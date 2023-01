Peter Mollez, entraîneur des gardiens: « Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi professionnel que Mignolet »

Simon Mignolet a, comme annoncé, remporté le Soulier d’or, ce mercredi soir. De Krant van West-Vlaanderen est allé rencontrer Peter Mollez, l’homme qui s’en occupait jusqu’à il y a peu au Club Brugeois.

Personne n’était en mesure de priver Simon Mignolet de son premier Soulier d’or. C’est la première fois qu’un gardien est récompensé de ce trophée individuel depuis 1987 et le sacre de Michel Preud’homme. Tant lors des six premiers mois de 2022 qu’après l’été, Big Si a été l’homme sur lequel le FC Bruges a pu s’appuyer à tout moment, tant dans la quête d’un troisième titre consécutif que dans le conte de fées vécu en Ligue des champions, où les Blauw en Zwart ont survécu à la phase de groupe grâce aux nombreuses prouesses de son dernier rempart.

Un homme a vécu toute cette épopée de près au cours des six derniers mois. L’entraîneur des gardiens Peter Mollez évoque son désormais ex-poulain, puisqu’il a été écarté suite à l’arrivée de Scott Parker à la tête du navire brugeois. « Même si nous n’en avons jamais délibérément parlé, le Soulier d’or était selon moi une ambition que l’on pouvait réaliser. On savait qu’il obtiendrait beaucoup de points lors du premier semestre de l’année et qu’avec la Coupe du monde, le second tour serait plus court. Il lui suffisait simplement de maintenir sa forme éblouissante des dernières semaines de la saison écoulée. Mais je n’ai jamais prononcé ce mot en sa présence. Simon devait se concentrer sur son travail. Il n’est de toute façon pas le genre de personne qui se laisse distraire », raconte Mollez.

« Je ne voyais que Casper Nielsen et Teddy Teuma pouvoir rivaliser avec Simon », poursuit celui qui a aussi défendu les couleurs du FC Bruges dans les équipes d’âge. « Il mérite ce Soulier d’or puisqu’il a permis au FC Bruges de remporter les lauriers nationaux. Et que dire de son énorme début de championnat et de sa campagne exceptionnelle en Ligue des Champions », poursuit celui qui a aussi porté les gants et le maillot du Cercle Bruges et de Courtrai.

Un gardien de but de haut niveau

« Son professionnalisme et son réalisme le démarquent de tous les autres. Je n’ai jamais connu cela aupravant. Il est un modèle à suivre. Nous avons d’ailleurs montré à nos jeunes des clips de Simon qui est au gymnase à 9h15. On leur a ensuite dit « les gars, regardez ce qu’est un gardien de but de haut niveau à l’échelle européenne. C’est ce qu’on appelle la motivation intrinsèque… », détaille Peter Mollez.

« Simon est un gardien de but complet. Lors des séances d’entraînement, nous ne nous concentrons plus sur la technique mais plutôt sur des aspects tactiques, tels que la lecture du jeu, le positionnement et la prise de décision. Je sais que le public n’aime pas voir autant de confiance en soi, mais pour rester en possession du ballon, on doit toujours chercher toujours une solution footballistique. Envoyer le ballon dans les tribunes doit être la dernière option. Quand je regarde les matchs de Simon aujourd’hui, je vois surtout que tous les éléments tournent en sa défaveur. C’est la situation dans laquelle se trouve toute l’équipe en ce moment« , estime Peter Mollez.