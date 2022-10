L’Union arrache un point contre le Club de Bruges

En infériorité numérique pendant 75 minutes et menée 0-2, l’Union Saint-Gilloise est parvenue à arracher un partage 2-2 contre le Club de Bruges samedi pour la 14e journée de Jupiler Pro League.

La première des trois affiches de cette 14e journée, avec Antwerp-Genk et Standard-Anderlecht dimanche, a démarré sur les chapeaux de roues. Après seulement 30 secondes de jeu, Andreas Skov Olsen n’a laissé aucune chance à Anthony Moris avec une frappe puissante dans le plafond (1re, 0-1).

Grâce à ce but rapide, les Brugeois ont mis l’Union en difficulté et Simon Adingra a été exclu pour une faute en tant que dernier homme dans le rectangle sur Tajon Buchanan après l’intervention du VAR. Depuis le point de penalty, Hans Vanaken n’a pas tremblé pour doubler la mise (16e, 0-2). Malgré l’infériorité numérique, Karel Geraerts a réalisé un changement offensif avec Loïc Lapoussin à la place de Ross Sykes. Les Unionistes ont ensuite retrouvé de l’allant et ont réduit l’écart grâce à Christian Burgess, à la réception d’un corner de Senne Lynen (32e, 1-2).

Récompensé à dix minutes du terme

Après la pause, l’intensité et le rythme de la rencontre sont restés très élevés mais les occasions se sont faites plus rares. À dix contre onze, les Unionistes ont continué à se porter vers l’avant mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Les Saint-Gillois ont finalement été récompensés à dix minutes du terme. Sur un contre rondement mené, le centre de Lapoussin a trouvé Bart Nieuwkoop au second poteau et la tête croisée du Néerlandais a trompé Simon Mignolet (80e, 2-2). Avec ce partage, le Club de Bruges reste 3e au classement avec 29 points, soit le même total que l’Union qui occupe la 4e place.