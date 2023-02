Qui est Mandela Keïta, le nouveau chainon manquant du milieu anversois

Il doit sûrement y avoir des débuts plus simples qu’un match face au FC Bruges. Mandela Keïta, âgé de 20 ans, a pourtant dignement réussi son entrée en matière sous le maillot anversois. Finalement décevant, le Topper nous a permis de (re)découvrir l’une des pépites de notre Pro League adorée. Portrait d’un gamin qui doit venir muscler l’entrejeu de Van Bommel.

Né non loin de Den Dreef, c’est tout logiquement que le petit Mandela Keïta rejoint, dès ses sept ans, l’académie d’OHL. Formé presque intégralement chez les Louvanistes, le Belgo-Guinéen y débute comme attaquant où sa technique qu’il combine avec sa puissance lui permet d’imaginer un avenir floqué du numéro 9 dans le dos. Doté d’un bagage technique au-dessus de la moyenne, Keïta recule rapidement au poste de milieu défensif et s’y adapte facilement. Après une saison passée à Genk, il reviendra dans son club formateur où il débute en pro lors d’un déplacement à Malines en fin de saison 2021 marquée par les stades vides.

Chargé de remplacer David Hubert, suspendu, Mandela se place donc comme un pion à surveiller pour la saison suivante. Surtout qu’Hubert quitte Den Dreef et prend la direction du Essevee au début de l’été 2021. La voie s’avère donc libre pour le jeune Mandela qui débute la saison 21-22 dans la peau d’un titulaire et se glisse dans le 3-4-3 de Marc Brys où il est aligné la majeure partie du temps aux côtés de Kristian Malinov, Alexis de Sart ou Siebe Schrijvers. Son profil de milieu de terrain moderne plait rapidement à Brys, mais le coach s’avère être très exigeant avec son jeune diamant en lui demandant toujours plus d’intensité dans son football. Très bon techniquement, notamment dans les petits espaces, Keïta commence à muscler son jeu et impressionne de plus en plus de grosses écuries, notamment le grand Milan, par la puissance qu’il dégage balle aux pieds. Possédant un énorme potentiel, le Diablotin prend beaucoup de place dans le milieu de terrain avec ou sans ballon et son abattage lui permet de finir la saison en étant récompensé comme joueur de la saison par les supporters louvanistes.

914 C’est le nombre de matches de différence en Jupiler Pro League entre le duo anversois Vermeeren et Keita et celui du FC Bruges Vanaken et Rits

Alors que cette saison devait être celle de la confirmation, Mandela fut freiné, au début de la préparation, par une blessure au pied qui l’éloignera des terrains durant les dix premières journées du championnat, soit près de trois mois. Louvain débute bien sa saison, sans sa jeune pépite, et lorsque Mandela revient dans le groupe, il doit ronger son frein sur le banc. Trop brouillon tactiquement, le jeune belgo-guinéen est moins utilisé par Brys et s’impatiente de plus en plus.

Né non loin de Den Dreef, c’est tout naturellement qu’il a commencé à jouer à OHL. BELGA PHOTO KURT DESPLENTER

Finalement, ses deux dernières titularisations louvanistes, au début du mois de janvier, semblent l’avoir définitivement grillé aux yeux du coach étant donné que Keïta ne disputera plus la moindre minute lors des trois matches suivants. Les 231 petites minutes disputées à Louvain lors de cette première partie d’exercice le pousseront dans les bras de Mark Van Bommel, coach de l’Antwerp, qui voit en lui le profil qui peut amener l’impact manquant dans le milieu de terrain anversois, très joueur, suite au départ de Radja Nainggolan. Le Louvaniste rejoint donc, dans les dernières heures du mercato, le club de la Métropole sous forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, permettant à l’Antwerp d’effectuer un deal très peu risqué et d’obtenir un joueur suivi depuis quelque temps : « Cela nous convenait bien que Mandela soit un peu mis à l’écart à Louvain. Nous en avons profité pour le prendre. Mandela était sur nos radars depuis un certain temps », déclare le technicien hollandais.

Une place à prendre

Malgré très peu de minutes disputées cette saison, Mandela Keita fait partie des joueurs disputant le plus de duels en Pro League, autant offensivement que défensivement. Van Bommel, à la recherche d’un milieu et conscient du manque d’agressivité de son équipe, jette finalement son dévolu sur Mandela Keïta. Avec les blessures de Alhassan Yusuf, Faris Haroun et Pieter Gerkens combinées à la suspension de Calvin Stengs, Mandela y voit l’opportunité de faire sa place dans un top club, lui qui était en manque de temps de jeu du côté de Louvain. Dimanche, aligné au côté d’Arthur Vermeeren (17 ans) et de Jürgen Ekkelenkamp (22 ans), Keïta devait amener du muscle et museler le milieu de terrain brugeois qui tente et réussit le plus de passe en Pro League. Mission réussie pour la classe biberon de l’Antwerp tant Hans Vanaken, Mats Rits et leurs 914 matches de différence par rapport à leurs deux adversaires, n’ont rien pu montrer durant ce match. Le coach batave fut d’ailleurs très satisfait du jeune milieu louvaniste en conférence de presse : « Mandela ne s’était entrainé que deux fois avec nous, mais cela ne s’est pas vu contre Bruges. J’avais le sentiment qu’il était prêt. » Avec une moyenne de 7 récolté dans les quotidiens, Mandela a réussi ses débuts au Bosuil. Il a, par la même occasion, effectué son premier match complet de la saison.

Mandela Keïta, une première réussie sous le maillot de l’Antwerp contre le FC Bruges. (Photo by Maarten Straetemans/Isosport)

Ce dimanche, Mandela Keïta a donc effectué les 90 premières minutes de son chemin vers la place d’incontournable dans le schéma de Van Bommel et ainsi, peut-être lancé définitivement une carrière qui s’annonce radieuse. Avec un prénom comme le sien, il ne peut que faire l’unanimité.