Qui sont Steven Alzate, Philip Zinckernagel et Marlon Fossey, les trois dernières recrues du Standard ?

Le dernier jour du mercato, les Rouches ont annoncé les signatures de Marlon Fossey et de Philip Zinckernagel. Ce vendredi, celle de Steven Alzate a été confirmée officiellement après que son recrutement ait été approuvé par la FIFA. Mais qui sont-ils ? Rapides portraits.

Steven Alzate, le numéro 8 arrivé on the buzzer qui était l’une des priorités de Fergal Harkin

Le Standard voulait absolument un numéro 8 pour boucler son mercato et le nouveau directeur sportif des Rouches, Fergal Harkin, avait noté le nom de Steven Alzate dans son petit carnet, même si celui de Patrick Berg (joueur de Lens retourné depuis à Bodö/Glimt) avait peut-être un peu plus ses préférences.

Annoncé mardi soir comme ayant signé au Standard, il aura fallu attendre ce vendredi pour que le club confirme la venue de son nouveau renfort. En effet, il fallait que les Liégeois attendent l’aval de la FIFA, la location ayant été réglée dans les dernières minutes de la période des transferts.

S’il a choisi la Colombie, du fait de ses origines, pour sa nationalité sportive, Alzate n’a pourtant connu que son Angleterre natale au cours de sa carrière. Formé à Leyton Orient, il dispute 12 rencontres avec l’équipe professionnelle, inscrivant un but au passage, avant de mettre le cap dans les mois qui suivent à Brighton, le club qui vient de le prêter aux Liégeois. Après une première saison avec l’équipe réserve, il est loué à Swindon Town (D4 anglaise) où il dispute 22 matches de championnat, marque 2 buts et adresse 4 assists.

Après cela, il revient à Brighton où il ne joue pas les 5 premiers duels de la saison avant d’être titularisé à la surprise générale comme piston gauche contre Newcastle. Graham Potter, qui vient de s’engager avec Chelsea ce jeudi pour prendre la succession de Thomas Tuchel, décide de faire confiance au jeune homme qui disputera 19 rencontres dans cette saison coupée par la longue pause de la crise sanitaire. Alzate se blessera d’ailleurs à l’aine pendant cette dernière et ne disputera aucune renconrte à la fin de la saison.

Le 3 février 2021, Steven Alzate marque l’unique but de la victoire historique de Brigthon à Liverpool. (Photo by PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images)

Une fois guéri, il retrouve sa place dans le onze lors du coup d’envoi de la saison 2020-21 avant de se retrouver sur le banc pendant cinq matches consécutifs après une piètre prestation contre West Bromwich à la fin du mois d’octobre 2020. Suivra alors une période compliquée où il disparaît des radars avant de se rappeler aux bons souvenirs de tous en étant titularisé, mais surtout en marquant le seul but des Seagulls lors de leur victoire à Anfield Road contre Liverpool. Malgré ce fait d’arme, il ne décollera pas du banc la rencontre suivante et ne participe qu’à seulement six duels (dont 4 comme titulaire) lors des 16 derniers matches de la saison.

Lors de l’exercice écoulé, les mouettes de Brighton réalisent la meilleure saison de leur histoire, mais Steven Alzate ne fait plus partie des plans avec 404 minutes de jeu. Il est notamment barré par Moises Caicedo, un joueur que l’on avait connu lors des six derniers mois de 2021 au Beerschot. Voyant son horizon bouché à Brighton, le Colombien a donc décidé de relancer sa carrière en bord de Meuse. Avec un léger regret étant donné le départ de Graham Potter à Chelsea ? L’avenir nous le dira, mais Caicedo lui aura sûrement montré qu’une bonne saison en Pro League pouvait permettre de rejouer les premiers rôles dans l’exigeante compétition anglaise.

Zinckernagel, l’élégant danois qui a cartonné en Norvège, été promu deux fois en Angleterre et veut franchir un palier à Sclessin

L’ailier droit danois n’est pas un jeune premier. Agé de 27 ans, il possède donc déjà une certaine expérience qui sera précieuse pour l’animation offensive du Standard. Philip Zinckernagel a effectué ses débuts professionnels au sein des modestes formations de son pays, Köge et Helsingor. En trois saisons là-bas (deux pour la première, une seule pour la seconde), il prend part à 92 matches et marque 11 fois. Il est ensuite engagé par SönderjyskE où il va découvrir la Superligaen, la division la plus élevée du football danois.

Après une première saison relativement modeste, il va taper dans l’oeil de quelques écuries de pointe de son pays natal lors de la seconde. Dans un rôle de deuxième attaquant, il plante trois roses lors des quatre premières journées avant d’enchaîner avec trois assists lors des cinq suivantes. Lors des 16 derniers matches de cet exercice, il ne sera plus décisif et commencera à figurer de plus en plus souvent sur le banc.

