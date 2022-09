Les news de D1A: un excédentaire d’Anderlecht chez Piqué, l’Antwerp prête un de ses grands espoirs et des transferts à Eupen, Ostende et La Gantoise

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues d’Anderlecht, de l’Antwerp, d’Eupen, d’Ostende et de La Gantoise.

Le flop Bundu file à Andorre

On l’avait presque oublié mais Mustapha Bundu se trouvait toujours dans le noyau d’Anderlecht. Transféré en août 2020 pour près de 3 millions d’euros d’Aarhus, club du championnat danois, le Sierra-Léonais n’est jamais devenu l’attraction offensive mauve qu’espérait Peter Verbeke. Ce dernier a été contraint de prêter à deux reprises celui qui n’a joué que onze matches sous le maillot bruxellois et n’a ni marqué ni adressé de passe décisive.

Il a d’abord été prêté au FC Copenhague, dans son ancien championnat, où il n’a facturé qu’un but et deux assists en quatorze apparitions. La saison dernière, c’est dans le club qui l’avait révélé que Bundu a tenté de retrouver le niveau qui avait convaincu Verbeke de le transférer à Bruxelles. Sans plus de réussite, puisqu’il n’a trouvé que 3 fois le chemin des filets pour deux passes décisives en 23 rencontres jouées. On n’était forcément bien loin de la saison à 8 buts et 10 assists qui lui avait valu d’enfiler la vareuse mauve et blanche.

Une solution, de nouveau provisoire, a cependant été trouvée ce jeudi soir pour l’attaquant sierra-léonais. Il va être loué au FC Andorre, qui vient d’être promu en D2 espagnole. Un club dont le propriétaire est un certain Gérard Piqué, le défenseur du FC Barcelone. On doute cependant que l’ancien compagnon de la chanteuse Shakira ne se démène pour recommander Bundu aux Blaugrana. Même si celui-ci sera libre de contrat en juin 2023.

Pierre Dwomoh loué à Braga

Pierre Dwomoh était l’une des rares satisfactions de la saison écoulée à l’Antwerp. Brian Priske avait donné sa chance à jeune milieu défensif talentueux que le Great Old avait arraché à Genk l’été passé pour une somme de 2 millions d’euros. Lors de la première partie de saison, il avait pris part à 5 matches et avait donné une passe décisive contre Eupen juste avant la trêve hivernale. Il avait aussi effectué quatre apparitions pendant la campagne d’Europa League des Anversois.

Pendant la deuxième partie de la saison, Dwomoh a disparu de la circulation avant de faire son retour lors des quatre derniers matches des Playoffs. Depuis lors, Priske a pris la porte et Mark van Bommel s’est installé sur le banc du Bosuil.

Et manifestement, le profil du Belge d’origine ghanéenne ne semble pas plaire au Néerlandais. Jugé trop hautain, Dwomoh a même été renvoyé dans le noyau B. L’Antwerp ne voulait cependant pas le vendre cet été et risquer de perdre tout l’investissement de l’été dernier.

Hier, des clubs portugais étaient venus aux nouvelles, ainsi qu’un club tchèque. Dans ce dernier, le Sparta Prague, Dwomoh aurait pu retrouver son ancien T1 Brian Priske. Mais il a préféré un autre défi et file donc au Sporting Braga pour les douze prochains mois.

Le jeune milieu défensif pourra prouver sa valeur au sein de l’éternel quatrième du championnat lusitanien. Et il retrouvera le plat pays prochainement puisque sa nouvelle formation sera opposée à l’Union Saint-Gilloise dans le cadre des groupes de l’Europa League. Un petit déplacement à Forest qui nécessitera pas de détour par Anvers.

Dwomoh n’est pas le seul qui a vu son horizon se boucher au Great Old avec l’arrivée de van Bommel. Ce fut aussi le cas d’Abdoulaye Seck, qui restait sur quatre saisons , 94 matches et une Coupe de Belgique remportée avec le matricule 1.

Relégué dans le noyau B, il était prié de se trouver un nouvel employeur et celui-ci sera israélien : le Maccabi Haifa. Le défenseur de 30 ans a paraphé un contrat de deux ans avec sa nouvelle formation.

Il pourrait d’ailleurs former l’axe central défensif avec une vieille connaissance de l’Antwerp. Dylan Batubinsika a été prêté ce jeudi par le club portugais de Famalicao. Un club que le joueur formé au PSG avait rejoint voici douze mois à la fin de son expérience dans la cité portuaire belge. Batubinsika a porté le maillot de l’Antwerp entre 2017 et 2021.

