Yorbe Vertessen : « Le coup de fil de Van Bommel ne m’a pas fait changer d’avis »

Yorbe Vertessen, loué pour une demi-saison au PSV, doit compenser le départ de Dante Vanzeir à l’Union. Le jeune belge veut accélérer sa carrière dans la capitale. Nos collègues de Onze se sont entretenus avec lui pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale.

S’il est déjà aimé par les supporters, Yorbe Vertessen n’est un joueur de l’Union que depuis un peu plus d’une semaine. On a clairement pu s’en rendre compte après la victoire des locaux contre l’Antwerp en Coupe de Belgique, après laquelle Vertessen est allé danser avec les fans à l’extérieur du stade Joseph Marien. « J’étais allé boire un verre avec mes parents après le match et je suis rentré à la maison avec eux. Mais nous devions encore attendre qu’un van du club nous emmène à la voiture. Ce faisant, nous avons croisé des fans qui m’ont attrapé par le bras et ont commencé à danser. Je me suis alors joint à eux », raconte le nouveau venu.

Vertessen et Union, cela semble un « match » selon le jeune Belge. « C’est un club chaleureux. Je pense que ça me va très bien. Mon éducation était aussi comme ça. Je suis par nature un garçon humble et j’apprécie donc ces moments. Je pense donc que j’ai trouvé un bon endroit ici », estime-t-il.

Après que Vertessen ait commencé à recevoir plus souvent sa chance au PSV la saison dernière, sa progression s’est ralentie au début de cette saison. Jusqu’au mercato d’hiver, il n’avait participé qu’à 13 joutes, au cours desquels il avait marqué à deux reprises. Vertessen et le club ont commencé à chercher une solution pour lui offrir plus de temps de jeu et l’Union s’est avérée la bonne solution. Même si l’entraîneur de l’Antwerp, Mark van Bommel, aurait bien voulu mettre le grappin sur l’attaquant aussi. « Il m’a effectivement appelé, mais ma décision était déjà prise à ce moment-là. Ce coup de fil n’a rien changé. L’Union m’a davantage séduit pour le jeu qu’elle développe et pour le fait d’encore jouer sur trois fronts avec la lutte pour le titre, la coupe et l’Europa League », justifie Yorbe Vertessen.

D’abord le titre et ensuite les Diables rouges

Dans ces trois compétitions, Vertessen entend briller sous les couleurs du club bruxellois. « L’objectif est de remporter le titre, mais nous voulons aussi gagner la coupe. Et puis j’espère aller le plus loin possible en Europa League, bien sûr. J’espère que nous nous ferons un nom dans cette compétition, pour pouvoir nous montrer à toute l’Europe », ambitionne le nouvel attaquant des Apaches.

Des bonnes performances à l’Union lui permettraient de se mettre en évidence en vue d’une sélection chez les Diables rouges. Il a déjà été international espoir belge par le passé. « Je n’ai pas de date précise à laquelle je veux absolument rejoindre les Diables rouges, mais le plus tôt possible sera naturellement le mieux. Cela pourrait se faire après ce semestre ou dans quelques saisons, mais mon intention est d’y arriver un jour. Je pense que j’ai montré trop peu de choses maintenant pour être appelé en sélection. Je dois d’abord me montrer davantage et à partir de là, je dois faire les progrès qui me permettront de devenir Diable », explique Yorbe Vertessen.