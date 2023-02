L’Union 60 et une série qui fait date dans l’histoire du football belge

Dans le livre « Allez l’Union ! », vous saurez tout sur la remarquable renaissance du club bruxellois. 232 pages et 80 histoires, racontées en 4 langues (néerlandais, français, anglais et bruxellois). Voici l’une des histoires que vous pourrez retrouver: la fameuse Union 60 et une série vertigineuse de matches sans défaite.

En 1933, 1934 et 1935, l’Union Saint_Gilloise est devenue championne trois années de suite. Au cours de cette période, le club a disputé soixante matches de championnat sans connaître la défaite. L’équipe est alors surnommée « Union 60 ». Chaque saison encore, l’équipe qui a disputé le plus grand nombre de matches sans subir de revers dans les divisions nationales se voit attribuer le trophée Pappaert, du nom du légendaire capitaine de l’Union, Jules Pappaert. C’est lui qui, en 1932, après une défaite humiliante sur le terrain de Beerschot (4-0), a promis au président Joseph Marien (qui a lui donné son nom à l’actuel satde) que son équipe ne perdrait plus jusqu’à la fin de la saison

Cette improbable série commence pourtant par un partage 2-2 contre le tenant du titre, le Liersche (selon l’orthographe de l’époque) en 1933 et se termine avec une victoire 7-0 contre le RCS Brugeois en 1935. Les résultats de ces 60 rencontres devenues légendaires sont affichées dans les catacombes du stade Joseph Marien.

Une volonté de fer

« Pendant cette période d’invincibilité, cette équipe a presque toujours joué avec les mêmes onze joueurs« , explique Kurt Deswert, historien et connaisseur du football bruxellois. La supériorité technique n’explique pas pourquoi les Apaches sont parvenus à réaliser cette série. « On a parfois dit de l’équipe de l’Union 60 que seul le meneur de jeu Van Caelenberghe savait vraiment jouer au football. Ils s’appuyaient surtout sur une volonté de fer, un énorme esprit d’équipe, des automatismes et, surtout, une condition physique fantastique », explique notre interlocuteur. « Après tout, l’Union s’entraînait trois fois par semaine à l’époque, un luxe que la plupart des autres formations ne peuvaient pas se permettre. »

Le défenseur Félix Welkenhuysen, qui est né et a grandi à Saint-Gilles, est l’un des joueurs de légende de l’Union 60. C’est aussi le moteur de la force physique de l’équipe. « L’Union 60 était réputée pour ses derniers quarts d’heure de match. C’est très souvent à ce moment-là qu’ils réussissaient et transformaient un retard au tableau marquoir en victoire. Lors du 57e match de la série, Welkenhuysen dispute son 96e duel consécutif pour l’équipe première de l’Union. C’était un record à l’époque. »

Après sa carrière de footballeur, le défenseur est devenu le tenancier de la « Brasserie Union », qui est située en face du stade. C’est un Unioniste de cœur et d’âme. Dans l’établissement, on peut parler de tout. Mais celui qui osera dire un mot négatif sur l’Union aura des ennuis avec le patron. Félix Welkenhuysen est décédé d’une crise cardiaque en 1980, alors que son club disputait une rencontre au Parc Duden face à l’Eendracht Alost.

Le fait que l’Union 60 soit devenu un nom familier pour les suiveurs du club a été démontré lorsque le vice-champion de Belgique a présenté sa nouvelle collection de maillot pour cette saison. L’Union a lancé sa propre marque et celle-ci s’est tout simplement appelée Union 60. Une référence claire à ce glorieux épisode de l’histoire bien sûr. Mais il semble peu probable que les joueurs qui porteront aujourd’hui ce maillot puissent à nouveau réaliser pareille série. Même si les résultats actuels des Bruxellois sont déjà exceptionnels.

Soixante matches sans défaite. ⁰Un maillot pour se remémorer notre histoire en jaune et bleu. 💛💙



Het nieuwe thuisshirt is beschikbaar vanaf 19 juli, online en in onze fanshop. https://t.co/zYk0uQw43n pic.twitter.com/I0VCqY6ClE — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 9, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mais est-ce que cette série est vraiment unique dans l’histoire du football ? « Si nous faisons abstraction des 104 rencontres sans défaite du Steaua Bucarest de l’ère du dictateur Ceaucescu et des championnats de Gibraltar, de Moldavie et d’Estonie, on ne trouve que le Celtic Glasgow comme équipe qui est restée invaincue plus longtemps que les Unionistes », affirme l’historien Kurt Deswert.

Une longue descente avant la renaissance

C’est le grand rival bruxellois de l’époque, popularisé par la pièce de théâtre « Bossemans et Coppenolle », le Daring Club de Bruxelles (qui deviendra plus tard le RWDM), qui viendra à bout des Unionistes en février 1935. Le Daring l’emporte 2-0 ce jour-là, mais les lauriers nationaux reviendront une nouvelle fois à l’Union. Les 11e de l’histoire du club, les derniers surtout.

La même année, le club bruxellois est le premier en Belgique à installer l’éclairage électrique dans son enceinte. Mais ce sera son dernier exploit sur le plan de l’innovation technologique. Le monde du football se professionnalise de plus en plus, mais l’Union, elle, stagne. Les résultats deviennent de plus en plus négatifs au fil des années.

« Un succès qui dure a trop souvent un effet aveuglant. Il a tendance à favoriser le conservatisme et à engourdir les gens », analyse Deswert. L’Union réalise bien de temps à autre l’une ou l’autre bonne performance, mais chute un beau jour en… quatrième division.

C’est tout d’abord le Daring qui s’installera sur le trône belge avant qu’Anderlecht ne commence son long règne sur le football dans le plat pays. « Parce que nous avons regardé vers l’avenir, alors que l’Union regardait dans le rétroviseur et son glorieux passé », estimait l’ancien manager d’Anderlecht Michel Verschueren. « Anderlecht continue à innover, tandis que la direction vieillissante de l’Union (tout comme son public) se réunit encore chaque semaine dans le café de l’ancienne gloire Félix Welkenhuysen pour jouer aux cartes et décider entre eux de la composition d’équipe du dimanche. En général, ce sont les mêmes. Après tout, c’est ainsi que l’Union 60 avait réalisé sa formidable série dans les années 30 », rappelle Deswert.

L’Union sera passé à côté d’une grosse occasion de dépoussiérer sa politique avec Constant Vanden Stock dans les années 60. Ce dernier, avant de s’enrichir dans le secteur brassicole, avait défendu les couleurs jaune et bleu entre 1938 et 1943. Après un passage décevant au FC Bruges comme directeur technique, Vanden Stock veut investir. L’Union hésite, au contraire d’Anderlecht. La suite de l’histoire on la connaît. Pendant que les Mauves dominaient la Belgique et l’Europe (surtout dans les années 70 et au début des années 80), l’Union était embourbé dans les divisions inférieures. Qui sait quelle tournure aurait pris l’histoire du football belge si Monsieur Constant avait repris le matricule 10.

« Allez l’Union ! Tout sur la fierté du football bruxellois », Bart Aerts, 232 pages, 39,99 euros, éditions Lannoo.