’autre transfert arrivera d’ici demain soir, même si les caisses de Zulte Waregem ne sont pas les plus remplies du championnat belges. Comme on l’a déjà vu lors des précédentes acquisitions, il s’agit souvent de joueurs inconnus. »