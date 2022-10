William Balikwisha prolonge au Standard jusqu’en 2025

Le frère de Miche-Ange, qui évolue à l’Antwerp, est devenu l’une des valeurs sûres de Ronny Deila cette saison.

William Balikwisha, devenu titulaire régulier cette saison au Standard sous les ordres de Ronny Deila, a prolongé son contrat avec les Rouches. Celui qui devait être libre en fin de saison a signé un bail qui court jusqu’en juin 2025, a annoncé le club mosan jeudi.

Natif de Bruxelles, Balikwisha a passé de nombreuses années au RSC Anderlecht avant de débarquer à l’académie du Standard en 2014, alors qu’il avait 15 ans. Après des prêts au Cercle Bruges et au MVV Maastricht lors de la saison 2019-2020, Balikwisha semble avoir franchi un cap cette saison. En effet, le petit frère de Michel-Ange Balikwisha, qui a lui quitté le Standard pour l’Antwerp en 2021, a déjà marqué deux buts et distillé autant d’assists. Il a notamment brillé lors de la large victoire contre le Club de Bruges (3-0) avec un but et deux assists.