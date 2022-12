Tarik Tissoudali prolonge à La Gantoise jusqu’en 2026

Alors qu’il souhaitait changer d’air et que son contrat expirait en juin 2023, l’international marocain s’est déchiré le ligament croisé antérieur. Il a donc revu ses plans de carrière.

La Gantoise et l’attaquant marocain Tarik Tissoudali ont prolongé leur contrat jusqu’en juin 2026, ont confirmé les Buffalos vendredi. Son précédent bail s’achevait en juin prochain.

"Kunst vergt arbeid, talent en soms wat geduld" 🧙🏽‍♂️ #kaagent



MEER | https://t.co/hUP1yXGL3z pic.twitter.com/yjR9TU3BS5 — KAA Gent (@KAAGent) December 2, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tissoudali, 29 ans, se remet actuellement d’une déchirure du ligament croisé antérieur survenue le 30 juillet face à Saint-Trond. Indisponible pour au moins six mois, il a dû renoncer au Mondial au Qatar. Arrivé du Beerschot en février 2021, il a disputé 72 rencontres et inscrit 34 buts avec La Gantoise. La saison dernière il avait trouvé le chemin des filets à 27 reprises et donné 9 assists en 52 rencontres avec son club.