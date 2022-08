Les séries de l’Union et de l’Antwerp, des Tresor et Jutgla précieux pour Genk et Bruges et des défenseurs décisifs: voici quelques chiffres à retenir de la 6e journée de Pro League

La Pro League cuvée 2022-23 a vécu son sixième week-end. Mais que faut-il retenir des matches disputés sur les pelouses du Royaume ? Au programme, les séries de l’Union et de l’Antwerp, des derniers quarts d’heure dramatiques à Westerlo, Trésor et Jutgla précieux pour Genk et le FC Bruges, des défenseurs toujours à l’assist et des espoirs qui brillent en Challenger Pro League.

Une série de 5 victoires historique pour l’Union

Le chiffre 5 a marqué ce week-end. Cinq, c’est tout d’abord le nombre de victoires, en autant de rencontres depuis leur retour en D1, remportées par l’Union Saint-Gilloise dans le derby contre Anderlecht. Pour la première fois en deux déplacements au Parc Duden, les Mauves ont pourtant réussi à faire trembler les filets d’Anthony Moris, mais cela n’a pas suffi pour éviter un nouveau revers.

C’est d’ailleurs un résultat d’autant plus marquant que jamais dans l’histoire des confrontations entre les deux formations de la capitale, un des deux clubs n’avait remporté 5 derbies consécutifs.

Victor Boniface a marqué son premier but pour l’Union et déposé sa carte de visite. Il devrait faire oublier Deniz Undav au Parc Duden.

Entre 1949 et 1952, les Apaches avaient déjà réussi une série de 4 victoires consécutives contre leurs voisins, série égalée par les Mauve et blanc entre 1971 et 1972. Elle précédait un dernier duel en D1 (avant les retrouvailles de 2021), sanctionné par une victoire unioniste.

Au total des duels en championnat, les Mauves restent cependant devant mais leur avance fond comme neige au soleil: 21 victoires contre 17 défaites. Par 11 fois, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité.

Anderlecht redonne le sourire à Vanzeir

Il n’y a pas que l’Union Saint-Gilloise en général qui se montre inspirée contre le voisin anderlechtois. C’est aussi le cas de son attaquant Dante Vanzeir, auteur de la deuxième réalisation des siens. Cette dernière sauve d’ailleurs la rencontre globalement décevante du numéro 13 unioniste, en panne d’inspiration globale depuis son coup de sang et de tête contre Charleroi la saison dernière.

S’il avait marqué sur pénalty contre les Glasgow Rangers lors de la victoire des vice-champions de Belgique à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, Vanzeir n’avait pas encore trouvé la faille lors de ce championnat.

Son dernier but remontait à neuf matches et le premier derby bruxellois dans les Playoffs 1, le 24 avril. Il n’avait en revanche pas marqué lors du second disputé au Lotto Park, pas plus que lors des deux rencontres disputées en phase classique.

Gand, l’eldorado du Great Old

L’Antwerp s’est remis dans le droit chemin après son élimination européenne des oeuvres d’Istanbul Basaksehir. Les hommes de Mark van Bommel se sont imposés dans le match au sommet contre La Gantoise, et Vincent Janssen, la recrue à 5 millions d’euros du Great Old, a enfin débloqué son compteur.

Le chiffre 5 reste encore à l’honneur puisque grâce à ce cinquième succès en autant de matches joués en championnat, l’Antwerp conserve la tête du classement.

A La Gantoise, Vincent Janssen a marqué son premier but pour l’Antwerp.

Et que ce soit à Gentbrugge, l’ancienne antre des Buffalos ou à la Ghelamco Arena, les Anversois se sentent comme chez eux. Lors de leurs dix derniers déplacements en Flandre-Orientale, le matricule 1 l’a emporté à cinq reprises et a partagé le même nombre de fois. Il faut donc remonter pratiquement 22 ans en arrière pour trouver trace du dernier succès des Gantois sur leurs terres. C’était le 1er octobre 2000. Les Buffalos s’étaient alors imposés 4-2, grâce notamment à un doublé d’Alekos Kaklamanos et un but de Gunther Schepens. Le responsable de l’académie des jeunes de La Gantoise n’a manifestement pas confié ses recettes du succès pour vaincre le club anversois.

