L’ancien joueur Patrick Van Kets décède de la maladie de Charcot à 55 ans

Saint-Trond a annoncé le décès de son ancien joueur qui avait ensuite poursuivi sa carrière dans les divisions inférieures françaises.

L’ancien joueur et entraîneur de football Patrick Van Kets est décédé à l’âge de 55 ans, a annoncé lundi Saint-Trond, club où il a été joueur de 1989 à 1992.

Après avoir débuté sa carrière de joueur au RC Malines en 1983, Patrick Van Kets était passé à Saint-Trond en 1989. Il quittait les Canaris pour le Germinal Ekeren trois ans plus tard et après une saison au Kiel, il poursuivit sa carrière en France (Le Mans, Niort, Ajaccio, RC Paris, Red Star et Albi).

😢 Rust in vrede Patrick Van Kets



Vol ongeloof ontving de club vanmiddag het tragische nieuws van het overlijden van ex-speler en ex-trainer Patrick Van Kets. Een Kanarie in hart en nieren.



De club wenst vrienden en familie ongelooflijk veel sterkte toe.



💛💙 pic.twitter.com/wOGagFtmja — STVV (@stvv) September 26, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Après sa carrière de joueur, Patrick Van Kets était devenu entraîneur, notamment en charge de Porto Vecchio en France, des U21 du Standard. Il a aussi été adjoint à Saint-Trond et Waasland-Beveren. Le club du Mans, dont Patrick Van Kets est le 2e meilleur buteur, avait indiqué fin août que l’ancien attaquant était atteint de la maladie de Charcot et qu’il avait été placé en soins palliatifs.