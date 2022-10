Un mur anversois, les retours sur terre du Standard et le festival offensif genkois : quelques chiffres à retenir de la 13e journée de Pro League

La Pro League cuvée 2022-23 vivait son douzième week-end. Mais que faut-il retenir des matches disputés sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Des récitals offensifs genkois à la muraille du matricule 1 en passant par la mutisme du buteur de Charleroi et l’efficacité de celui d’OHL qui ne rapporte pas de points à sa formation.

Le festival offensif de Genk, l’éclosion tardive de Paintsil

Contre Westerlo, le Racing aura fait trembler les filets de son ancien gardien Sinan Bolat à six reprises au terme de 24 tentatives au but. Un résultat qui leur permet de tourner à une moyenne de 2,53 buts par rencontre. Dans ce classement particulier, les Limbourgeois devancent l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp de 6 buts (le tweet ne tenait pas encore compte du résultat de ces deux formations). Ces deux dernières formations tournent donc à une moyenne de 2,07 buts par rencontre. A titre de comparaison, les deux derniers vainqueurs de la phase classique en Pro League, l’Union la saison dernière et le FC Bruges, il y a deux exercices, affichaient respectivement des moyennes de 2,29 et 2,14 buts par match au terme des 34 premières rencontres de la saison. L’an dernier, à pareille époque, les Bruxellois qui étaient déjà en tête de la compétition affichaient une moyenne de 2,23 buts par rencontre qu’ils ont donc légèrement améliorée. Genk pourra-t-il encore en faire de même ? Pour trouver trace d’un champion affichant une telle efficacité offensive, il faut remonter à 20 ans quand le FC Bruges avait terminé la saison en secouant les filets adverses à… 96 reprises, affichant une moyenne encore plus impressionnante que les Limbourgeois aujourd’hui, avec 2,82 réalisations inscrites par duel de compétition.

🪐 Après Mars Attack, Genk Attack #GNKWES



📅 13 matches

⚽️ 33 buts inscrits

➡️ 2.53 buts/match



👉 Genk possède la meilleure attaque du Championnat avec 8 buts en plus que l'Union, dauphin dans ce classement pic.twitter.com/WRCQIhU4D3 — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le mérite de Wouter Vrancken est d’avoir relancé certains pions majeurs en difficulté après un mercato perturbé par les rumeurs de départs, comme par exemple Paul Onuachu auteur de six buts au cours des quatre dernières rencontres, et d’avoir permis la réelle éclosion d’éléments n’ayant jamais vraiment convaincu depuis qu’ils ont posés leurs valises à la Cegeka Arena. Le meilleur exemple de cela est certainement le Ghanéen Joseph Paintsil.

Arrivé en 2018, l’ailier n’a jamais réussi à s’installer durablement dans le onze de départ et fut même prêté à Ankaragücü au cours de la saison 2020-21. Il a été barré par divers joueurs parmi lesquels Theo Bongonda et Junya Itô, partis sous d’autres cieux cet été. Est-ce ces départs ou le discours de Vrancken qui est à la base de sa transformation actuelle ? Sans doute un peu des deux. Toujours est-il que l’ailier de poche, arrivé en Europe à Ferencvaros, signe déjà sa saison la plus productive (et de loin) depuis son arrivée à Genk. Cinq buts et quatre assists en 10 apparitions alors que son record de buts au cours d’une saison était de trois et celui de passes décisives de deux. Blessé depuis le 11 septembre, il n’aura fallu que 6 minutes au Ghanéen pour marquer dans son costume de titulaire contre Westerlo. Contre les Campinois, il a aussi délivré deux assists, réussi 83 % de ses passes et un dribble.

Il n’y a que lors de son prêt en Turquie que Paintsil avait fait mieux avec 11 réalisations en 33 apparitions, mais aucune dernière passe. Il est manifestement bien parti pour faire voler en éclat ce record personnel. Même si en football, la roue tourne parfois très vite, dans un sens comme dans l’autre.

🧑‍🎨 Paintsil était tout sauf un peintre ce soir #GNKWES



⚽️ 1 but

🎯 2 passes décisives

🥅 2 tirs cadrés

👟 83% des passes réussies (30/36)

🦶 49 touches de balle

🎨 1 dribble réussi

🦵 1 tacle réussi

🤕 1 faute subie

📝 Note WhoScored: 9.61/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/CV6JtCqe4t — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dans la chorégraphie du chef d’orchestre Wouter Vrancken, les latéraux jouent un rôle important. Contre Westerlo, Daniel Muñoz, qui occupe le flanc droit « défensif », a conclu victorieusement une séquence de 31 passes avec un costume d’attaquant de pointe. Le Colombien affiche d’ailleurs une feuille de statistiques quasi similaire à celle de l’ailier qui évolue devant lui, Joseph Paintsil. Avec ses quatre buts et cinq passes décisives, Muñoz fait encore mieux que Louis Patris, l’autre défenseur à l’apport offensif indéniable de la Pro League. Le Louvaniste a donné autant d’assists, mais a marqué beaucoup moins (1 seule fois). L’équivalant du latéral colombien sur le flanc gauche, Gerardo Arteaga, est moins déterminant avec seulement une passe décisive.