A noter que les hommes d’Hein Vanhaezebrouck restent pour leur part sur une série de trois revers consécutifs si l’on prend en compte les deux subis contre l’Omonoia Nicosie en Europa League.

Des derniers quarts d’heure fatals à Westerlo

La magie du Kuipje n’a pas fonctionné ce dimanche soir. Westerlo s’est incliné sur ses terres pour la première fois de la saison contre Eupen. Une défaite qui fait redescendre les Campinois à la 12e place alors que les Pandas refilent leur lanterne rouge à Seraing, mais surtout, sortent de la zone rouge en s’emparant de la 14e place.

Encore une fois, le dernier quart d’heure fut fatal à Westerlo et c’est un des points sur lesquels Jonas De Roeck devra trouver des solutions dans les prochaines semaines. Les pensionnaires du Kuipje sont aussi la pire arrière-garde du Royaume, tout comme leur adversaire de ce dimanche, Seraing et le Standard, mais ils ont encaissé six de leurs 12 buts entre la 75e minute et le coup de sifflet final.

Sinan Bolat a concédé 50% de ses buts dans le dernier quart d’heure.

Si lors de la première journée, Sinan Bolat n’avait pas encaissé, il a dû aller repêcher le ballon au fond de ses filets à la 77e sur le deuxième but d’OHL, lors de la deuxième journée et contre le Standard, à la 90e, malgré la victoire 4-2 (4e journée). A Malines (5e journée), ce scénario avait été particulièrement marquant puisque Westerlo menait 2-4 à la 75e et s’est finalement incliné 5-4. En revanche, contre La Gantoise, le score final était acquis dès la fin de la première mi-temps (3e journée).

Ferran Jutgla et Mike Tresor, les messieurs 42% et 54% de Genk et du FC Bruges

Après une première saison décevante, Mike Tresor répond enfin totalement aux attentes. Le milieu offensif belge acheté pour 3 millions d’euros à NEC Nimègue réalise un début de saison totalement réussi. Il a de nouveau été prépondérant lors de la victoire des Limbourgeois à Seraing en trouvant le chemin des filets à deux reprises et en donnant 1 assist. La qualité de son passing et son rôle dans la récupération du ballon en font vraiment la plaque tournante de ce Genk version Wouter Vrancken qui continue de tourner à plus de trois buts de moyenne (et a obtenu sa première clean-sheet de la saison sur la pelouse du Pairay).

😏 Mike Trésor porte Genk et l'emmène vers la victoire #SERGNK



⚽️ 2 buts

🎯 1 passe décisive

🥅 4 tirs

👟 25 passes réussies

🔑 2 passes clé

🦶 55 touches de balle

✈️ 100% des duels aériens gagnés (1/1)

🙌 7 récupérations

📝 Note WhoScored : 9.00/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/w89kF7hceA — Ma Pro League (@MaProLeague) August 27, 2022

Tresor occupe la tête du classement des buteurs en compagnie de l’un des meilleurs renforts du mercato estival en Pro League: Ferran Jutgla. Le Genkois a aussi déjà donné trois passes décisives et est donc impliqué dans 42% des 19 buts marqués par ses couleurs. Un véritable trésor.

Notons donc que Ferran Jutgla est encore plus vital pour la production offensive du Club Brugeois, même si ses statistiques globales sont légèrement inférieures à celles de Mike Tresor avec un assist de moins. Impliqué dans sept des treize buts Blauw en Zwart depuis le début de saison, l’ancien Barcelonais a donc un pied dans 53,8% des réalisations des siens. Après Andreas Skov Olsen, les champions de Belgique tiennent donc un deuxième joueur pratiquement décisif lors de chacune de ses apparitions.

