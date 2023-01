‘Simon Mignolet a aussi une tête en or’

Il a la tête bien faite, dit-on parfois d’un joueur réfléchi et fort mentalement. Eh bien, vous ne trouverez pas facilement une meilleure tête que celle du nouveau Soulier d’Or dans le monde du football.

L’été dernier, nous réfléchissions à un dossier sur l’opération Mains propres à la rédaction. Nous voulions que quelqu’un de chaque horizon du football prenne la parole. Y compris un joueur.

Il y avait deux critères : (1) il fallait que ce soit quelqu’un qui ait envie d’en parler ; et (2) de préférence quelqu’un qui puisse apporter une contribution significative. Un nom est immédiatement apparu : Simon Mignolet.

Le gardien de but était également disposé à nous parler, mais étant donné l’implication des patrons du club Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, c’était quelque peu délicat et le projet a finalement capoté.

Mais le fait que nous ayons immédiatement pensé à lui est typique de l’image qu’il s’est forgée dans le monde du football : celle d’un homme calme, intelligent et qui a une opinion.

Il suffit de l’entendre donner ses analyses d’après-match. Là où la plupart des footballeurs excellent alors dans les clichés et les réponses évasives, Mignolet impressionne invariablement par un exposé limpide et bien fondé. Le gardien de but a également l’art d’expliquer les problèmes sans pointer du doigt. Dans la période difficile que traverse actuellement le Club Bruges, c’est lui qui a parlé le premier de l’importance du mental.

On dit parfois que l’on peut diviser les gens en penseurs et en faiseurs. Avec Mignolet, il est difficile de dire à quelle catégorie il appartient. Dans un récent entretien avec notre collègue Mayke Wijnen, il se décrivait comme un penseur, quelqu’un de très analytique qui ne se laisse jamais guider par ses émotions. C’est aussi l’impression qu’il a donnée lors du gala du Soulier d’or : cool, raisonné, terre-à-terre.

D’un autre côté, c’est un faiseur : partir à Sunderland à 22 ans, gagner la Ligue des champions avec Liverpool (même si c’était depuis le banc) et revenir en Belgique, au Club Bruges en tant que Diable rouge.

Ce dernier point n’était pas aussi évident qu’il n’y paraît. Les Blauw en Zwart se débattaient avec un « problème de gardien de but » depuis quelques saisons. On s’attendait donc à ce que Mignolet vienne mettre un terme à cette situation pour un certain temps. Même avec toute l’attention pointée sur lui, il a répondu sans problème à ces attentes très élevées. Ce n’est pas donné à tout le monde de supporter cette pression mentale. Pour le même prix, il se loupait lors de l’une de ses premières apparitions et les problèmes refaisaient surface. Finalement, grâce à la stabilité défensive qu’il a apportée, le Club Bruges a remporté trois titres consécutifs.

Si Simon Mignolet a remporté le Soulier d’Or, c’est donc grâce à ses mains en or, mais aussi à sa tête en or. Félicitations !