💭 Daniel Munoz vit un rêve éveillé depuis son retour dans le 11 de base #GNKWES



⚽ 3 buts

🎯 4 passes décisives pic.twitter.com/b3x9IAEOoy — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jean Butez, la vraie muraille de la Pro League

Simon Mignolet par-ci, Simon Mignolet par-là. Il n’y en a que pour le dernier rempart du FC Bruges après ses prestations étincelantes lors des Playoffs des champions de la saison dernière et celles encore plus impressionnantes en Ligue des Champions (contre l’Atlético Madrid) ou ce week-end contre Anderlecht. Si Big Si semble s’affirmer comme le futur Soulier d’or, il n’est pourtant pas le dernier rempart le plus imperméable de la Pro League.

😍 Jean Butez est la dernière muraille de l’Antwerp ! #ANTKVO



🧤 7 clean sheets

⚽️ 11 buts encaissés

🥇 Meilleure défense de JPL pic.twitter.com/i40Hxljq3L — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La doublure de Thibaut Courtois chez les Diables rouges n’a obtenu « que » 6 clean sheets et concédé 12 buts en 13 rencontres de compétition. C’est un peu moins qu’un autre gardien de qualité, mais qu’on oublie parfois un peu vite au moment de citer les derniers remparts les plus performant du championnat belge : Jean Butez. Le Français contribue à l’excellent début de saison de l’Antwerp et si son club a coulé en 9 minutes au Standard en concédant 3 buts, il n’a cependant été recherché le ballon au fond de ses filets que 11 fois. Contre Ostende, ce jeudi, il a encore préservé ses cages inviolées, obtenant ainsi sa septième clean-sheet de la saison. Evidemment, l’ancien gardien de Mouscron ne peut évidemment pas rivaliser avec Mignolet sur la scène européenne, puisque son club en a été éliminé et que le Belge a réalisé quatre clean-sheets en autant de sorties.

Dante Vanzeir est bien de retour

Après un début poussif et des prestations décevantes où il semblait avoir la tête ailleurs autant qu’il semblait orphelin de Deniz Undav, Dante Vanzeir est bien de retour. Il a été déterminant lors de cinq de ses six dernières apparitions dans le tricot des Apaches et a trouvé la faille lors de ses quatre dernières sorties en championnat. Buteur contre Louvain et le Cercle avant de planter deux réalisations et d’adresser une passe décisive à Ostende, Vanzeir a remis le couvert contre La Gantoise ce mercredi.

🥵 Dante Vanzeir est définitivement de retour #USGGNT



⚽️ vs Louvain

❌ vs Braga

⚽️ vs Cercle Brugge

⚽️ vs Braga

⚽️⚽️🎯 vs Ostende

⚽️ vs La Gantoise pic.twitter.com/4c3qt2Qmap — Ma Pro League (@MaProLeague) October 19, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Sans oublier un autre but lors du match européen contre Braga. Ses 8 réalisations et deux assists en 17 apparitions cette saison peuvent-elles relancer sa candidature pour le Qatar ? On ne répondra peut-être pas l’affirmative, à moins qu’il n’en propose encore plus lors de ces deux prochains matches sur la scène continentale.

La roue a vite tourné pour Mazzu… comme pour Gano

Il y a deux mois, Felice Mazzù était le nouveau T1 du RSCA avec le 4e meilleur bilan de tous les temps. Le voici désormais avec le troisième le plus mauvais de tous les temps après les 7 points sur 27 récoltés en championnat. La roue aura vite tourné pour l’ancien guide de Charleroi et de l’Union qui n’a pas réussi à faire passer sa philosophie dans le vestiaire du club le plus titré du pays. Erreur de casting dès le départ ou victime d’un mercato qui ne fut pas à la hauteur des ambitions, chacun se forgera son opinion.

La défaite contre Zulte Waregem est d’autant plus difficile à avaler, qu’en plus du scénario de la rencontre, les Bruxellois n’avaient plus subi de défaite contre ce club depuis… 2016.

😬 Anderlecht n'avait plus perdu contre Zulte depuis 2016 #ZWAAND



📅 16 dernières confrontations

✅ 13 victoires d'Anderlecht

➖ 2 nuls

❌ 1 victoire de Zulte pic.twitter.com/7abioWuiZj — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lors des 15 derniers duels, les Mauves l’avaient emporté à treize reprises et n’avaient partagé qu’à deux fois. Le dernier revers remonte à la 15e journée de la saison 2016-17, alors qu’un autre entraîneur parfois décrié, René Weiler, était assis sur le banc du club le plus titré du Royaume. Un parfum de crise flottait déjà au Parc Astrid puisqu’après cette contre-performance, Anderlecht n’occupait que la sixième place de la compétition, accusant un retard de 8 unités sur le leader provisoire de l’époque, Zulte Waregem justement.

Les Mauves avaient ensuite redressé la barre puisqu’ils avaient été sacrés champions pour la dernière fois de leur histoire, tout en signant un joli parcours européen avec une élimination sur le fil en Europa League des oeuvres de Manchester United.