C’est finalement en Norvège, à Bodo/Glimt, qu’il va poursuivre sa carrière. Le club vient de retrouver la plus haute division du football local et fait preuve d’ambition. Il s’illustre en marquant notamment contre Molde, l’adversaire européen de La Gantoise ce jeudi ou contre Valerenga, une formation entraînée alors par un certain Ronny Deila et contre laquelle il avait déjà donné deux passes décisives lors de leur première confrontation de la saison. On peut penser que l’actuel coach du Standard a gardé cette prestation dans un coin de sa tête au moment de valider son recrutement au Standard.

Repositionné sur le flanc droit par Kjetil Knutsen à Bodö/Glimt, Zinckernagel prend une autre dimension et ses statistiques commencent à flamber. Six buts et deux assists pour son premier exercice, le même nombre de réalisations et dix passes décisives lors du second et enfin la saison de l’éclosion définitive en 2020, où il fait trembler les filets à 19 reprises et délivre 24 assists. Des chiffres fous qui l’impliquent dans 34% des… 103 buts de Bodö/Glimt, nouveau champion de Norvège, avec une moyenne halucinante de 3,43 réalisations par rencontre.

Le trio offensif de ce Bodö/Glimt a d’ailleurs installé ses quartiers en Belgique depuis cet été puisque Jens Petter Hauge défend les couleurs de La Gantoise, que Victor Boniface s’est installé à Saint-Gilles et Zinckernagel à Liège.

C’est à Bodö/Glimt, en Norvège, que Philip Zinckernagel va vraiment lancer sa carrière. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Mais avant cela, le Danois est passé par l’Angleterre, forcément attirée par de telles statistiques et désireuse de mettre la main sur la dernière hype du moment dans les championnats mineurs.

C’est Watford, une équipe dont on connaît les liens avec un certain Mogi Bayat, qui va mettre la main sur le virevoltant Danois. Mais le Championship est une compétition difficile et il peine à s’intégrer, n’étant titularisé qu’à 9 reprises. Zinckernagel est aussi victime de la concurrence d’Ismaila Sarr et doit être replacer dans l’axe pour commencer à s’illustrer puisqu’il va délivrer 5 passes décisives. Les Hornets retrouvent la Premier League, mais ce sera sans le joueur danois qui est prêté chez Nottingham Forest.

Là-bas, sous la houlette de Steve Cooper, il s’offre une seconde promotion consécutive en Premier League en prenant part à 46 matches, dont 35 en tant que titulaire. Il marque 7 fois et donne 7 assists. Les Reds valident leur retour parmi l’élite le 29 mai dernier contre Huddersfield et le NottinghamShireLive considère Philip Zinckernagel comme l’un des « héros » de l’équipe.



Cet été, l’Olympiacos a dépensé 2 millions d’euros pour s’attacher ses services, mais malgré deux buts lors des tours préliminaires en Coupe d’Europe, il a été prêté au Standard. Il y aura une belle opportunité d’être titulaire régulier et d’apporter son élégance et sa capacité d’élimination à l’attaque rouche.

L’homme a en plus déjà prouvé qu’il savait être décisif. Le Standard n’a pas loué un chat dans un sac et attendra de sa recrue danoise un nombre important de buts et de passes décisives. Pour que cette fois Ronny Deila soit content de l’avoir dans ses rangs.

Marlon Fossey, le latéral droit américain capable de donner des passes décisives

Mardi soir, le Standard avait annoncé le recrutement de Marlon Fossey. Ce Californien, qui appartenait à Fulham, a signé un contrat de 3 ans et devra dynamiser un flanc droit qui n’a pas trouvé en Gilles Dewaele le successeur espéré d’Hugo Siquet. Arrivé dans son adolescence à Fulham, il ne portera jamais le maillot des Cottagers en rencontre officielle.

Marlon Fossey, un look qui fera penser à Axel Witsel , mais le Californien évolue dans un tout autre registre. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

En 2020, il a été prêté à Shrewsbury Town où il disputera 9 matches, dont 7 de League One (l’équivalent de D3) sans marquer les esprits. Lors de la dernière saison, il a d’abord joué 11 rencontres et donné 5 assists avec l’équipe des réserves de Fulham.

Il a ensuite été loué à Bolton, un autre club de League One, où il montrera de belles choses lors des 15 duels auxquels il participera. Il n’avait pas pu disputer les 8 derniers matches des Wanderers en raison d’une déchirure au ménisque dont il s’est parfaitement remis depuis lors. A Bolton, Fossey a marqué un but et a donné 5 passes décisives, montrant qu’il est capable de donner de bons ballons quand on lui demande d’apporter le surnombre depuis sa position défensive. Mais il évoluait aussi dans un rôle de piston, ce qui ne sera pas le cas au Standard où Ronny Deila est plutôt adepte d’un 4-2-3-1.

Saura-t-il s’intégrer à ce nouveau système et surtout à la Pro League, lui qui n’a jamais joué qu’en D3 anglaise jusque là. L’adaptation éclair de l’Unioniste Ross Sykes qui n’avait pas non plus évolué plus haut que la League One peut lui donner de l’espoir.