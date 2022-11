Paul Onuachu est le deuxième attaquant le plus efficace de l’histoire du championnat belge

En marquant ses 66e, 67e, 68e et 69e buts en championnat ce vendredi soir, Paul Onuachu a encore prouvé qu’il était bien de retour à Genk après un début de saison compliqué suite à un été lors duquel il aurait bien aimé s’envoler sous d’autres cieux. Remobilisé, le colosse nigérian perfore à nouveau les filets adverses comme jamais. De quoi déjà en faire l’un des attaquants les plus efficaces de l’histoire du championnat de Belgique. Analyse en chiffres.

Genk a signé sa neuvième victoire consécutive ce vendredi soir, en lever de rideau de la 16e journée de Jupiler Pro League. Après leur succès contre le dauphin anversois, les Zèbres carolos, désormais harangués par Frank Defays, ont subi la loi du plus fort en rentrant avec un cinglant score de 4-1 dans leurs chaussettes. La loi du plus fort toise le double mètre et nous vient d’Owerri, au Nigéria.

Paul Onuachu a en effet signé les quatre buts limbourgeois de la soirée, faisant encore mieux que le « vous êtes pas contents ? triplé » de Kylian Mbappé. Un véritable retour au sommet pour le Soulier d’or qui avait des allures de Soulier qui dort en début d’exercice. Frappé par la malédiction de la célèbre récompense, le Nigérian avait été moins productif en début d’année civile et ses envies de départ de l’été n’avaient pas aidé à son retour en forme. Depuis quelques semaines, tout cela est derrière le colosse qui a retrouvé son sens du but qui lui avait permis d’être le taureau doré de la compétition belge voici deux saisons.

En 16 rencontres, Genk a déjà trouvé le chemin des filets à 43 reprises, ce qui lui permet d’afficher une impressionnante moyenne de 2,69 réalisations par rencontre. Avec 12 buts à son compteur en 13 apparitions cette saison, Onuachu ne prend à lui seul « que » 27% de la production offensive des autoritaires leaders du championnat. Avant le retour en forme de sa tour de contrôle, Wouter Vrancken avait changé l’animation offensive du Racing, ce qui lui permettait déjà d’être redoutable sans la contribution de son Nigérian. Il a en effet fallu attendre la 10e journée pour que celui-ci retrouve le chemin des filets, ce qui n’avait pas empêché Genk de marquer à 22 reprises pendant ce laps de temps, soit une moyenne de 2,44 buts par joute de championnat.

😎 Paul Onuachu is BACK ! #GNKCHA



⚽️ vs Ostende

⚽️⚽️ vs Courtrai

⚽️ vs Louvain

⚽️⚽️ vs Westerlo

⚽️⚽️ vs Antwerp

❌ vs Malines

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs Charleroi pic.twitter.com/g2PtErfp1e — Ma Pro League (@MaProLeague) November 4, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Paul Onuachu a donc clairement dopé l’efficacité de l’attaque de Wouter Vrancken qui a perforé les filets adverses à 21 reprises lors de ses 7 dernières sorties, soit une moyenne de 3 buts par match. Onuachu, qui a donc planté ses douze roses pendant ce laps de temps, a donc pris 57% de la production offensive limbourgeoise à son compte. Il tourne aussi à une folle cadence de 1,71 but par rencontre, sachant qu’il n’avait pas trouvé la faille lors la réception du FC Malines.

Si le colosse nigérian impressionne et bonifie une équipe qui semble déjà bien partie pour se couronner des lauriers à la fin de saison (Attention cependant aux Playoffs), c’est tout son apport depuis qu’il a posé ses valises en Belgique qui épate encore plus.

