Mike Trésor et Wouter Vrancken, joueur et coach du mois d’octobre

Avec son impressionnant 18/18 en octobre, le Racing truste les trophées en même temps qu’il occupe la place de leader.

Difficile de passer sous silence les performances des Genkies sur la scène nationale. Au point d’avoir longtemps envisagé la présence de Daniel Muñoz, défenseur ultra-décisif, aux côtés de Paul Onuachu et de Mike Trésor parmi les cinq nommés. Si le Colombien a finalement manqué le cut d’un mois très relevé, et que le Nigérian échoue malgré ses huit buts en six matches sur la troisième marche du podium derrière Arnaud Bodart, le roi de la passe décisive est aussi celui qui a recueilli vos suffrages. Sept assists en six rencontres, un impact considérable sur le jeu le plus spectaculaire du pays, le sacre de Trésor est incontestable.

Chez les coaches aussi, la lutte était relevée. Miron Muslic a redressé le Cercle de façon spectaculaire en succédant à Dominik Thalhammer, alors que Karel Geraerts et l’Union ont lâché très peu de plumes (un partage contre Bruges) en octobre malgré un calendrier continental surchargé. Malgré tout, le sans-faute réalisé par Genk permet à Wouter Vrancken de fêter son deuxième sacre mensuel de la saison.

LE PALMARÈS DE LA SAISON

JOUEUR DU MOIS

Juillet-août 2022 : Ferran Jutgla

Septembre 2022 : Toby Alderweireld

Octobre 2022 : Mike Trésor

COACH DU MOIS

Juillet-août 2022 : Wouter Vrancken

Septembre 2022 : Ronny Deila

Octobre 2022 : Wouter Vrancken