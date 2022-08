Les news de D1A: un Diable rouge dans le viseur de Charleroi, un nouveau Néerlandais à l’Antwerp et une pépite guinéenne à 21 millions d’euros proche d’Anderlecht

Chaque jour, nous reviendrons sur les informations importantes dans les coulisses des clubs de D1A et D1B. Aujourd’hui, voici des nouvelles venues de Charleroi, de l’Antwerpe et d’Anderlecht.

Chadli de retour en Pro League trois ans plus tard ?

Nacer Chadli était déjà revenu une première fois en Jupiler Pro League en 2019. C’était du côté d’Anderlecht, auquel il avait été prêté par l’AS Monaco. Dans une saison de reconstruction marquée par le retour de Vincent Kompany et l’arrivée bling bling mais sans intérêt sportif de Samir Nasri, l’éternel héros de Belgique-Japon avait plutôt brillé lors de ses premières apparitions avant de voir son passage à Saint-Guidon être écourté par les blessures et la crise sanitaire.

Depuis lors, il a rejoint Istanbul Basaksehir, un club qui s’est offert le scalp de l’Antwerp lors des derniers barrages de la Conference League et où évoluent d’autres anciens du championnat belge comme Stefano Okaka ou Lucas Biglia. S’il reste sur un dernier exercice correct en Turquie, le club ne dirait pas non à un départ du Diable auquel il ne reste plus qu’une année de contrat. Une blessure l’avait d’ailleurs privé d’un petit city-trip en Belgique lors des deux duels contre le Great Old.

Chadli doit aussi avoir du temps de jeu s’il veut espérer un retour en équipe nationale. Même si l’ailier reste sur des dernières saisons moyennes et marquées par des problèmes physiques récurrents, Roberto Martinez continue à le tenir en haute estime et à le considérer comme une possibilité pour le Qatar.

Charleroi vient de perdre Anass Zaroury qui a rejoint Kompany à Burnley. Les Zèbres peinent aussi un peu offensivement cette saison et un profil aussi polyvalent que celui de Nacer Chadli serait évidemment une bénédiction.

Getting his first taste of Turf Moor last night 🏟️



Who's looking forward to seeing Anass Zaroury in action? 🙋 pic.twitter.com/7dG6X1PtFe — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 31, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Dans un club qui est dans une continuité depuis l’arrivée d’Edward Still, l’homme aux 66 sélections (et 8 buts) avec l’équipe nationale pourrait devenir le moteur principal des Zèbres et résoudre certains problèmes rencontrés actuellement.

Pour l’heure, Charleroi n’a pas démenti cet intérêt. Les prochaines heures devraient nous dire si l’on verra bientôt un nouveau Diable rouge sur les prés belges.

Un joueur de l’OGC Nice débarque en Pro League

Alors que l’OGC Nice revient à la charge pour le transfert de Francis Amuzu, un joueur du club azuréen fait lui le chemin inverse puisqu’il va installer ses quartiers dans le Royaume de Belgique. Calvin Stengs va rejoindre la colonie néerlandaise de l’Antwerp pendant une saison, puisqu’il a été loué par les Aiglons, sans option d’achat, contrairement à ce qu’affirmait certains médias français dans la journée de mardi.

Le joueur de 23 ans évolue au poste d’ailier droit, mais peut aussi dépanner sur l’autre flanc et en pointe. Un profil offensif polyvalent comme celui que Marc Overmars expliquait rechercher après la blessure de Michael Frey.

Formé à l’AZ Alkmaar, cet international espoir néerlandais est monté au jeu lors de quatre rencontres de Ligue 1 cette saison et lors des barrages de Conference League de Nice. Stengs est arrivé sur la côte d’

Azur l’été dernier et n’a marqué qu’à une seule reprise (+ 1 passe décisive) en 26 apparitions sous le maillot des Aiglons. A l’AZ en revanche, le gaucher a marqué à 24 reprises et donné 24 assists en 113 rencontres.

Calvin Stengs, une nouvelle arme offensive néerlandaise de l’Antwerp venue de Nice. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Amadou Diawara, le remplaçant de Trebel ?

Alors qu’il est acté que Joshua Zirkzee ne reviendra pas à Anderlecht puisque son départ vers Bologne a été officialisé en début de semaine, les Mauves se penchent sur d’autres dossiers et notamment sur celui du poste de milieu défensif où Adrien Trebel sera absent pendant quelques mois.

Son remplaçant devrait se nommer Amadou Diawara et ce dernier n’est pas n’importe qui. Le Guinéen de 25 ans est arrivé en Italie en 2015 au sein de la modeste formation de San Marino, qui évolue dans les divisions inférieures de la compétition italienne. C’est là que Bologne le repère et le transfère quelques mois plus tard. En Serie A, il épate rapidement les observateurs et Naples met le grappin dessus à la fin du mercato d’été de 2016 pour 14,5 millions d’euros.

Un peu moins de trois plus tard, c’est un autre grand nom du football transalpin qui l’attire dans ses filets : l’AS Roma. Les Giallorossi dépensent… 21 millions d’euros pour le Guinéen qui ne parviendra pas à faire son trou dans la Ville Eternelle. L’arrivée de José Mourinho sur le banc de la Roma va même boucher son horizon sportif.

Amadou Diawara compte donc une Conference League à son palmarès même s’il n’était pas présent dans l’effectif de la Roma en finale. (Photo by Tullio Puglia – UEFA/UEFA via Getty Images)

Du coup, c’est dans une autre capitale européenne qu’il espère se relancer. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzo, toujours bien informé, Anderlecht et la Roma aurait déjà trouvé un accord financier pour le transfert et Diawara aurait déjà passé ses examens médicaux. Les Bruxellois paieraient 3 millions d’euros et une clause de 50% lors de la revente aurait été incluse. Trebel arrivant de toute façon en fin de contrat au RSCA, la direction a préféré anticiper l’avenir.

Avec ses 127 matches de Serie A (3 buts et 3 assists), Amadou Diawara devrait redonner du poids à un secteur du jeu anderlechtois qui est apparu bien léger lors du derby contre l’Union.

Cette arrivée devrait aussi précipiter le départ de Kristoffer Olsson. Le Suédois, arrivé la saison dernière de Krasnodar, n’a jamais réussi à convaincre tout le monde au Sporting malgré un jeu propre, mais sans réel apport offensif. Absent à l’entraînement du jour, il serait proche de retourner au FC Midtjylland, un club dont il a déjà porté les couleurs entre 2015 et 2017. Olsson devrait remplacer Raphael Onyedika qui a rejoint le FC Bruges pour 10 millions d’euros.

FC Midtjylland har fundet afløseren for Raphael Onyedika. Det bliver Kristoffer Olsson fra Anderlecht. Han er på vej til Danmark for at gennemgå lægetjek. Sidste detaljer mangler. — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) August 31, 2022

Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Benito Raman vers l’AZ ?

De nouveau invisible dans le derby bruxellois, Benito Raman pourrait quitter Anderlecht dans les prochaines heures. L’AZ Alkmaar a perdu son attaquant Pavlidis sur blessure et aimerait se renforcer avec l’ancien joueur de La Gantoise, du Standard et de Schalke 04, qui en quête de plaisir et de temps de jeu.

Cependant, Het Laatste Nieuws pense savoir que la direction mauve ne faciliterait pas son départ. Il faudrait en effet lui trouver un remplaçant alors que Zirkzee ne reviendra pas à Saint-Guidon.