Mehdi Bayat après l’arrêt de Charleroi-Malines alors que les Zèbres menaient au score: « Ces supporters prennent tout le monde en otage »

La rencontre de la 17e journée de Jupiler Pro League entre Charleroi et Malines a été définitivement arrêtée après 67 minutes de jeu par des jets de fumigènes de supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0 samedi. Charleroi devrait logiquement perdre cette rencontre sur le tapis vert et le CEO de la Pro League a déjà annoncé que le club devrait payer une amende de 50.000 euros. Mehdi Bayat, l’administrateur-délégué du club zébré s’est aussi exprimé au terme de la soirée et ses mots étaient durs.

C’est encore un bien triste spectacle qu’a offert le football belge ce samedi soir avec l’arrêt de la rencontre de la 17e journée de championnat entre Charleroi et le FC Malines. Des actions des fans locaux étaient attendus mais on n’imaginait pas qu’elles allaient mettre un terme à la partie alors que les joueurs locaux menaient pourtant 1-0. Retour sur les événements et les réactions.

Les supporters carolos ont commencé par perturber le début de rencontre en lançant des balles de tennis et des fumigènes sur le terrain pour protester contre les derniers résultats de leur équipe. Après 14 minutes de jeu, la rencontre a cette fois été interrompue pendant 10 minutes pour des nouveaux jets de fumigènes des supporters carolos.

(Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Les supporters du Sporting ont récidivé après 67 minutes en relançant des fumigènes, forçant l’arbitre Jasper Vergoote à mettre un terme définitif à la rencontre, qui devrait déboucher sur une défaite par forfait des Zèbres. Après la première interruption de la rencontre, les Carolos ont pourtant dominé la rencontre, se créant plusieurs occasions franches en première période via Ali Gholizadeh (21e) et Jackson Tchatchoua (43e). Les Zèbres ont ensuite pris l’avance en début de seconde période via Nadhir Benbouali (52e). Un but qui n’a pas été célébré par le kop carolo. Les joueurs de Frank Defays, qui a assuré l’interim pour la dernière fois samedi soir, ont poursuivi leur domination mais leurs supporters en ont décidé autrement en provoquant l’arrêt définitif de la rencontre en lançant de nouveau des fumigènes sur la pelouse. Des incidents qui rappellent ceux du Clasico entre le Standard et Anderlecht le 23 octobre dernier, définitivement arrêté après 63 minutes par des jets de fumigènes de supporters anderlechtois.

Mehdi Bayat ne mâche pas ses mots après l’arrêt du match

Mehdi Bayat est l’objet depuis un bon moment de la rancoeur des supporters carolos. Ciblé par certains chants, il n’était pas vraiment surpris des actions organisées ce soir. « On vient de vivre une situation que je vous ai expliquée avant le match. J’ai prévenu en interview d’avant match qu’une partie des supporters préméditaient une action. On était en train de gagner et de bien joué, c’est tout un club qui se battait contre une situation difficile… Ce qu’a fait cette partie de supporters ce soir, je n’ai pas les mots pour le décrire. Ils n’ont pas supporté l’équipe, ce n’est pas ça Charleroi. On était en train de se battre et on va perdre 5-0, alors qu’on menait au score », a-t-il commencé, furieux, au micro du journaliste d’Eleven Sports.

(Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

« Ils ont prévenu avant le match qu’ils allaient le faire. Je ne sais pas quoi dire et les dirigeants de Malines non plus. Ils m’ont dit ce soir qu’ils regrettaient de ne pas avoir vendu de joueurs en plus car ils avaient une perte de 6 millions d’euros. Et moi on me reproche de ne pas être en faillite parce que je gère le club, et on s’énerve parce qu’on n’est pas 3e ou 4e ? Évidemment que ça me touche au plus profond de moi. Tout le monde s’est battu et était motivé. C’était un scénario idéal pour répondre parfaitement aux critiques et les joueurs et le staff étaient à fond dedans. Defays voulait terminer sur une bonne note. Pourquoi on les prive de ça ? », a-t-il poursuivi.

🗣️ | Mehdi Bayat est furieux suite à l'arrêt de #CHAKVM. 😤 pic.twitter.com/ifZTzxVKbg — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« On doit prendre conscience en Belgique de la dérive qui est en train de se passer. On donne le pouvoir aux mauvaises personnes et il va y avoir d’autres dérives. On a déjà vu des matches interrompus quand une équipe perdait, et maintenant ça va être quand une équipe gagne. Depuis le départ ces supporters voulaient que l’on perde et ils sont parvenus à nous arrêter alors que menions. On donne le pouvoir aux supporters et il y a de vraies questions à se poser. Je vais demander une réunion avec la ville car c’est un vrai problème de société, on ne sait rien faire face à ses supporters. Ils prennent tout le monde en otage. On va devoir prendre des mesures, ils n’ont pas le droit de prendre tout un stade en otage », a-t-il conclu.

Selon la Dernière/Heure qui avait dépêché un journaliste au match, l’administrateur-délégué de Charleroi aurait même dit que les supporters avaient « pissé sur le blason (sic) ». Plus que jamais, la fracture est profonde et ce n’est pas le retour annoncé de Felice Mazzu dans la soirée qui aura calmé les esprits.

Une amende de 50.000 euros annoncée par la Pro League

Charleroi va recevoir une amende de 50.000 euros après l’arrêt définitif du match face à Malines samedi soir en championnat, a confirmé Lorin Parys, le CEO de la Pro League samedi soir sur Twitter.

Samedi j’ai consulté toutes les fédérations de supporters qui désapprouvent unanimement ce comportement. Nous agirons de manière cohérente.



Le club peut s'attendre à une sanction de la Pro League de 50K et une sanction disciplinaire @rbfa. https://t.co/yInC0t57PR — lorinparys (@lorinparys123) November 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

« Une journée sportive spectaculaire avec un anticlimax à Charleroi », a écrit Parys sur Twitter. « J’ai eu aujourd’hui (samedi, ndlr) une réunion avec les fédérations des supporters qui désapprouvent ce comportement à l’unisson. Nous allons agir en conséquence. Le club peut s’attendre à une amende de 50.000 euros de la Pro League et des sanctions disciplinaires de l’URBSFA (l’Union belge de football, ndlr). »

La rencontre entre Charleroi et Malines a été définitivement arrêtée après 67 minutes de jeu samedi par des jets de fumigènes de supporters carolos alors que les Zèbres menaient 1-0. Le club carolo devrait logiquement perdre par forfait.