La Pro League lance la 14e édition de son action de Noël

La Pro League, l’instance du football professionnel belge, a lancé vendredi la 14e édition de son action de Noël. Les maillots portés en match par les joueurs de Jupiler Pro League et de Challenger Pro League et les joueuses de Lotto Super League seront mis aux enchères tout comme des lots exclusifs. Tous les bénéfices reviendront à Younited Belgium, l’ancienne Belgian Homeless Cup et partenaire social de la Pro League.

Ce week-end, tous les joueurs de Challenger Pro League porteront le logo de Younited Belgium sur leur maillot qu’ils signeront après leur rencontre de la 18e journée. Le week-end suivant, ce sera au tour des joueurs de Jupiler Pro League, qui sera rebaptisée Younited Pro League pour l’occasion, de faire de même lors de la 18e journée de championnat.

En plus des maillots qui seront mis aux enchères sur la plateforme MatchWornShirts, d’autres prix exclusifs seront mis aux enchères comme des maillots dédicacés des Diables Rouges, de Dries Mertens et Thibaut Courtois « ainsi que des packages VIP pour les Pro League Awards, la cérémonie du Soulier d’or ou une journée dans le sillage des commentateurs de foot Aster Nzeyimana et Christine Schréder ».

En 2021, l’action de Noël de la Pro League avait rapporté 152.000 euros, un nouveau record. Younited Belgium utilise cet argent pour mettre en place des compétitons socio-sportives avec des sans-abris. Il existe trente équipes Younited en Belgique. Chaque équipe est née d’une collaboration entre un club et des organisations sociales. Les enchères sont ouvertes depuis ce vendredi à 12h00 et se clôtureront le jeudi 29 décembre à 21h00.