Amené à remplacer un Ally Samatta convoité par les grands championnats européens lors de l’été 2019, le double mètre débarque du FC Midtjylland, au Danemark, en échange de 6 millions d’euros. Une somme impressionnante mais que les dirigeants limbourgeois se félicitent d’avoir dépensée au vu du résultat actuel. Onuachu a peaufiné son sens du but dans le pays des contes d’Andersen puisqu’il est arrivé à Midtjylland en 2013, alors qu’il n’était âgé que de 19 ans. Lors de la saison 2018-19, il claque 14 buts en 23 apparitions dans la compétition danoise et tape dans l’oeil de Dimitri De Condé, un homme dont le flair se trompe rarement lorsqu’il écume les championnats scandinaves à la recherche de nouveaux talents.

Paul Onuachu passe ses six premiers mois dans l’ombre de Samatta qui attendra le coeur de l’hiver pour rejoindre Aston Villa et la clinquante Premier League. Cela ne l’empêche pas de marquer dès sa deuxième apparition en championnat, contre Charleroi. Felice Mazzu l’aligne d’entrée contre ses anciennes couleurs mais malgré la réalisation de son nouvel arrivant, Genk s’incline au Pays Noir. Malgré la concurrence de Samatta, il marque à sept reprises au cours de ses premiers mois et son élan est stoppé, comme beaucoup d’autres, par la crise du coronavirus.

Paul Onuachu indique le chemin du but à ses partenaires.(Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA/AFP via Getty Images)

La saison suivante est celle de la révélation. Désormais titulaire attitré en pointe, Paul Onuachu impose ses 2 mètres dans les rectangles adverses où son coup de tête est souvent mortel pour les gardiens adverses. Dans la chorégraphie offensive mais simplifiée de John van den Brom, les centres de Theo Bongonda et Junya Itô sont autant de balles fatales qui lui permettent d’appuyer plus facilement sur la détente. Le Racing termine sur les talons du Club Brugeois qui se pare des lauriers, malgré les 33 buts en 38 matches de son colosse nigérian.

Plus à la peine sur la scène européenne où les défenses semblent moins friables qu’en Belgique, Genk tarde surtout à retrouver la dynamique qui l’avait fait passer si près du titre quelques mois plus tôt. Le nom d’Onuachu anime le mercato et il est notamment cité à l’Atlético Madrid. Buteur à 12 reprises avant son sacre doré de meilleur joueur du championnat, le Nigérian, frappé par quelques légères blessures, est moins saignant par la suite. Il ne trouve le chemin des filets que sept fois dont un triplé contre Eupen. La suite on la connaît. Un été agité, un début de championnat anodin jusqu’à cette 10e journée qui change tout. Le voici désormais dans la lumière alors que revenant Ally Samatta peine à exister dans son ombre bien imposante.

Depuis son arrivée en Belgique, Paul Onuachu a donc frappé à 69 reprises en 97 sorties sous le maillot bleu. Des chiffres qui en font l’un des joueurs les plus redoutables dans les rectangles depuis l’enregistrement de certaines données lors de la saison 1986-87. Ainsi, en 7049 minutes de jeu, il a donc marqué un but toutes les 102 minutes. Avant ce vendredi, il en était à un toutes 107 minutes. Il a ainsi pu déloger Robert Spehar de la deuxième place de ce classement particulier. Le Croate passé par le FC Bruges et le Standard avait trouvé le chemin des filets à 44 reprises en 60 rencontres dans le championnat belge, soit une rose plantée toutes les 106 minutes (4652 minutes).

C’est un autre renard venu de l’ancienne Yougoslavie qui reste (pour combien de temps encore ?) l’attaquant le plus efficace par minute jouée dans l’histoire du championnat national. Passé par Mouscron et Anderlecht, Nenad Jestrovic trompait les gardiens adverses une fois toutes les 100 minutes. Jestrogoal a planté ses 75 pions en 7475 minutes. Une moyenne largement à la portée d’un Onuachu qui deviendra peut-être King Paul dans pas longtemps.

Ci-dessous voici le classement des buteurs les plus efficaces du championnat belge depuis la saison 1986-87. Attention, certains chiffres vont vous surprendre. Onuachu y est d’ailleurs le seul joueur encore en activité.