Mazzu peut-il espérer pareil épilogue ? C’est difficilement envisageable alors qu’Anderlecht n’occupe plus que la 9e place, hors des Playoffs 1 et 2, et qu’il accuse déjà 12 points de retard sur le top 4. Ne parlons même pas du leader Genk qui compte 18 unités d’avance sur le RSCA…

Même s’il ne faut jamais dire jamais et que le héros décisif de la soirée d’hier, Zinho Gano, peut en attester. Blacklisté par Mbaye Leye en début de saison, il a réintégré le noyau A la semaine dernière et semble le porte-bonheur d’un Essevee qui a signé un six sur six depuis lors avec deux buts de son remplaçant.

💡 Et si Gano était l'Homme providentiel … #ZWAAND



👕 Monté en jeu

⚽ vs Courtrai

✅ 3 points pris



👕 Monté en jeu

⚽ vs Anderlecht

✅ 3 points pris pic.twitter.com/RpANcehsNy — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Steven Defour porte désormais le brassard rouge d’entraîneur de Malines après avoir porté celui de capitaine du Standard lors des titres de champion de 2008 et 2009. Mais ce mercredi, il n’était pas question de sentiment pour sa première comme T1 derrière les casernes. (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le Standard ne garde pas les pieds sur terre

Au Standard, on a retrouvé le sourire dans tribunes depuis l’arrivée de Ronny Deila, avec un jeu percutant correspondant bien à la philosophie du club et une énergie débordante qui ne se manifeste principalement contre les cadors. S’ils ont battu le FC Bruges et l’Antwerp sèchement à chaque fois sur le score de 3-0, les Principautaires ont subi dans la foulée un revers contre deux équipes jugées malades : Seraing et le FC Malines.

Après leur récital contre des Blauw en Zwart, retombés lourdement du ciel après leur démonstration européenne à Porto, les Rouches recevaient Seraing, seizième avec un bilan de deux victoires et sept défaites. Résultat: un revers à Sclessin 0-2.

Rebelote après la victoire convaincante contre le leader anversois puisque les hommes de Deila se déplaçaient derrière les casernes malinoises, où les joueurs locaux n’étaient que treizièmes avec 24 buts encaissés, soit la seizième pire arrière garde de l’élite. Et là encore, c’est une défaite 2-0 qui a sanctionné la prestation liégeoise. Elle faisait d’autant plus mal que c’était surtout la première de Steven Defour, le capitaine historique des titres de 2008 et 2009, sur un petit banc.

Un effet Muslic au Cercle ?

Arrivé dans les bagages d’Yves Vanderhaeghe au Cercle Bruges après une expérience de T1 au SV Ried en Autriche qui s’était terminée quelques mois auparavant, Miron Muslic n’est resté l’assistant de l’actuel entraîneur d’Ostende que six matches. Il a ensuite poursuivi son rôle d’assistant avant de prendre la succession de son compatriote Dominik Thalhammer, démis de ses fonctions, après 27 rencontres de collaboration. Le quadragénaire, né en Bosnie, semble porter globalement les mêmes principes de jeu que l’ancien mentor du LASK et de l’équipe nationale féminine d’Autriche. Sauf que la recette semble mieux fonctionner dans son cas cette saison.

🤗 Peut-on considérer les débuts de Muslic comme réussis ? #SERCER



✅ vs La Gantoise (3-4)

❌ vs Union St-Gilloise (2-1)

✅ vs Eupen (5-1)

✅ vs Seraing (0-1) pic.twitter.com/gyedsUE59G — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un buteur carolo toujours muet

Acheté à Paradou dans le championnat algérien où il avait facturé 14 réalisations en 29 apparitions, Nadir Benbouali connaît une adaptation difficile sur les pelouses belges puisqu’il n’a toujours pas trouvé la faille ni délivré une seule passe décisive en 340 minutes cette saison. Acheté pour 750 000 euros, Mehdi Bayat espérait réaliser avec lui une affaire aussi intéressante qu’avec Adem Zorgane. On est pour l’instant loin du compte même si l’on comparera pas ces deux profils bien différents.

🔎 Nadir Benbouali est toujours à la recherche de son 1er but en JPL #CHAKVK



⏱️ 340 minutes jouées

❌ 0 but marqué

❌ 0 passe décisive délivrée pic.twitter.com/A9QWuxvUKm — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mario Gonzalez en feu mais Louvain en perte de vitesse

Avoir un attaquant qui marque c’est bien, mais si les résultats ne suivent pas, cela ne sert pas à grand chose. En 8 apparitions avec OHL, Mario Gonzalez a déjà secoué les filets adverses à autant de reprises dont cinq au cours des trois dernières rencontres. Le bilan chiffré des hommes de Marc Brys ne profite cependant pas de cet état de grâce puisqu’ils n’ont engrangé que 3 points sur 9 lors des trois derniers duels et que depuis l’arrivée de l’Espagnol, les Universitaires n’ont empoché « que » 11 unités sur 24. Mais l’efficacité du joueur débarqué de Ténérife pourrait peut-être rapporter quelques millions de plus dans les caisses s’il poursuit sur sa folle cadence.