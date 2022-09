William Balikwisha pour un autre Standard

Après Michel-Ange, le Standard découvre un autre Balikwisha. Celui-ci peut-il devenir une des nouvelles armes des Rouches version Ronny Deila ?

Longtemps, on l’a considéré comme trop frêle. Pas prêt à se frotter aux milieux de terrain musclés de la Pro League. Pourtant, dans un stade des Éperons d’or plus connu pour ses coups d’épaule que ses coups de génie, William Balikwisha a égayé le jeu rouche, dans un rôle de milieu de terrain offensif partagé avec Selim Amallah, la sentinelle Gojko Cimirot couvrant leurs arrières.

Au cœur du jeu, contre Courtrai, l’ainé de la fratrie Balik s’est régalé, offrant un récital de ces différences si précieuses en plein milieu du bloc adverse. Neuf dribbles tentés, dont sept réussis, une justesse plus qu’intéressante (88% de réussite) dans un jeu de passes pourtant audacieux, souvent vers l’avant et dans le sens des idées offensives de son coach. Multiplicateurs de dribbles, et donc d’avantages numériques sur l’adversaire dans les zones où les supériorités sont les plus recherchées, Amallah et Balikwisha ont offert au Standard une bonne quantité de situations intéressantes, encore trop rarement transformées en occasions par la suite. Parfois, les meilleures idées se trouvent là où on ne les attend pas, ou plus. Aron Donnum, qui a réussi plus de centres en un match que sur les cinq précédents dans son rôle de couloir gauche, en est peut-être une autre preuve.

De bonnes intentions qui demanderont confirmation ce samedi contre Ostende.