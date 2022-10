Trésor et têtes genkoises, premier but unioniste contre le FC Bruges et première liégeoise: quelques chiffres à retenir de la 14e journée de Pro League

La saison de Pro League 2022-23 vivait son quatorzième épisode ce week-end. Mais que faut-il retenir des rencontres disputées sur les pelouses du Royaume ? On vous résume tout en quelques statistiques et faits marquants. Des points forts d’un Genk qui a renforcé son autorité au sommet du championnat aux premières unionistes et liégeoises en passant passant par des buteurs retrouvés à Malines et à Zulte Waregem.

Les caviars de Trésor, le retour d’Onuachu et un jeu de tête performant: Genk n’en finit plus de briller

Ce dimanche, au Bosuil, les deux meilleures équipes de la compétition se retrouvaient pour un duel qui sentait bon la poudre. L’Antwerp allait-il reprendre son dû au sommet de la hiérarchie ou Genk allait-il creuser l’écart ? C’est finalement la deuxième option qui a été retenue.

Les hommes de Wouter Vrancken ont signé leur septième victoire consécutive et affichent un excellent bilan de 37 points sur 42, ce qui leur permet d’avoir le 5e meilleur départ dans l’histoire du championnat belge après 14 journées (depuis la saison 1986-87), à égalité avec Anderlecht en 2003-04 et le FC Bruges en 2002-2003. Les deux clubs furent d’ailleurs sacrés à la fin de la saison. Un beau présage pour les Limbourgeois.

Le record appartient cependant toujours au FC Bruges de la saison 2000-01 qui avait même empoché 100% des points. Il ne s’était cependant pas emparé des lauriers puisque c’est son dauphin Anderlecht (seulement 36/42) qui avait raflé la mise au mois de mai suivant.

🔥 Les 7 derniers matchs du KRC Genk #ANTGNK



✅ vs USG

✅ vs La Gantoise

✅ vs Ostende

✅ vs Courtrai

✅ vs OHL

✅ vs Westerlo

✅ vs Antwerp



➡️ Qui pourra les arrêter ?! pic.twitter.com/gMW8KVJnpL — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le Soulier d’or Paul Onuachu a de nouveau été déterminant en signant un doublé sur la pelouse du Bosuil. Le géant nigérian a retrouvé toute son efficacité puisqu’il a secoué les filets adverses à 8 reprises au cours des 5 dernières sorties de sa formation et qu’il a signé trois doublés dont deux consécutifs.

👟 Le Soulier d'Or, Paul Onuachu, est bel et bien de retour #ANTGNK



⚽️ vs Ostende

⚽️⚽️ vs Courtrai

⚽️ vs OHL

⚽️⚽️ vs Westerlo

⚽️⚽️ vs Antwerp pic.twitter.com/AlzS6EJFyF — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Genk maintient sa moyenne de 2,57 buts par rencontre et 10 de ses 36 réalisations ont été inscrites de la tête. Un paradoxe alors que les nouveaux principes de Wouter Vrancken ont amené moins de centres et de dépendance à ce point fort d’Onuachu.

🔟 – C’est le nombre de buts marqués de la tête par le KRC Genk #ANTGNK pic.twitter.com/rX6IxiNBuo — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Si le Soulier d’or est revenu à son meilleur niveau, Mike Trésor continue son éclosion à la Cegeka Arena. Dans un championnat orphelin de l’un de ses meilleurs distributeurs de caviar des dernières saisons, Xavier Mercier, l’ancien joueur de Willem II est la nouvelle référence quand on parle de passe décisives.

A l’Antwerp, il a même réussi un doublé, portant son bilan à 11 assists, en plus des cinq buts qu’il a marqués. Trésor Ndayishimiye de son nom complet est donc impliqué directement dans 44,4% des réalisations de ses couleurs depuis l’arrivée de Vrancken, qui a su trouver les clés pour libérer Trésor.

Ces statistiques impressionnantes pourraient-elles en faire la surprise du chef dans l’effectif de Roberto Martinez au Mondial ? Cela semble peu probable quand on connaît le relatif conservatisme du Catalan. Mais après cette échéance, il serait étonnant que le milieu genkois ne soit pas un jour appelé sous les drapeaux. Rappelons que Mike Trésor peut toujours aussi porter les couleurs burundaises, même s’il a évolué au sein des différentes catégories d’âge de l’équipe nationale belge.

