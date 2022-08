Pourquoi Hans Vanaken peut oublier son transfert à West Ham

Sauf surprise, le meneur de jeu brugeois devrait rester en Venise du Nord. S’il devait finalement partir d’ici les derniers jours du mercato, ce ne sera en tout cas pas pour West Ham, qui le pistait ces dernières semaines.

Hans Vanaken ne rejoindra pas West Ham cet été sauf retournement de situation. Comme souvent dans les dossiers de transfert, plus cela s’éternise, moins cela joue en faveur du joueur souhaitant s’en aller. Et l’arrivée annoncée de Lucas Paqueta chez les Hammers devrait enterrer les derniers espoirs du Diable rouge de filer de l’autre côté de la Manche.

En effet, le Brésilien de l’Olympique Lyonnais évolue à la même place, même si les registres des deux joueurs sont quelque peu différents. Pour embrigader le natif de Rio formé à Flamengo et qui avait rejoint le championnat français en 2020 après une première expérience européenne peu concluante du côté de l’AC Milan, West Ham va sérieusement délier les cordons de la bourse. La presse française évoquait une somme de 57 millions d’euros qui pourrait monter jusqu’à 60 avec les divers bonus.

Selon les informations de L’Equipe, « les positions se sont rapprochées alors que le Brésilien n’est pas loin de finaliser les détails de son futur contrat ». D’après Hugo Guillemet, le journaliste qui suit Lyon pour le quotidien sportif français, les agents de Lucas Paqueta, présents à Londres depuis plusieurs jours, sont proches de trouver un accord pour un contrat de cinq ans.

Mais du côté anglais, on affirme que tout n’est pas encore réglé entre les clubs. Sky Sports annonçait que Jean-Michel Aulas avait décliné la dernière offre (de 57 millions) des Irons. Un coup de poker qui pourrait éventuellement remettre tout en cause et relancer le dossier Vanaken. En théorie, car les chances que ce scénario se produisent restent extrêmement faibles. Et les insiders que nous avons contacté en Angleterre nous confirme cela.

Lucas Paqueta of Olympique Lyonnais during the Ligue 1 match between Olympique Lyonnais and AC Ajaccio at Groupama Stadium on August 5, 2022 in Lyon, France. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

L’écart entre les exigeances lyonnaises et le montant que les Londoniens sont prêts à dépenser n’est pas si grand, même si l’on parle dans le cas des deux transferts de quelques millions. La différence, majeure, c’est que Paqueta fêtera ses 25 ans ce samedi, alors que le grand Hans est entré dans le club des trentenaires ce mercredi.

Dans la Perfide Albion, rares sont les clubs qui dépensent plus que de raison pour des joueurs entrant dans les dernières années de leur carrière, même si les transferts onéreux de Kalidou Koulibaly à Chelsea et de Casemiro à Manchester United montrent le contraire. On parle cependant, dans le premier cas, d’un joueur vainqueur d’une compétition internationale avec le Sénégal et qui évoluait depuis 8 saisons dans un club jouant le haut du tableau en Serie A. Pour le second, il s’agit d’un homme qui a remporté cinq Ligue des Champions , trois Ligas et une Copa del Rey pour ne citer que les trophées majeures.

On est bien loin du palmarès d’un Hans Vanaken, certainement le meilleur transfert de la dernière décennie en Belgique, mais qui évolue dans un championnat de seconde zone et n’est pas une valeur sûre en équipe nationale. Lucas Paqueta, lui, possède une expérience en Serie A et évolue en Ligue 1, un championnat bien plus compétitif que la Jupiler Pro League.

West Ham avait proposé 11 millions avec des bonus pouvant augmenter le montant jusqu’à 13 millions d’euros. On doute que le club entraîné par David Moyes augmentera encore beaucoup la mise, même en cas d’échec dans le dossier Paqueta. Dans leur histoire, les Irons n’ont jamais dépensé plus de 9 millions pour un trentenaire. C’est dire s’ils ont déjà fait un bel effort pour tenter d’arracher les services du numéro 20 du Club Bruges.

Les champions de Belgique ne semblent pas vouloir faire un cadeau à Vanaken pour services rendus à quelques jours de la fin du mercato. Ils se voient mal perdre un nouvel élément important alors que la trésorerie se porte très bien. Ils ne sont pas sûrs non plus d’avoir le temps de trouver le remplaçant idéal, même si la piste de Dennis Praet, peu utilisé à Leicester avait été évoquée dans le courant de cette semaine.

Du coup, malgré ses envies d’ailleurs, il semble quasiment acquis qu’Hans Vanaken doive renoncer à ce rêve. Sa place pour la Coupe du monde passera donc probablement encore par des prestations de qualité dans la plus prestigieuse des compétitions européennes plutôt que par un transfert dans le championnat le plus relevé du monde.