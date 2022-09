Record historique pour l’Antwerp, centième de Vanaken, la malédiction brisée du Standard : quelques chiffres à retenir de la 8e journée de Pro League

La Pro League cuvée 2022-23 vivait son huitième week-end. Mais que faut-il retenir des matches disputés sur les pelouses du Royaume ?, on vous résume tout.

Un record historique pour l’Antwerp

L’Antwerp s’est imposé sur le terrain du Cercle Bruges (0-2) grâce à des buts de Vincent Janssen et Toby Alderweireld, deux des recrues bling-bling de l’été. Jürgen Ekkelenkamp, un autre renfort estival est l’assist sur le premier but, alors que le Ninja Radja Nainggolan est à l’origine du second. Une bonne manière de se remettre en évidence après avoir été sur le banc la semaine dernière.

Cette victoire du matricule 1 est la 8e de la saison en autant de rencontres. Elle lui permet non seulement de toujours occuper la tête de la Pro League, en conservant cinq unités d’avance sur Genk, mais aussi de battre un record vieux de 92 ans. En 1930, le Great Old avait remporté sept rencontres consécutives en ouverture de championnat. Il vient donc de faire mieux depuis ce dimanche.

Rappelons que le dernier titre de champion de Belgique de l’Antwerp remonte à 1957, soit 65 ans. Une éternité pour la formation la plus ancienne du Royaume.

La centième rose plantée par Hans Vanaken dans les jardins de Pro League

Le FC Bruges a préparé au petit trot son déplacement au FC Porto en milieu de semaine. Les Blauw en Zwart l’ont emporté 0-2 au Pairay contre Seraing (avec notamment une possession de balle de 85% dans le premier quart d’heure) et conservent leur deuxième place à égalité avec Genk.

Si Roman Yaremchuk, la recrue la plus chère de la compétition belge, n’a pas fait trembler les filets des Métallos, il a en revanche adressé deux passes décisives à Cyle Larin , et surtout, à Hans Vanaken.

Le 100e but d’Hans Vanaken en JPL sera donc tombé sur la pelouse du Pairay à Seraing. (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Le capitaine brugeois, depuis la mise à l’écart du onze de base de Ruud Vormer, a marqué son centième goal sur les pelouses de Belgique. En 340 apparitions en Pro League, le meneur de jeu a aussi délivré 81 passes décisives. Cela aurait été vraiment bête de ne pas franchir ce cap symbolique et de rejoindre West Ham au cours du mois d’août.

Geoffry Hairemans, l’homme en forme du moment derrière les Casernes

Le FC Malines connaît un début d’exercice compliqué avec un faible bilan de 10 points sur 24. Les Sang et Or se sont pourtant rassurés sur la pelouse de Courtrai en s’imposant largement (1-4).

Si Rob Schoofs a été le grand bonhomme chez les visiteurs en étant dans tous les bons coups et en inscrivant deux réalisations en plus d’une passe décisive, l’homme en forme, ces dernières semaines au KaVé, est sans doute Geoffry Hairemans.

🤩 On a tous besoin d'un Schoofs dans notre équipe #KVKKVM



⚽️ 2 buts

🎯 1 passe décisive

🥅 3 tirs

👟 81% des passes réussies (52/64)

🔑 2 passes clé

🦶 83 touches de balle

🦵 1 tacle réussi

🤕 1 faute subie

🙌 12 récupérations

📝 Note WhoScored: 9.23/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/3rEbXfdrCq — Ma Pro League (@MaProLeague) September 10, 2022

Bien servi par Schoofs donc, il a marqué le troisième but des siens chez les Kerels et s’est montré décisif pour la quatrième fois en autant de duels. Double buteur contre Westerlo, il avait ensuite trouvé la faille contre Saint-Trond avant d’être passeur décisif contre Seraing. Son implication rapporte six points au KaVé puisqu’au cours de ces quatre derniers duels, Malines a gagné deux fois et a subi autant de revers.

Reste désormais aux hommes de Danny Buijs à trouver le bon équilibre dans leur jeu. En effet, si les Sang et Or possèdent la quatrième meilleure attaque de la série, il sont aussi la deuxième plus mauvaise défense de la Pro League. De quoi expliquer leur classement plutôt décevant.

Le Standard brise la malédiction du Standard

Il y a trois semaines, le Standard inquiétait beaucoup d’observateurs. Mais le sourire est de retour à Sclessin depuis cette série de 3 victoires consécutives. Les Rouches ont à nouveau pu compter sur Selim Amallah, leur homme en forme de ce début de saison. L’international marocain n’a pas été buteur mais passeur décisif sur la réalisation d’ouverture signée Denis Dragus.

Troisième succès de rang pour le Standard qui ne s’était plus imposé depuis 15 ans à Saint-Trond. (Photo by JOHAN EYCKENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Ce succès au Stayen est surtout exceptionnel puisque le Standard ne s’y était plus imposé depuis 15 ans. En effet, il fallait remonter à 2007 pour trouver trace de sa dernière victoire. Et de beaux noms avaient planté les trois roses liégeoises: Marouane Fellaini pour le premier et Axel Witsel pour le second. La dernière était l’oeuvre d’Ali Lukunku. Une autre époque.

Les bons choix de Marc Brys

On dit parfois qu’un bon entraîneur est celui qui effectue les changements décisifs. Après, parfois, cela veut dire aussi que les pions qu’il a placés sur son échiquier au départ n’étaient pas les plus adaptés au scénario du match. Marc Brys a en tout cas été en mesure de rectifier le tir contre Charleroi et cela a fait toute la différence puisque ses ouailles se sont imposés sur le score de 3-2.

👨‍🏫 Marc Brys a fait les bons choix ce soir #OHLCHA



👕 Montée au jeu d'Holzhauser (61')

🎯 Passe décisive pour Gonzalez (62')



👕 Montée au jeu de Gonzalez (61')

⚽️ Buteur (62')

⚽️ Buteur (86')



👕 Montée au jeu de Ouedraogo (74')

🎯 Passe décisive pour Gonzalez (86') pic.twitter.com/X5XjZ7RXfA — Ma Pro League (@MaProLeague) September 10, 2022

Les deux équipes étaient à égalité (1-1) lorsqu’il introduit au jeu Rapha Holzhauser pour prendre le relais de Nachon Nsingi. Soixante secondes plus tard, l’Autrichien offrait le second but d’OHL à Mario Gonzalez, monté au même moment et qui plantera une seconde rose à la 86e, grâce à un assist de Dylan Ouédraogo. Ce dernier venait de faire son apparition sur la pelouse 12 minutes plus tôt. Du pur coaching gagnant.

Marc Brys a réalisé trois changements qui ont rapporté deux buts et deux passes décisives contre Charleroi. (Photo by Plumb Images/Getty Images)

A noter que Mario Gonzalez en est donc à son troisième goal en autant de rencontres joués et que Mathieu Maertens alterne entre buts et passes décisives depuis quatre rencontres. Il a fait trembler les filets une fois ce week-end et c’était le cas deux semaines plus tôt contre Ostende. Il y a sept jours, il était à l’assist contre Anderlecht après l’avoir été contre le Standard quinze jours plus tôt. Tant que le courant alternatif est payant, que demander de mieux ?