Mike Trésor a déjà donné 11 assists en 14 sorties sous le maillot de Genk cette année. (Photo by Jeroen Meuwsen/BSR Agency/Getty Images)

L’Antwerp à la peine contre les grands et surtout très fragile défensivement

En recrutant certains noms ronflants comme Vincent Janssen ou Toby Alderweireld, l’Antwerp espérait lutter pour les lauriers à la fin de la saison. Après avoir occupé la tête jusqu’à la 11e journée, les hommes de Mark van Bommel ont depuis lors lâché du lest avec deux lourdes défaites contre des adversaires directs. L’Antwerp s’est pris trois pions contre le Standard et a payé la même addition contre Genk. Le bilan des Anversois, qui doivent encore affronter le FC Bruges, contre les cadors n’est pas des plus brillants.

Le Great Old n’a pris que trois points sur neuf contre le Standard, Genk et l’Union. Cette dernière avait été battue 4-2. Ces matches au sommet révèlent très clairement une faille dans l’organisation défensive du matricule 1. En trois rencontres, l’Antwerp a vu ses filets trembler à 8 reprises. Il a donc encaissé 57% de ses buts à cette occasion alors qu’il n’en a pris que six au cours des onze autres joutes de la compétition.

Les hommes de Mark van Bommel perdent d’ailleurs leur référence de meilleure arrière garde la Pro League puisque Genk n’a encaissé que 13 fois pour 14 aux Anversois, qui se trouvent à égalité avec le FC Bruges. Il faudra donc beaucoup progresser sur ces points pour que le club de l’ambitieux Paul Gheysens atteigne son objectif à la fin de la saison.

🤐 L'Antwerp n'a pris que 3 points sur 9 face au TOP 5 cette saison #ANTGNK



✅ 4-2 vs USG

❌ 3-0 vs Standard

❌ 1-3 vs Genk pic.twitter.com/zIkjOogb4l — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’Union maintient son brevet d’invincibilité et marque enfin contre le FC Bruges

L’Union Saint-Gilloise a réussi un bel exploit ce samedi lors de la réception du FC Bruges. Menés rapidement 0-1, les hommes de Karel Geraerts ont été privés peu avant le quart d’heure de Simon Adingra, renvoyé au vestiaire par l’arbitre. 120 secondes plus tard, c’est Hans Vanaken qui doublait la mise pour les champions de Belgique. Le capitaine brugeois était d’ailleurs décisif pour ses couleurs pour la troisième fois d’affilée en championnat.

Malgré ce retard au tableau d’affichage et cette infériorité numérique, les Bruxellois ont recollé au score grâce à Christian Burgess et Bart Nieuwkoop. Une tête victorieuse du piston néerlandais qui permet à la RUSG de s’offrir une neuvième rencontre sans revers, toutes compétitions confondues. En championnat, les pensionnaires du Parc Duden restent sur un bilan probant de 16 points sur 18. Ils sont donc toujours quatrièmes au classement avec 29 points, le même nombre que leur adversaire du jour, troisième.

😵 L'Union est invaincue depuis le 15 septembre #USGCLU



✅ vs Malmo

✅ vs Eupen

✅ vs Louvain

✅ vs Braga

✅ vs Cercle Brugge

➖ vs Braga

✅ vs Ostende

✅ vs La Gantoise

➖ vs Club Brugge pic.twitter.com/IykYmjpur7 — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ce retournement de situation a aussi permis aux ouailles de Geraerts de réaliser une première contre le FC Bruges. En quatre duels la saison dernière, jamais l’Union n’avait réussi à surprendre la vigilance de Simon Mignolet, souvent auteur de prestations de grande qualité. Burgess aura donc été le premier à marquer contre les Blauw en Zwart.

🧐 L'Union inscrit ses premiers buts face au Club Brugge #USGCLU



❌ 0-1 (01/08/21)

➖ 0-0 (27/01/22)

❌ 0-2 (08/05/22)

❌ 1-0 (11/05/22)

➖ 2-2 (22/10/22) pic.twitter.com/2ruTtxJr1u — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Une première pour le Standard

Le Standard réalise certes un prometteur début de saison mais il a déjà connu le goût de la défaite à cinq reprises en seulement 14 journées de compétition. Lors de chacun de ces revers, les Rouches avaient été menés au score et n’avaient pas été en mesure de réagir.

Dans le Clasico contre Anderlecht, l’histoire aurait pu se répéter après que Yari Verschaeren ait surpris Arnaud Bodart d’entrée de jeu. Mais la spirale négative dans laquelle est engluée le club le plus titré du pays n’a pas suffi puisque les hommes de Ronny Deila ont marqué ensuite trois fois avant l’arrêt définitif de la rencontre suite aux débordements des supporters visiteurs.

🧐 Lorsque le Standard encaisse le premier but cette saison … #STAAND



✅ 0 victoire

➖ 0 match nul

❌ 5 défaites pic.twitter.com/0UpCO4aBJZ — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le retour en forme de Vossen ne rapporte pas pour autant des points à Zulte Waregem

Zulte Waregem n’a pas signé de troisième victoire consécutive en championnat sur la pelouse d’Ostende. Après avoir recollé au score à 20 minutes du terme après l’ouverture du score côtière signée Indy Boonen juste avant le repos, l’Essevee a concédé un second pion signé David Atanga à la 80e minute.

