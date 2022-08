Foot national Nicolas Raskin, un nouveau joueur de Pro League aux Glasgow Rangers ?

GENK, BELGIUM - JULY 31: Nicolas Raskin of Standard de Liege during the Pro League match between KRC Genk and Standard de Liege at Cegeka Arena on July 31, 2022 in Genk, Belgium (Photo by Joris Verwijst/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images)