WELCOME SECK 🟢⚽️🔥



בלם נבחרת סנגל, עבדולאיי סק חתם לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת, לאחר שהמועדון סיכם עם מועדונו הבלגי, אנטוורפן על העברתו לכרמל. "מאוד מתרגש להגיע לחיפה ולאווירה המטורפת באצטדיון".



הידיעה המלאה כאן >>> https://t.co/y9NRbPqlnH 📱#יאללהמכבי pic.twitter.com/gC8ey69lV8 — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) September 1, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Un nouveau gardien à Eupen

Eupen a annoncé ce judi l’acquisition définitive de Garissone Innocent. Ce gardien de 22 ans débarque en provenance du PSG. Un club où il n’a évidemment jamais joué puisqu’il a été prêté à Caen et à Vannes ces dernières saisons.

Le gardien de but français Garissone Innocent rejoint le club belge d’Eupen, dans le cadre d’un transfert définitif. ✍️



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Garissone pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Innocent devra concurrence Lennart Moser et Abdul Nurudeen entre les perches de Pandas qui ont déjà vu leurs filets trembler à 12 reprises en six matches et occupent la peu envieuse place de plus mauvaise défense de Pro League (avec le Standard, Seraing et Westerlo). Reste à voir quand Innocent plaidera coupable.

Thomas Robinet, un prêt qui coule de source

Contrairement à Garrisone Innocent, Thomas Robinet n’a jamais joué à Vannes. Formé à Sochaux, il rejoint Villefranche en 2019 puis le stade Lavallois l’année suivante. L’été dernier, c’est à Châteauroux qu’il s’engage et signe la saison la plus productive de sa carrière.

Il plante 18 goals en 33 apparitions en National, l’équivalent de la D3 en France. Hier, Ostende annonçait son transfert avec un prêt dans la foulée à Nancy. On sait que ces deux clubs sont liés par leurs actionnaires et ce n’est pas la première fois que des joueurs achetés par l’un sont prêtés chez l’autre. Il faudra donc encore attendre un an, le temps que Robinet fasse couler les buts à flots en National chez les Lorrains, avant d’ouvrir les vannes à jeux de mots s’il rejoint al côte belge en juin 2023.

Aanvaller @ThomasRobinet18

tekent voor 4 seiz bij KVO en wordt 1 jaar uitgeleend @asnlofficiel@GGanaye : KVO-fans zullen zich misschien vragen stellen maar als we dergelijke deals sluiten, is dit omdat we ervan overtuigd zijn dat alle partijen er wel bij varen." pic.twitter.com/zOaxYr05sH — KV Oostende (@kvoostende) September 1, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Les ambitions de Paul Nardi

Après avoir perdu Sinan Bolat, parti pour Westerlo, et avoir prolongé Davy Roef jusqu’en 2025 voici quelques semaines, La Gantoise a engagé un nouveau gardien ce jeudi. Et ce dernier n’est pas inconnu de la Pro League puisqu’il s’agit de Paul Nardi. Un gardien qui était titulaire à Lorient, en Ligue 1, avant de perdre sa place cette saison. « Je suis soudainement devenu numéro deux et me voilà dans un grand club belge. J’ai commencé à m’entraîner cet après-midi et je veux travailler dur pour obtenir une place dans le onze de départ. Je m’attends à une concurrence saine », a déclaré le gardien de 28 ans en faisant référence à son nouveau collègue Davy Roef. « Nous allons sans aucun doute bien travailler ensemble et j’espère que nous pourrons atteindre les objectifs du club. »

Paul Nardi dans son nouveau maillot gantois. (Photo by DAVID PINTENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Formé à Nancy, Nardi a aussi porté le maillot de Monaco et a été prêté au Cercle Bruges, le club filiale, en janvier 2017. Il est resté six mois au sein du deuxième club de Venise du Nord. « Je connais déjà bien le championnat, bien sûr, et j’ai effectivement passé un bon moment en Belgique au Cercle de Bruges », a détaillé le portier de 28 ans. « J’ai vraiment apprécié cette période, surtout quand nous avons eu un avant-goût de la D1A avec les beaux stades et la bonne ambiance des supporters. La Jupiler Pro League est un championnat de haut niveau et pour moi absolument l’un des plus beaux d’Europe. Il y a aussi des footballeurs très forts qui jouent ici », a expliqué Nardi.

Un des plus beaux, faut le dire vite quand même…

Read more: https://www.walfoot.be/news/2022-09-02/paul-nardi-vise-une-place-de-titulaire-a-la-gantoise–un-beau-defi-que-je-veux-le-mener-a-bien#ixzz7djMrYqBG