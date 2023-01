Jupiler Pro League 1A Simon Mignolet, premier gardien récompensé du Soulier d’or depuis 1989 : « Fier de rejoindre les autres portiers au palmarès »

26 ans après Michel Preud'homme, un gardien est récompensé par le Soulier d'or. (Gouden Schoen / Soulier d'Or) is an award for the best soccer player of the Belgian Jupiler Pro League championship during the calendar year 2022. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER (Photo by KURT DESPLENTER / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images)