😏 Déjà 2 de plus pour Jutgoal… Et ce n'est pas fini #CHACLU



📅 5 matches

⚽️ 5 buts

🎯 2 passes décisives pic.twitter.com/g8u124LviJ — Ma Pro League (@MaProLeague) August 26, 2022

Les défenseurs continuent de squatter le haut du classement des passes décisives

Même si son apport offensif a semblé moins important que d’habitude, Bart Nieuwkoop a pourtant délivré deux passes décisives lors du derby bruxellois contre Anderlecht. L’ancien de Feyenoord confirme la tendance d’un début de saison où les défenseurs apportent un vrai plus sur le plan offensif.

Le classement des assists est d’ailleurs toujours dominé par deux arrières. Louis Patris a pris seul la tête après avoir permis à la dernière recrue d’OHL, Mario Gonzalez, de débloquer son compteur contre Ostende pour sa première apparition en championnat.

Derrière le jeune joueur louvaniste, on retrouve Daniel Munoz, le latéral droit de Genk, auteur de quatre passes décisives mais qui ne s’est pas illustré contre Seraing. Le meilleur défenseur-buteur reste le Standarman Noé Dussenne avec deux réalisations.

Zulte Waregem voyage mal, sauf à Bruges

Malgré l’arrivée d’Mbaye Leye sur le banc et un léger mieux au niveau des prestations, Zulte Waregem squatte encore les bas-fonds du classement cette saison. L’Essevee a cependant stoppé l’hémoragie en revenant de son déplacement au Cercle Bruges avec un partage (1-1). La Venise du Nord semble d’ailleurs plaire à Zulte Waregem puisqu’il avait aussi partagé l’enjeu avec le FC Bruges (1-1). Entre ces deux déplacements au Jan Breydel stadion, les ouailles d’Mbaye Leye ont pris l’eau dans leur stade arc-en-ciel contre Genk (1-4) et Charleroi (1-3).

Zulte Waregem s’en sort plutôt bien au Jan Breydel stadion

Les résultats positifs obtenus à Bruges ne veulent pas dire pour autant que l’Essevee se sent nécessairement comme un poisson dans l’eau hors de ses bases. Il n’a pas encore gagné en déplacement en 2022, affichant un bilan de 7 défaites et 3 matches nuls.

Du côté du Cercle, on retiendra aussi le premier but d’Ayase Ueda. L’un des nouveaux arrivants du pays du Soleil Levant en Pro League débloque enfin son compteur, lui qui restait sur une saison à 10 roses plantées en 18 rencontres de J-League sous les couleurs de Kashima Antlers. Mais c’est toute sa prestation d’ensemble qui a démontré ce qu’il pourrait apporter aux hommes de Dominik Thalhammer.

🤩 Ueda a inscrit son premier but pour le Cercle #CERZWA



⚽️ 1 but

🥅 6 tirs (3 cadrés)

👟 67% passes réussies (8/12)

🔑 1 passe clé

🦶 31 touches de balle

🎨 1 dribble réussi

🦵 3 tacles réussis

🤕 2 fautes subies

🙌 2 récupérations

📝 Note WhoScored : 8.39/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/sUO35X0mtZ — Ma Pro League (@MaProLeague) August 27, 2022

Les U21 à la fête en Challenger Pro League

Après l’épisode du Club NXT qui avait pris part au championnat de D1B voici deux saions en raison des problèmes de licence de Virton, d’autres équipes espoirs des clubs de D1A ont été intégrées à des divisions inférieures.

Elles sont quatre en Challenger Pro League, la nouvelle appellation de la D1B et l’on se demandait à quelle sauce elles allaient être mangées. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les jeunes gardes jouent de vilains tours aux autres formations plus expérimentées.

Après trois journées, les U23 d’Anderlecht, de Genk, du Standard et du FC Bruges comptent déjà tous une victoire. Les jeunes Mauves et Rouches, troisièmes du championnat, sont même encore invaincus puisqu’ils ont aussi partagé à deux reprises. Bruges n’a été battu qu’à une reprise et Genk, la meilleure équipe du championnat U21 la saison dernière, compte deux défaites.