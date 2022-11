Jupiler Pro League 1A Wouter Vrancken prolonge déjà son bail jusqu’en 2026 à Genk: « j’ai eu un bon sentiment dès le premier jour »

Wouter Vrancken a prolongé à Genk jusqu'en 2026. (Photo by JILL DELSAUX / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images)