C’est Jelle Vossen qui avait rétabli l’égalité pour les hommes d’Mbaye Leye, lui qui avait déjà ouvert le score lors de la victoire contre Anderlecht. Aussi buteur contre OHL, l’ancien attaquant du FC Bruges et de Genk ne rapporte pas grand chose à ses couleurs puisque ses trois roses plantées en l’espace de 4 journées n’ont rapporté que 3 petites unités à son équipe.

A noter que le porte-bonheur Zinho Gano a cessé de faire son effet. Deux fois buteur lors de ses deux dernières montées, l’international de Guinée-Bissau avait permis aux siens de signer deux succès. Sa montée à la 68e minute ce dimanche n’aura pas permis de faire la différence cette fois.

💪 Les 4 derniers matchs de Jelle Vossen #KVOZWA



⚽ vs OHL

❌ vs Courtrai

⚽ vs Anderlecht

⚽ vs Ostende pic.twitter.com/w0mCAnLSuT — Ma Pro League (@MaProLeague) October 23, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’arrivée de Steven Defour sur le banc malinois réveille Julien Ngoy

Arrivé cet été libre de tout contrat après la fin de son aventure avec Eupen, Julien Ngoy était censé alimenter le marquoir du FC Malinois. Mais sous Danny Buijs, il n’aura fait trembler les filets qu’une seule fois, lors de la large victoire 3-0 contre l’Union Saint-Gilloise, le 6 août.

Depuis que Steven Defour a pris la place du technicien néerlandais dans le costume de T1, l’attaquant, qui fêtera son quart de siècle au début du mois de novembre, a planté deux roses en autant de rencontres. Tout d’abord contre le Standard avant de récidiver ce week-end contre ses anciens partenaires Pandas.

Si Jordi Vanlerberghe avait buté sur Lennart Moser sur un premier tir libre aux onze mètres à la 37e minute, Julien Ngoy ne s’est pas fait prier au moment de convertir le pénalty obtenu par le KaVé à un quart d’heure du terme. Un but synonyme de renvoi pour Bernd Storck, un coach qu’il n’aura finalement pas connu lors de son passage au Kehrweg.

🍽️ Ngoy est sorti du four depuis l’arrivée de Steven #KVMEUP



⚽️ vs Standard

⚽️ vs Eupen pic.twitter.com/soQempEoyE — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pas plus que Lennart Moser, le nouveau gardien du temple eupenois. Malgré la défaite et les deux buts plantés dans son jardin, le portier allemand, que l’on avait déjà connu au Cercle Bruges, a réalisé une grande prestation derrière les casernes malinoises. Il a stoppé le pénalty de Vanlerberghe et réalisé 8 arrêts. Mais il fallait encore en faire plus pour ramener quelque chose de ce déplacement.

😳 Malgré la défaite, Moser a assuré dans les cages #KVMEUP



🫰 1 penalty arrêté

🧤 8 arrêts pic.twitter.com/MQu1BeD7eJ — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un gros creux pour OHL

L’équipe de Marc Brys constituait l’une des bonnes surprises de cette nouvelle saison en Pro League. Mais depuis six rencontres, les Universitaires sont clairement rentrés dans le rang en concédant trois défaites, en partageant à deux reprises et en ne signant qu’une seule victoire.

Le score de parité obtenu sur le synthétique du Stayen était sûrement un juste résultat, mais il fait chuter les Louvanistes à la 8e place du classement général.

😣 Louvain connait un coup de mou après un superbe début de saison #STVOHL



➖ vs Malines

❌ vs Union St-Gilloise

✅ vs Zulte-Waregem

❌ vs Genk

❌ vs Eupen

➖ vs St-Trond pic.twitter.com/cx1bp2TXdF — Ma Pro League (@MaProLeague) October 22, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ayase Ueda brille contre Charleroi

La recrue japonaise du Cercle a aussi été aidée par un changement d’entraîneur. Depuis la reprise en main du deuxième club de la Venise du Nord par Miron Muslic a planté trois roses en cinq matches et a signé son premier doublé vendredi contre Charleroi.

Cependant, on ne mettra pas tout le crédit de cette réussite au nouveau technicien du Cercle. Ueda avait d’ailleurs marqué lors du dernier match de Dominik Thalhammer sur le petit banc. Mais il lui fallait sûrement un temps d’adaptation à la Pro League, lui qui a débarqué de la compétition japonaise au début du mois de juillet.