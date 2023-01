Récapitulatif de tous les transferts du mercato d’hiver en Jupiler Pro League: qui arrive, qui s’en va ?

Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, l’hiver sera agité pour les 18 clubs de D1A. Retrouvez ici l’intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato hivernal de 2022.

Mis à jour au 3 janvier 2022

ANDERLECHT

In:

Out:

ANTWERP

In: Dwomoh (retour de prêt Braga, Por)

Out: Dwomoh (Ostende)

CERCLE BRUGES

In:

Out: Heitor (Internacional, Bré)

CHARLEROI

In:

Out:

FC BRUGES

In:

Out:

KAS EUPEN

In:

GENK

In: Sor (Slavia Prague, Tch)

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗺, 𝗬𝗶𝗿𝗮 𝗦𝗼𝗿! 🤝



KRC Genk tekende vandaag een overeenkomst met Yira Sor (22) tot 2027 en neemt hem zo over van Slavia Praag. Wij wensen onze nieuwe nummer 14 veel succes bij onze club. 💙https://t.co/zw6Ysw7Y6I pic.twitter.com/8lWtfEEI0s — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 28, 2022

Out:

LA GANTOISE

In:

Out:

COURTRAI

In:

Out:

OH LOUVAIN

In:

Out: Gamboa (Estoril Praia, Por)

FC MALINES

In: Engvall (retour Sarpsborg, Nor), Wernersson (retour Stabaek, Nor)

Out:

KV OSTENDE

In: Ducan (retour NY Red Bull, USA), Dwomoh (Antwerp), Rodin (Cracovia, Pol)

𝐂𝐚𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐎𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐚𝐥𝐥 𝐞𝐧 … 𝐞𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫! 🇭🇷 👇



👉 https://t.co/akDWGr57ro pic.twitter.com/rQ6iZ3Ejvr — KV Oostende (@kvoostende) January 2, 2023

Welkom 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐃𝐰𝐨𝐦𝐨𝐡! 🇧🇪



De 18-jarige middenvelder komt over op huurbasis (+ aankoopoptie) van Royal Antwerp FC.@GGanaye : "Pierre is een uniek talent. Ik ben er van overtuigd dat hij erop gebrand is om zich hier te bewijzen."



Meer info👉 https://t.co/DEDquSk8Z1 pic.twitter.com/iwNLlTtsmk — KV Oostende (@kvoostende) January 2, 2023

Out:

RFC SERAING

In:

Out:

STANDARD

In:

Out:

SAINT-TROND

In: Filippov (retour Riga FC, Let),

Out:

UNION SAINT-GILLOISE

In: Terho (HJK Helsinki, Fin)

Out:

KVC WESTERLO

In:

Out:

ZULTE WAREGEM

In:

Out: